Тарпищев: «„Локомотив“ на поле пыжится, а „Зенит“ уже созидает»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о чемпионских амбициях «Зенита».

«Зенит» еще должен прибавить. Несомненно, чемпионский характер есть. При этом отмечу, что команда не до конца сформирована. Для этого есть все возможности, а уже дальше всё будет от тренера зависеть. Думаю, «Зенит» на правильном пути. Вот «Локомотив» на поле пыжится, а «Зенит» уже созидает - это видно.