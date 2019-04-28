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Ломовицкий: «Я жду своего первого гола за „Спартак“ больше всего в жизни!»

28 апреля 2019, 10:24

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий​ признался, что с нетерпением ждет своего первого гола за «красно-белых».

Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен!

Напомним, что недавно Ломовицкий продлил контракт с клубом.  

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс ответил Nikola45
   323 / 954
28 апреля в 13:30
Да завтра же! В свои ворота ))
Еременко тоже ждал первого гола,и запихнул Пищевику в свои ворота..
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
28 апреля в 13:05
Да завтра же! В свои ворота ))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЦCКА навсегда
   179 / 954
28 апреля в 11:46
С Праздникои Тебя!
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
28 апреля в 11:43
При счёте 3-0 в пользу мертвого рубина, можешь один вкатить с левенькой пенки
makkie
makkie
   11 / 954
28 апреля в 11:43
Абсолютно сырой и не готовый к основе игрок.
Что за идиоты переподписали его на улучшенных условиях (1 млн в год) ???
mikysss
mikysss
   144 / 954
28 апреля в 11:33
Такой Спартак мне не нужен, клуб я не поменяю никогда, но это писец - влететь самовару 3-0 Кононов куда смотрит? На выход?
Димoн
Димoн
   33 / 954
28 апреля в 11:30
зачем так долго ждать) за красно-белых АВТОГОЛ то что надо))))) и конец всем ожиданиям
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
28 апреля в 11:20
Лом ,главное не сс ....ть ! Выходи на поле ,как Дивеев у коней - как на войну ! И выжигай всех вокруг себя ! Всё будет путём !
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
28 апреля в 11:18
Луис Абезьяно пусть нырнет, Лампочкин на точку поставит, бери да забивай!
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
28 апреля в 11:10
забьешь скоро конебамжам
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 10:55
К пенсии забьёшь, жди.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 10:48
Когда теперь Енисей вернётся в РПЛ...неизвестно....
Но второй шанс будет...))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
28 апреля в 10:43
Пупсик, бей по воротам максименко/селихова/штанголюба, наверняка попадешь!
ziborock
ziborock
   35 / 954
28 апреля в 10:41
Зобнин, Рассказов, Гулиев уже забили! Подтягивайся!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 10:29
С таким Спартаком долго ещё ждать придётся.
Garrincha58
Garrincha58
   315 / 954
28 апреля в 10:29
ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА и палка и лом выстрелит раз в год
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