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Уциев: «Был заметен настрой „Динамо“»

28 апреля 2019, 09:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Капитан «Ахмата» Резван Уциев прокомментировал итоги матча 26-го тура РПЛ против «Динамо»

Обе команды действовали осторожно. Был заметен настрой «Динамо», им очень нужны очки, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей. Мы также настраивались на победу. В целом, игра равная. Моменты были у обеих команд, а ничья - закономерный результат.

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Sem25
Sem25 ответил Jeck Denielse
   311 / 954
28 апреля в 11:59
Весь "настрой" Динамо в сегодняшней прессе : "На 89-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Динамо" - "Ахмат" (0:0) ошибся второй ассистент Владимир Миневич, определивший положение "вне игры" у нападающего гостей Мбенга. В результате был отменен гол "Ахмата". На самом деле в момент передачи Мбенг не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с динамовцем Евгеньевым."
И не говори, откуда Уциеву знать, что происходило на поле? Другое дело: ты и журналисты.
Забавный ты парень из газпромовской реальности.
Вне игры сомнения не вызывало ни у кого. Ни на поле, ни на трибуне. Настроя я не заметил на победу ни у Терека, ни у Динамо. В первом тайме Терек вообще ничего не показал. Во второй мы ерундой занимались.
Вот у болельщиков на стадионе настрой действительно был серьезный, команда услышала, что о ней думают после финального свистка.
Еще один момент по вчерашней игре. Прежде, Терек поддерживали на трибунах, вчера болельщиков не было. Это очень для меня странно.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 10:58
Настрой есть а реализации нет.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 09:32
Может эти потерянные очки будут решающими для Динамо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 09:14
Весь "настрой" Динамо в сегодняшней прессе :
"На 89-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Динамо" - "Ахмат" (0:0) ошибся второй ассистент Владимир Миневич, определивший положение "вне игры" у нападающего гостей Мбенга.
В результате был отменен гол "Ахмата". На самом деле в момент передачи Мбенг не находился за линией офсайда – он располагался на одной линии с динамовцем Евгеньевым."
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