Уциев: «Был заметен настрой „Динамо“»

Капитан «Ахмата» Резван Уциев прокомментировал итоги матча 26-го тура РПЛ против «Динамо».
Обе команды действовали осторожно. Был заметен настрой «Динамо», им очень нужны очки, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей. Мы также настраивались на победу. В целом, игра равная. Моменты были у обеих команд, а ничья - закономерный результат.
Забавный ты парень из газпромовской реальности.
Вне игры сомнения не вызывало ни у кого. Ни на поле, ни на трибуне. Настроя я не заметил на победу ни у Терека, ни у Динамо. В первом тайме Терек вообще ничего не показал. Во второй мы ерундой занимались.
Вот у болельщиков на стадионе настрой действительно был серьезный, команда услышала, что о ней думают после финального свистка.
Еще один момент по вчерашней игре. Прежде, Терек поддерживали на трибунах, вчера болельщиков не было. Это очень для меня странно.
Забавный ты парень из газпромовской реальности.
Вне игры сомнения не вызывало ни у кого. Ни на поле, ни на трибуне. Настроя я не заметил на победу ни у Терека, ни у Динамо. В первом тайме Терек вообще ничего не показал. Во второй мы ерундой занимались.
Вот у болельщиков на стадионе настрой действительно был серьезный, команда услышала, что о ней думают после финального свистка.
Еще один момент по вчерашней игре. Прежде, Терек поддерживали на трибунах, вчера болельщиков не было. Это очень для меня странно.
"На 89-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Динамо" - "Ахмат" (0:0) ошибся второй ассистент Владимир Миневич, определивший положение "вне игры" у нападающего гостей Мбенга.
В результате был отменен гол "Ахмата". На самом деле в момент передачи Мбенг не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с динамовцем Евгеньевым."
"На 89-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Динамо" - "Ахмат" (0:0) ошибся второй ассистент Владимир Миневич, определивший положение "вне игры" у нападающего гостей Мбенга.
В результате был отменен гол "Ахмата". На самом деле в момент передачи Мбенг не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с динамовцем Евгеньевым."