Ломовицкий: «Я жду своего первого гола за „Спартак“ больше всего в жизни!»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий​ признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за «красно-белых».

Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен!