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Бывший селекционер «Краснодара»: «Перехватили Игнатьева у ЦСКА»

26 апреля 2019, 10:52

Экс-селекционер «Краснодара» Владимир Шевелев рассказал, как нашел форварда команды Ивана Игнатьева.

Забрал его из Ачинска (180 километров от Красноярска), увидев перед этим на турнире в Омске, проходившем в манеже. Он выходил за команду старшего возраста и проводил на поле только тайм. При этом — настоящий бомбардир с невероятным голевым чутьем. Я разговорился с его тренером: «У тебя пацан такой классный! Почему мало играет?» — «Берегу его. У него уже практически есть билет в Москву. В ЦСКА».

Я связался с мамой Вани (отца у него нет) и решил вопрос в пользу «Краснодара».

Игнатьевы жили нищенски. В бараках. Кошмар. Старшая сестра рано родила, было тяжело. Мы изыскали деньги, и за счет этого они приехали в Краснодар, подписали контракт и оставили Ваню здесь. Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире.

В Москве Игнатьеву было бы тяжелее? Там другая специфика работы: набирают с первого класса малышей и до пятого класса работают только с москвичами. Потом выезжают на турниры в регионах: о, сильный пацан, берем. К седьмому классу из москвичей остается один-два. Остальных выбрасывают и берут иногородних. Через два года опять всех выкидывают и набирают других. Ребенку в московских академиях трудно раскрыться — у него бывают спады, а там на это не обращают внимание и берут более сильного. Так нельзя с детьми работать. Поэтому развиваться — по условиям и отношению — лучше в «Краснодаре».

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Все комментарии
edubokom
edubokom
   696 / 954
27 апреля в 07:02
Да уж... Ну человек он видимо не ахти.
форева
форева
   942 / 954
26 апреля в 14:53
"Выбрасывают" "Выкидывают".. Это и есть естественный отбор! Закон природы. Что-то я не видел в академии Краснодара 17-летних разжиревших неуклюжих коренных краснодарцев которых набрали в академию в 7 лет.)))) А этот агент привёз из Ачинска игрока , это нормально, а в Москву из Ачинска привозить нельзя, потому что придётся "выбрасывать" и "выкидывать". ))))) Вот поэтому таких лимитой и зовут.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
26 апреля в 14:06
Увели и увели!!!А на счет академий московских , врет товарищ и не краснеет! Сколько выпускников армейских, локомотивских, спартаковских, динамовских играют в РПЛ и ФНЛ?!? Да, не все в основу попадают , а только лучшие и это нормально!!!
А вот станет ли Игнатьев лидером Краснодара - это еще вопрос?!?
Удачи парню, а остальное все зависит от него!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   155 / 954
26 апреля в 13:55
Значит повезло Игнатьеву. Играй и радуй нас всех. 😌 Здоровья и Побед.
beefs
beefs
   191 / 954
26 апреля в 13:51
Мы себя еще покажем...
Bastardo
Bastardo
   569 / 954
26 апреля в 13:51
Я помню осенью нытьё кого-то из бычьей селекции, мол, мы первые нашли Жиго, как вы посмели его от нас увести. А теперь читаю вот это вот про Игнатьева. И там же ещё хвастаются, мол, у Спартака школьника когда-то отжали. Двойные стандарты такие двойные, коровы порою хуже своих "дотационных" конкурентов.
Димoн
Димoн ответил parallels
   33 / 954
26 апреля в 13:29
тренером возьмут вместо Кононова)))
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
26 апреля в 12:31
спасли парня от ежегодных позоров в ЛЧ
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Zenit_84
   65 / 954
26 апреля в 12:28
Бардак в московских академиях
Я тоже читал, что сотни выпускников Смены и школы Зенита играют в топ клубах Европы и даже Средней Азии. Там идеальный порядок во всем.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
26 апреля в 12:28
А теперь он требует много денег....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:49
Ну и хорошо что перехватили, Игнатьев не впечатляет своей игрой.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
26 апреля в 11:45
Ничего от этого перехвата не получится толком ничего...
( мнение " диванного " експерта )
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
26 апреля в 11:44
Бардак в московских академиях
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 11:40
А вот в хрющатнике делают вообще гораздо проще, заполоняют тарасовку зулуса причём зачастую с деревьев снимают.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
26 апреля в 11:37
Так-то говоря, судя по описанию Шевелева, в Краснодаре слишком балуют, Игнатьев проявил себя избалованным в эпопее с контрактом. =)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
26 апреля в 11:34
Ну вы хоть открыто признаётесь, а федунятник по-подлому Жиго увёл!
Jum13
Jum13
   52 / 954
26 апреля в 11:29
Трогательная история. Надеюсь Игнатьев не жалеет )))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
26 апреля в 11:19
ГИНЕР: СНЯЛИ ДУМБИЮ СО СПАРТАКОВСКОЙ ПАЛЬМЫ.

ГЫ-ГЫ
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
26 апреля в 11:04
Напугал маманю, отсыпал детскому тренеру и увел как цыган.. Помнится с Шатовым та же картина была теперь вот полировщик знатный
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