Чухлов: «„Зенит“ не показал в этом сезоне какой-то фееричной игры»

Бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов рассказал об амбициях петербургского клуба.

Сколько еще очков должен набрать «Зенит»? По мне, если футболисты заинтересованы в премиальных, то должны набрать максимальное количество очков. Чем больше выиграют, тем больше получат.

«Зенит» - лучший в этом сезоне? Скорее соперники слабее его. «Зенит» не показал в этом сезоне какой-то фееричной игры. Разве что с «Краснодаром» и еще пару игр можно вспомнить. В остальных матчах очки просто давались. Хорошо, хоть в концовке сезона собрались и настроились.