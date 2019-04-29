Ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) определила лучшего футболиста сезона-2018/19 в АПЛ. Им стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
На награду также претендовали Садио Мане («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все - «Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»).
The #PFA Players’ Player of the Year 2019 @LFC and @OnsOranje defender @VirgilvDijk 🏆👏⚽️ #PFAawards #POTY pic.twitter.com/BLq2TFt2vR— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 28 апреля 2019 г.
Ранее PFA назвала символическую сборную АПЛ по итогам текущего сезона.
http://mcfc-fan.ru/news/gvardiola_my_naberem_tri_ochka_protiv_lestera/2019-04-29-18974. Гвардиола каркает опять и не боится такие вещи наперед говорить. Будем смотреть. + проклятие Дрейка в помощь
http://mcfc-fan.ru/news/gvardiola_my_naberem_tri_ochka_protiv_lestera/2019-04-29-18974. Гвардиола каркает опять и не боится такие вещи наперед говорить. Будем смотреть. + проклятие Дрейка в помощь
Ой да ладно..... ничО особенного он не показывает. Если бы суринамец был таким крутым каким хотят его состряпать в кабинетах ФА, то сборная Голландии не смотрела бы ЧМ 2018 по телевизору.
Ой да ладно..... ничО особенного он не показывает. Если бы суринамец был таким крутым каким хотят его состряпать в кабинетах ФА, то сборная Голландии не смотрела бы ЧМ 2018 по телевизору.