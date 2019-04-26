Бывший селекционер «Краснодара»: «В детстве Сафонов был рассеянный»

Экс-селекционер академии «Краснодара» Александр Рубцов похвалил голкипера команды Матвея Сафонова.

В детстве был рассеянный. То перчатки забудет, то бутсы. Я Матвея воспитывал. Однажды незаметно взял его перчатки и сказал другому вратарю Никите Коновалову, жившему с Матвеем в одном номере: «Спроси его, все ли на месте?» Захожу: Матвей уже плачет. «Александр Михалыч, перчатки где-то потерял». — «Держи. Будь внимательнее». Слезы сразу пропали, обрадовался. Он хороший мальчишка, очень душевный.

Я над ним подшучиваю: «Как был ты, Матвей, разгильдяем, так и остался. Но — в хорошем смысле». Его детская забывчивость переросла сейчас в хладнокровие — ему все по фигу. Помните момент с «Зенитом», когда он убрал Дзюбу на замахе, выбежал из штрафной, но нога поехала, передача пошла слабо, и он прикрыл мяч корпусом. Потом показали Матвея, а он спокоен, даже улыбнулся. Любой другой бы запаниковал.