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Бывший селекционер «Краснодара»: «В детстве Сафонов был рассеянный»

26 апреля 2019, 11:01

Экс-селекционер академии «Краснодара» Александр Рубцов похвалил голкипера команды Матвея Сафонова.

В детстве был рассеянный. То перчатки забудет, то бутсы. Я Матвея воспитывал. Однажды незаметно взял его перчатки и сказал другому вратарю Никите Коновалову, жившему с Матвеем в одном номере: «Спроси его, все ли на месте?» Захожу: Матвей уже плачет. «Александр Михалыч, перчатки где-то потерял». — «Держи. Будь внимательнее». Слезы сразу пропали, обрадовался. Он хороший мальчишка, очень душевный.

Я над ним подшучиваю: «Как был ты, Матвей, разгильдяем, так и остался. Но — в хорошем смысле». Его детская забывчивость переросла сейчас в хладнокровие — ему все по фигу. Помните момент с «Зенитом», когда он убрал Дзюбу на замахе, выбежал из штрафной, но нога поехала, передача пошла слабо, и он прикрыл мяч корпусом. Потом показали Матвея, а он спокоен, даже улыбнулся. Любой другой бы запаниковал.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 20:34
Пофигизм, принимаемый за хладнокровие, пройдёт с возрастом, а рассеянность - это врождённое. Повзрослеет будет забывать ловить мяч.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
26 апреля в 19:51
главное надёжный вратарь
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
26 апреля в 14:29
Не зачем секреты выдавать.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
26 апреля в 12:31
Сафонов спас от разгрома в матче с Зенитом. Гыгыгы
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 11:32
С улицы Бассеенной
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