ГлавнаяНовости

Тарпищев: «„Локомотив“ на поле пыжится, а „Зенит“ уже созидает»

28 апреля 2019, 09:39

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о чемпионских амбициях «Зенита».

«Зенит» еще должен прибавить. Несомненно, чемпионский характер есть. При этом отмечу, что команда не до конца сформирована. Для этого есть все возможности, а уже дальше всё будет от тренера зависеть. Думаю, «Зенит» на правильном пути. Вот «Локомотив» на поле пыжится, а «Зенит» уже созидает - это видно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии4
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии14
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ленинградец 37
   279 / 954
30 апреля в 09:26
А те за кого ты болеешь вообще где? хахаха
    pomor45
    pomor45
       75 / 954
    28 апреля в 13:59
    Тарпищев прав. Команда у Зенита ещё не сформирована и в таком состоянии не способна выйти из группы ЛЧ. Надо прибавлять.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    28 апреля в 13:21
    созидание и зенит?))))))))))
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    28 апреля в 13:18
    концовка сезона у Зенита чемпионская, браво,Зенит
    Ленинградец 37
    Ленинградец 37 ответил LOKOFAN is Siberia ALTAI
       426 / 954
    28 апреля в 11:48
    Локомотив играет А Зенит покупает И в этом вся их фишка
    5-3 и 1-1 потому что Зенит сам себе забил! хахаха! 2 матча подряд локо выигрывал по 1-0 с помощью судьи и пенальти, тебе обидно,но это ваш стиль!
    Ленинградец 37
    Ленинградец 37 ответил сулейман шлагбаум 1
       426 / 954
    28 апреля в 11:43
    Видели это " созидание". С Вильярреалом. Очень забавно было.
    А те за кого ты болеешь вообще где? хахаха
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    28 апреля в 10:50
    Локомотив это автобус, они все только пыжатся.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 954
    28 апреля в 10:28
    Зенит с каждым матчем только прибавляет. Гыгыгы
    Морозовский
    Морозовский ответил Leningrad 84
       5 / 954
    28 апреля в 10:04
    Чухлов просто завидует молодости...
    Резкость наведи!
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    28 апреля в 10:03
    Шарапова что скажет? Ждем*с!
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       279 / 954
    28 апреля в 10:03
    Видели это " созидание". С Вильярреалом. Очень забавно было.
    oFANATo
    oFANATo
       142 / 954
    28 апреля в 09:59
    Доля правды в словах Тарпищева есть.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил cska plus
       56 / 954
    28 апреля в 09:57
    Чухлов думает наоборот.
    Чухлов просто завидует молодости...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       56 / 954
    28 апреля в 09:57
    Тарпищев прав.
    Рожденный ползать...
    может только пыжиться.
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    28 апреля в 09:56
    Чухлов думает наоборот.
    LOKOFAN is Siberia ALTAI
    LOKOFAN is Siberia ALTAI
       292 / 954
    28 апреля в 09:53
    Локомотив играет
    А
    Зенит покупает
    И в этом вся их фишка
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100