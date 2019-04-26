Семак: «Сложно тренировать „Зенит“»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о работе тренера.

Сложно быть тренером такой команды как «Зенит». Да и вообще сложно быть тренером. Но мы сами выбираем эту работу, ту жизнь, которую хотим прожить.

«Зенит» похож на «Аякс» по прессингу? Мы работаем над прессингом, понимаем, где он нужен, а где бесполезен. Естественно, сравнивать нас с «Аяксом» нельзя на данном этапе. Голландская команда дошла далеко в Лиге чемпионов, абсолютно заслуженно. Мы же делаем всё возможное в наших обстоятельствах.