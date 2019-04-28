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Чухлов: «„Зенит“ не показал в этом сезоне какой-то фееричной игры»

28 апреля 2019, 09:51

Бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов рассказал об амбициях петербургского клуба

Сколько еще очков должен набрать «Зенит»? По мне, если футболисты заинтересованы в премиальных, то должны набрать максимальное количество очков. Чем больше выиграют, тем больше получат.

«Зенит» - лучший в этом сезоне? Скорее соперники слабее его. «Зенит» не показал в этом сезоне какой-то фееричной игры. Разве что с «Краснодаром» и еще пару игр можно вспомнить. В остальных матчах очки просто давались. Хорошо, хоть в концовке сезона собрались и настроились.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   295 / 954
28 апреля в 15:45
Ну так все правильно, в этом сезоне на фоне соперников Зенит лучший
серый1925
серый1925
   299 / 954
28 апреля в 13:48
всё в порядке
Димoн
Димoн
   33 / 954
28 апреля в 13:33
ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН
starche
starche
   204 / 954
28 апреля в 12:49
Ну, Чухол - извини.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
28 апреля в 11:40
У нас два года подряд были на столько липовые чемпионы,что Зенит на их фоне просто супермены,надоело это нытье. Побыстрее Зениту оформить чемпионство официально .
порт
порт
   321 / 954
28 апреля в 11:32
Вечный нытик.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 11:10
Нужен просто сильный чемпион....!!!!!!
К чему всё и идёт.
Хватит уже....феерий надуманных.... два последних года и так уж вместо чемпионов одни "феераторы"....)))..которые на проверку в еврокубках оказались "подарками" при жеребьёвке....

Зениту - чемпионства...укрепления состава под ЛЧ...здоровья игрокам и удачи Семаку !!!!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 10:57
Чухлова в этом сезоне покусал бешеный собак Панов. Гыгыгы
МКС
МКС ответил Риелтор с берегов Невы
   149 / 954
28 апреля в 10:49
Надёжная, уверенная игра, а феерят у нас другие. В туле вот не давно был феерический матч. Потом болелы феерично высказались, а на следующий день руководство одного клуба зафеерило заявлениями. А зениту уверенной очередной победы.
Твои слова один в один повторяют события прошлого года

Тут тебе и события в клубе

И Дзюба лучший бомбардир .............. Тульского Арсенала

И заслуженое пятое место зенита

И отставка а руководстве

Так что не очень радуйся

Все приходяще и уходяще
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
28 апреля в 10:32
Надёжная, уверенная игра, а феерят у нас другие. В туле вот не давно был феерический матч. Потом болелы феерично высказались, а на следующий день руководство одного клуба зафеерило заявлениями.
А зениту уверенной очередной победы.
МКС
МКС
   149 / 954
28 апреля в 10:31
Ау нас ни одна команда в чемпе не показывает ничего сверхестественного

И это наглядно доказывают противники в ЕК
Димoн
Димoн
   33 / 954
28 апреля в 10:26
в этом сезоне феерит Спартак)))))
Tostao
Tostao
   334 / 954
28 апреля в 10:23
Зато феерил Фурсенко! Правда ему, почему-то, не дали дофеерить, видимо даже для Газпрома это затратно.
blitz
blitz
   614 / 954
28 апреля в 10:08
Поубедительней надо побеждать

Как ЦСКА в этом году в КХЛ
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   503 / 954
28 апреля в 10:06
И палка раз в год стреляет!!!
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 10:05
Это игра не чемпиона!!!!
LOpp
LOpp
   24 / 954
28 апреля в 10:01
Главное, что есть Дюков.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 10:00
ЧУхлов не прав!!!!! "Зенит" ФЕЕРИЛ в Минске, в Лиге Европпы после Минска!!! Вся Европа вместе с конями ржала от их фееричного проката!!!!!!!!!!
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
28 апреля в 09:57
Согласен с Чухловым.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 09:55
Гена обязательно раскритикует Чухлова.
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