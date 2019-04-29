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Ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии

29 апреля 2019, 08:04

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) определила лучшего футболиста сезона-2018/19 в АПЛ. Им стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

На награду также претендовали Садио Мане («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все - «Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси»).

Ранее PFA назвала символическую сборную АПЛ по итогам текущего сезона.

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GianlukaVialli
GianlukaVialli
01 мая в 12:29
Барези Малдини Маттеус Заммер Дессайи ВАН ДЕЙК
cannongun
cannongun
   117 / 954
29 апреля в 20:46
а вот и титул сковзерам подъехал
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Верг
   320 / 954
29 апреля в 19:20
Ну тут без вопросов, 2 года борется за золото в апл и за золото лч, при этом много забивая для защитника. Варан возможно тоже мог бы стать лучшим защитником в мире, если бы в паре рамос бы не стоял так долго, и не пришла деградация.В сборной то все получается. Мои фавориты годин - хименес вплоне неплохо смотрелись на чм, но вот в лч и чемпионате пришли провалы.
Так все таки мудрич или варан?
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Klaus-S
   320 / 954
29 апреля в 19:18
Супер. Если, даст бог, Ливерпуль выиграет ЛЧ в этом сезоне, то у ван Дейка будут все шансы получить Золотой мяч.
Ливерпуль обязательно выиграет ЛЧ. А мудричу какой мяч дадут?
Klaus-S
Klaus-S
   240 / 954
29 апреля в 19:07
Супер. Если, даст бог, Ливерпуль выиграет ЛЧ в этом сезоне, то у ван Дейка будут все шансы получить Золотой мяч.
Муслим90
Муслим90
   735 / 954
29 апреля в 17:39
Заслуженно)
George-CFC
George-CFC
   383 / 954
29 апреля в 17:30
Полностью заслуженно.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
29 апреля в 16:18
Наверное, заслужил.
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 15:48
чмоки, чмоки...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
29 апреля в 15:28
Поздравляю ВанДейка с таким достижением
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Kirill Erokhin
29 апреля в 15:25
По вашему игрок, который провел на высоком уровне половину матчей в составе МЮ, а остальную часть матчей ему играть не хотелось, обязан быть в символической сборной АПЛ? А не допустим Канте или Азар, которые играли на высоком уровне весь сезон?
Ну я писал то по Ван Дйку, а что касается Погба, то полностью с вами согласен...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   74 / 954
29 апреля в 14:54
Поздравляю
Верг
Верг
   446 / 954
29 апреля в 14:10
Ну тут без вопросов, 2 года борется за золото в апл и за золото лч, при этом много забивая для защитника. Варан возможно тоже мог бы стать лучшим защитником в мире, если бы в паре рамос бы не стоял так долго, и не пришла деградация.В сборной то все получается. Мои фавориты годин - хименес вплоне неплохо смотрелись на чм, но вот в лч и чемпионате пришли провалы.
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   361 / 954
29 апреля в 14:07
http://mcfc-fan.ru/news/gvardiola_siti_budet_v_polufinale_ligi_chempionov/2019-04-15-18924. Что вышло мы все знаем.
http://mcfc-fan.ru/news/gvardiola_my_naberem_tri_ochka_protiv_lestera/2019-04-29-18974. Гвардиола каркает опять и не боится такие вещи наперед говорить. Будем смотреть. + проклятие Дрейка в помощь
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Valeriy-48
   162 / 954
29 апреля в 14:04
Такое впечатление, где вы и где футбол...
По вашему игрок, который провел на высоком уровне половину матчей в составе МЮ, а остальную часть матчей ему играть не хотелось, обязан быть в символической сборной АПЛ? А не допустим Канте или Азар, которые играли на высоком уровне весь сезон?
GKN
GKN
   727 / 954
29 апреля в 12:36
Для защитника стать лучшим вдвойне почетно
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   220 / 954
29 апреля в 12:00
Пропаганда и пиар, уже ввели Погба в символическую сборную АПЛ, видимо за то, что разрушает МЮ изнутри.
ну вот, и ты, Брут...!
Van Vanovich
Van Vanovich
   198 / 954
29 апреля в 11:19
Лучший защитник мира. Он руководит защитой и можно даже сказать полузащитой. Ливерпуль стал увереннее играть, при таком надежном тыле. 20 пропущенных мячей Ливерпуля потдверждение этому, и это в бешеннной АПЛ.
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Kirill Erokhin
29 апреля в 10:45
Пропаганда и пиар, уже ввели Погба в символическую сборную АПЛ, видимо за то, что разрушает МЮ изнутри.
Такое впечатление, где вы и где футбол...
Брулин
Брулин
   29 / 954
29 апреля в 10:45
Не удивительно! Топовый игрок, вот уж за него точно не зря заплатили
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил sparxx2
   162 / 954
29 апреля в 10:35
Лучшего футболиста ???? хахахахахахахахахахахахах Ой да ладно..... ничО особенного он не показывает. Если бы суринамец был таким крутым каким хотят его состряпать в кабинетах ФА, то сборная Голландии не смотрела бы ЧМ 2018 по телевизору.
АПЛ, не сборной, и у Ливерпуля 20 пропущенных голов, лучшая оборона из всех топ чемпионатов.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   162 / 954
29 апреля в 10:33
проплаченная пропаганда делает свое дело! Голландская шпала лучшая? Ну это только в умах обезумевших скаузеров и примкнувших к ним прихлебателей!
Пропаганда и пиар, уже ввели Погба в символическую сборную АПЛ, видимо за то, что разрушает МЮ изнутри.
Foxes
Foxes
   269 / 954
29 апреля в 10:30
Вполне заслуженно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
29 апреля в 10:17
Согласен, пусть будет...
GAGIEV 96b
GAGIEV 96b ответил sparxx2
   608 / 954
29 апреля в 10:15
Судя по твоей логике то меси чемпион мира можно подумать ))))
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 954
29 апреля в 10:02
проплаченная пропаганда делает свое дело! Голландская шпала лучшая? Ну это только в умах обезумевших скаузеров и примкнувших к ним прихлебателей!
sparxx2
sparxx2
   253 / 954
29 апреля в 09:41
Лучшего футболиста ???? хахахахахахахахахахахахах
Ой да ладно..... ничО особенного он не показывает. Если бы суринамец был таким крутым каким хотят его состряпать в кабинетах ФА, то сборная Голландии не смотрела бы ЧМ 2018 по телевизору.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   162 / 954
29 апреля в 09:27
ну вот хоть какую то награду получил, как утешительный приз, золотых медалей все равно не увидит.
Как Ттх победы в ЛЧ, или ты сразу в ЛЧ за Барсу? Интересно кого поддерживать будешь, если Ттх с Барсой в финале играть будут?
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
29 апреля в 09:25
Респект
DXTK
DXTK
   140 / 954
29 апреля в 09:12
ну вот хоть какую то награду получил, как утешительный приз, золотых медалей все равно не увидит.
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