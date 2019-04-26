Бывший селекционер «Краснодара»: «Перехватили Игнатьева у ЦСКА»

Экс-селекционер «Краснодара» Владимир Шевелев рассказал, как нашел форварда команды Ивана Игнатьева.

Забрал его из Ачинска (180 километров от Красноярска), увидев перед этим на турнире в Омске, проходившем в манеже. Он выходил за команду старшего возраста и проводил на поле только тайм. При этом — настоящий бомбардир с невероятным голевым чутьем. Я разговорился с его тренером: «У тебя пацан такой классный! Почему мало играет?» — «Берегу его. У него уже практически есть билет в Москву. В ЦСКА ».

Я связался с мамой Вани (отца у него нет) и решил вопрос в пользу «Краснодара».

Игнатьевы жили нищенски. В бараках. Кошмар. Старшая сестра рано родила, было тяжело. Мы изыскали деньги, и за счет этого они приехали в Краснодар, подписали контракт и оставили Ваню здесь. Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире.

В Москве Игнатьеву было бы тяжелее? Там другая специфика работы: набирают с первого класса малышей и до пятого класса работают только с москвичами. Потом выезжают на турниры в регионах: о, сильный пацан, берем. К седьмому классу из москвичей остается один-два. Остальных выбрасывают и берут иногородних. Через два года опять всех выкидывают и набирают других. Ребенку в московских академиях трудно раскрыться — у него бывают спады, а там на это не обращают внимание и берут более сильного. Так нельзя с детьми работать. Поэтому развиваться — по условиям и отношению — лучше в «Краснодаре».