Уциев: «Был заметен настрой „Динамо“»

Капитан «Ахмата» Резван Уциев прокомментировал итоги матча 26-го тура РПЛ против «Динамо».

Обе команды действовали осторожно. Был заметен настрой «Динамо», им очень нужны очки, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей. Мы также настраивались на победу. В целом, игра равная. Моменты были у обеих команд, а ничья - закономерный результат.