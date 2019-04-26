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Семак: «Все наши футболисты хотят играть»

26 апреля 2019, 12:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассуждает о готовности своей команды на концовку сезона.

У нас есть обойма, все хотят играть. Кто выглядит лучше, тот и будет выходить на поле. Если у меня нет сомнения по качеству игры футболиста, он появляется в стартовом составе. Изменения будут, и в ближайшем матче тоже, в одном составе невозможно доиграть сезон до конца. Будем анализировать, какие у нас есть возможности изменить и освежить игру в зависимости от соперника.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
26 апреля в 13:47
Одна маленькая, но очень гордая птичка сказала: "................ Баклана, жалко."
kastites
kastites
   109 / 959
26 апреля в 13:01
Заболотного близко к полю не подпускать
Продать его Федуну миллионов за 20$
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
26 апреля в 12:43
Дай Заболотному поиграть - ведь должен же он забить самый красивый гол в сезоне...
ДСА
ДСА
   132 / 959
26 апреля в 12:25
Желание хорошее.
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