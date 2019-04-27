«Спартак» планирует летом сделать несколько приобретений

Сегодня на заседании совета директоров «Спартака» были названы трансферные цели клуба на ближайшее трансферное окно.
Московская команда хочет приобрести игроков на три позиции: опорного полузащитника, атакующего полузащитника и универсального форварда.
При благоприятном сценарии, «Спартак» может выделить на трёх футболистов до 25-30 млн евро.
Недавно также стало известно, что «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым.
забивно надющего ,
опроника классического чтобы выжигал + вернуть Митрюшкина ( иначе в 2 кипера играть) .
Караева купить чтобы Комбарова продать.
забивно надющего ,
опроника классического чтобы выжигал + вернуть Митрюшкина ( иначе в 2 кипера играть) .
Караева купить чтобы Комбарова продать.
спартак в этом поможет
спартак в этом поможет