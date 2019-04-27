«Спартак» планирует летом сделать несколько приобретений

27 апреля 2019, 14:26

Сегодня на заседании совета директоров «Спартака» были названы трансферные цели клуба на ближайшее трансферное окно.

Московская команда хочет приобрести игроков на три позиции: опорного полузащитника, атакующего полузащитника и универсального форварда.

При благоприятном сценарии, «Спартак» может выделить на трёх футболистов до 25-30 млн евро.

Недавно также стало известно, что «Спартак» хочет расстаться с Глушаковым.