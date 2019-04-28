Чухлов: «„Зенит“ не показал в этом сезоне какой-то фееричной игры»

Бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов рассказал об амбициях петербургского клуба.
Сколько еще очков должен набрать «Зенит»? По мне, если футболисты заинтересованы в премиальных, то должны набрать максимальное количество очков. Чем больше выиграют, тем больше получат.
«Зенит» - лучший в этом сезоне? Скорее соперники слабее его. «Зенит» не показал в этом сезоне какой-то фееричной игры. Разве что с «Краснодаром» и еще пару игр можно вспомнить. В остальных матчах очки просто давались. Хорошо, хоть в концовке сезона собрались и настроились.
К чему всё и идёт.
Хватит уже....феерий надуманных.... два последних года и так уж вместо чемпионов одни "феераторы"....)))..которые на проверку в еврокубках оказались "подарками" при жеребьёвке....
Зениту - чемпионства...укрепления состава под ЛЧ...здоровья игрокам и удачи Семаку !!!!
К чему всё и идёт.
Хватит уже....феерий надуманных.... два последних года и так уж вместо чемпионов одни "феераторы"....)))..которые на проверку в еврокубках оказались "подарками" при жеребьёвке....
Зениту - чемпионства...укрепления состава под ЛЧ...здоровья игрокам и удачи Семаку !!!!
Тут тебе и события в клубе
И Дзюба лучший бомбардир .............. Тульского Арсенала
И заслуженое пятое место зенита
И отставка а руководстве
Так что не очень радуйся
Все приходяще и уходяще
Тут тебе и события в клубе
И Дзюба лучший бомбардир .............. Тульского Арсенала
И заслуженое пятое место зенита
И отставка а руководстве
Так что не очень радуйся
Все приходяще и уходяще
А зениту уверенной очередной победы.
А зениту уверенной очередной победы.
И это наглядно доказывают противники в ЕК
И это наглядно доказывают противники в ЕК
Как ЦСКА в этом году в КХЛ
Как ЦСКА в этом году в КХЛ