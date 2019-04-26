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Семак: «Сложно тренировать „Зенит“»

26 апреля 2019, 12:06

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о работе тренера.

Сложно быть тренером такой команды как «Зенит». Да и вообще сложно быть тренером. Но мы сами выбираем эту работу, ту жизнь, которую хотим прожить.

«Зенит» похож на «Аякс» по прессингу? Мы работаем над прессингом, понимаем, где он нужен, а где бесполезен. Естественно, сравнивать нас с «Аяксом» нельзя на данном этапе. Голландская команда дошла далеко в Лиге чемпионов, абсолютно заслуженно. Мы же делаем всё возможное в наших обстоятельствах.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил Гавроша
27 апреля в 17:30
Трудней всего тренировать спартак - тренеров чаще чем носки меняют.
    Prazdnik
    Prazdnik ответил Брулин
    26 апреля в 23:02
    Оздоев прибавил в последних играх это видно . Смольников может помочь в атаке , но в защите он даже в нашем чемпионате недобегает.......
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       56 / 959
    26 апреля в 21:44
    А кто говорил, что будет легко?
    Anders Midnatt
    Anders Midnatt
    26 апреля в 20:48
    Как бы там ни было, Зенит - уже почти чемпион. Команда сильна, но не всесильна, и золото домашнего чемпионата ничем не поможет против таких же товарищей из Ла Лиги, АПЛ, Бундеслиги или Серии А.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 959
    26 апреля в 18:41
      saha100
      saha100 ответил рже
         133 / 959
      26 апреля в 18:24
        lobsterdam
        lobsterdam
           220 / 959
        26 апреля в 18:24
        тренером - да, сложно: тренировки там всякие, потом переезды-перелеты, матчи, проигрыши, вызовы на ковер к начальству, в СМИ насмехаются, поливают почем зря... дааа, и зачем я сюда приперся?
        Сергей Макаров 1
        Сергей Макаров 1
        26 апреля в 18:22
        Похоже денег просит
        wingback
        wingback ответил Заполярный
           150 / 959
        26 апреля в 17:53
        СПАРТАК ЗЕНИТ 6 - 0. ЖИВИ С ЭТИМ
        Stalker-ato
        Stalker-ato ответил Олег Борткевич
           390 / 959
        26 апреля в 17:45
        Да, да. Сала героям! На весь бюджет Зенита.
        Друг мой, какое отношение твой эпос, имеет отношение к футболу и данной теме???
        рже
        рже
           761 / 959
        26 апреля в 17:40
        Сложно,но почётно,а свиней пасти легко но стыдно!
        Заполярный
        Заполярный ответил Barushevski
           303 / 959
        26 апреля в 17:29
        Семак: «Сложно тренировать „Зенит“» Кононов: «Ты бы с моими клоунами поработал...»
        СЕМАК: У МЕНЯ ВСЯ КОМАНДА КЛОУНЫ И ВСЕ НЕ МЕСТНЫЕ
        Заполярный
        Заполярный ответил Гавроша
           303 / 959
        26 апреля в 17:26
        Трудней всего тренировать спартак - тренеров чаще чем носки меняют.
        ТЫ БЫ ЛУЧШЕ СВОИХ ПОСЧИТАЛ.
        Заполярный
        Заполярный ответил wingback
           303 / 959
        26 апреля в 17:25
        Будучи днарём - да. Боаш,поплёвывая, отгружал слабому спартаку пятёрку...
        СПАРТАК ЗЕНИТ 6 - 0. ЖИВИ С ЭТИМ
        wingback
        wingback
           150 / 959
        26 апреля в 17:05
        Будучи днарём - да. Боаш,поплёвывая, отгружал слабому спартаку пятёрку...
        Томик
        Томик ответил Заратустра
           708 / 959
        26 апреля в 16:50
        Про ливерпуль, тосно и урал то же самое говорили. Ан нет - нет предела нашим унижениям. Видимо это путь такой - через тернии к звёздам! Боюсь лишь, что после происходящего я просто физически не выдержу столько положительных эмоций. Чемпионат, кубок и ЛЧ-это слишком много. Можно было и не так круто заходить.
        Гавроша
        Гавроша
           30 / 959
        26 апреля в 16:48
        Трудней всего тренировать спартак - тренеров чаще чем носки меняют.
        СПОРТ СПОРТ
        СПОРТ СПОРТ
           657 / 959
        26 апреля в 16:15
        сложно тренировать зенит с мешком денег на плечах !
        Gunslinger
        Gunslinger ответил NoKerzhNoParty
           358 / 959
        26 апреля в 16:10
        А тебе вообще можно на русском писать?
        Нет, поэтому пишет с чужого аккаунта!!! :)))
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
           427 / 959
        26 апреля в 15:44
        Угу, простые работяги в голубой конторе также пашут за 3 коп.
        Barushevski
        Barushevski
        26 апреля в 15:39
        Семак: «Сложно тренировать „Зенит“»
        Кононов: «Ты бы с моими клоунами поработал...»
        Олег Борткевич
        Олег Борткевич ответил Stalker-ato
           173 / 959
        26 апреля в 15:32
        Да, это титанический труд, тренировать,, Проект,, бюджет бездонный, хош игроков покупай, хош судей перед каждым матчем ну а можно и сразу чемпионство купить, действительно как сложно.
        Да, да. Сала героям! На весь бюджет Зенита.
        Wolf77785
        Wolf77785 ответил Заратустра
           42 / 959
        26 апреля в 15:15
        Да, после вчерашнего унижения от Тулы ниже пищевичку уже не упасть. Дно достигнуто.
        Что вы, что мясо, обожаете пробивать дно)))
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Заратустра
           19 / 959
        26 апреля в 15:14
        Эвертон,Сити,0-6((
        Брулин
        Брулин
           29 / 959
        26 апреля в 14:56
        Шо то никто последнее время не поливает грязью Оздоева, Смольникова и Семака...Неужели они на столько изменились...
        NoKerzhNoParty
        NoKerzhNoParty ответил Stalker-ato
           300 / 959
        26 апреля в 14:40
        А тебе вообще можно на русском писать?
        nikot
        nikot
           298 / 959
        26 апреля в 14:38
        Сложно тренировать то чего нет!С концом чахлого закончится и зенит и это совсем близко!
        Заратустра
        Заратустра ответил 25процентный клоун
           53 / 959
        26 апреля в 14:34
        Да, после вчерашнего унижения от Тулы ниже пищевичку уже не упасть. Дно достигнуто.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Заратустра
           19 / 959
        26 апреля в 14:29
        оскорбленных и униженых уже ни чем задеть((
        Stalker-ato
        Stalker-ato
           390 / 959
        26 апреля в 14:12
        Да, это титанический труд, тренировать,, Проект,, бюджет бездонный, хош игроков покупай, хош судей перед каждым матчем ну а можно и сразу чемпионство купить, действительно как сложно.
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