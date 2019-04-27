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Индзаги: «„Лацио“ осталось провести шесть финалов»

27 апреля 2019, 17:40
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги выступил на пресс-конференции перед матчем 34-го тура Серии А против «Сампдории». «Бьянкочелести» борются за место в Лиге чемпионов и сыграют в финале Кубка Италии.

Наш долг понимать то, что нам осталось провести шесть серьезнейших игр, каждая из которых должна восприниматься как финал. Мы должны закончить сезон наилучшим образом, попасть в еврокубки через Серию А, а также добиться успеха в Кубке.

Прошлые поражения? Сожалений быть не может никаких, ведь сейчас мы всё равно не сможем ничего изменить. Мы должны смотреть в будущее, а прямо сейчас это «Сампдория».

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