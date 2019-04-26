Семак: «Все наши футболисты хотят играть»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассуждает о готовности своей команды на концовку сезона.

У нас есть обойма, все хотят играть. Кто выглядит лучше, тот и будет выходить на поле. Если у меня нет сомнения по качеству игры футболиста, он появляется в стартовом составе. Изменения будут, и в ближайшем матче тоже, в одном составе невозможно доиграть сезон до конца. Будем анализировать, какие у нас есть возможности изменить и освежить игру в зависимости от соперника.