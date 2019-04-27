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«Спартак» планирует летом сделать несколько приобретений

27 апреля 2019, 14:26

Сегодня на заседании совета директоров «Спартака» были названы трансферные цели клуба на ближайшее трансферное окно. 

Московская команда хочет приобрести игроков на три позиции: опорного полузащитника, атакующего полузащитника и универсального форварда.

При благоприятном сценарии, «Спартак» может выделить на трёх футболистов до 25-30 млн евро.

Недавно также стало известно, что «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   783 / 954
28 апреля в 20:10
Вот и потенциальный покупатель Смолова образовался,)
viv
viv
   263 / 954
27 апреля в 22:17
    dalex83
    dalex83
    27 апреля в 19:18
    Ждем плеймейкера уровня Алекса ,
    забивно надющего ,
    опроника классического чтобы выжигал + вернуть Митрюшкина ( иначе в 2 кипера играть) .
    Караева купить чтобы Комбарова продать.
    oFANATo
    oFANATo
       142 / 954
    27 апреля в 18:17
    Кто хочет поставить крест на своей карьере?
    спартак в этом поможет
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    27 апреля в 18:11
    в Африке оживление. пальмы закачались)))
    13 RUS
    13 RUS
       175 / 954
    27 апреля в 16:44
    Статья для отвлечения внимания,судей зарядят, там столетие какое то намечается)
    tolctoy
    tolctoy ответил Михаил Славнов
       261 / 954
    27 апреля в 16:44
    Неужели желудей пять вагонов купить?
    Думаешь хватит, лазуревых бакланчиков этими желудями накормить?
    tolctoy
    tolctoy ответил cska plus
       261 / 954
    27 апреля в 16:40
    Купят очередных никому ненужных зулусов.
    Купят и у тебя не спросят.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 954
    27 апреля в 16:18
    Надо Промеса возвращать. Он кстати в прошлом туре победный гол забил за Севилью!
    kust07
    kust07
       82 / 954
    27 апреля в 15:52
    давно пора
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       336 / 954
    27 апреля в 15:47
    подход правильный, чистка нужна тотальная
    Sunny.
    Sunny.
       163 / 954
    27 апреля в 15:35
    не нужен никто только еще пару судеек
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    27 апреля в 15:34
    Купят очередных никому ненужных зулусов.
    Zak11
    Zak11
       249 / 954
    27 апреля в 15:31
    Можно грамотно распорядиться деньгами. Но это обычно не про нас.
    КЭТиК
    КЭТиК
       205 / 954
    27 апреля в 15:30
    Дешевле судей купить...
    Bolshoy
    Bolshoy
       477 / 954
    27 апреля в 15:28
    Освежите в памяти басню И. Крылова " Квартет" ))))
    MAUS
    MAUS ответил nikoladolgov
       71 / 954
    27 апреля в 15:23
    Хотят продать Глушакова за 30 млн евро ?
    это только Зенит может скупать всех в ЧР а потом на лавке мариновать ))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    27 апреля в 15:22
    Ну, если продать весь неликвид и добавить четвертак, то на 30-ку шикануть хватит...
    makkie
    makkie
       11 / 954
    27 апреля в 15:19
    Тут придется ЦЗ брать, если у Жиго "кресты" подтвердятся...
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       405 / 954
    27 апреля в 15:12
    Неужели желудей пять вагонов купить?
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 954
    27 апреля в 15:06
    угольки на пальмах отложили бананы в сторону и затаились в ожидании
    Doping87
    Doping87
       91 / 954
    27 апреля в 15:00
    Им вратарь нужен, а они собрались напа брать🤦‍♂️
    Jum13
    Jum13
       52 / 954
    27 апреля в 14:59
    Все Педры мира как один застыли затаив дыхание в ожидании сего чудесного момента!
    Завтра
    Завтра
       428 / 954
    27 апреля в 14:58
    За 30 можно взять трёх Педрош, если договорится скинуть за опт)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 954
    27 апреля в 14:37
    Кто, кто же это добровольно захочет завязать с футболом, вляпавшись в мазутный проект? Гыгыгы
    Сов Армия
    Сов Армия
       276 / 954
    27 апреля в 14:34
    Хотят найти козла отпущения, вот тут ему и вспомнят как он говорил в интервью о том что он ненавидит спартак
    Aris
    Aris
       412 / 954
    27 апреля в 14:33
    Шарах-шарах, ты куда???
    parallels
    parallels
       3 / 954
    27 апреля в 14:33
    позор пищевику! новички хоть знают, что пролетят мимо еврокубков?)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       262 / 954
    27 апреля в 14:29
    Хотят продать Глушакова за 30 млн евро ?
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