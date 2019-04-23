Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура чемпионата России.
На прошлых выходных форвард отметился дублем в ворота «Краснодара» и принес своей команде победу (3:2). Дзюба набрал 62,1 % голосов болельщиков.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура чемпионата России.
На прошлых выходных форвард отметился дублем в ворота «Краснодара» и принес своей команде победу (3:2). Дзюба набрал 62,1 % голосов болельщиков.
И счёт ведёт своим голам,
spartach от злости умирает,
Его сгибает пополам.
Ведь юбилеев симонянов
В ближайшем вовсе не видать,
И только кубки "соли" рьяно
Им остаётся штамповать.
Страна же в дружеском порыве
Уже за сборную радеет,
И лишь один в своём нарыве,
spartach от зависти седеет...)))
И счёт ведёт своим голам,
spartach от злости умирает,
Его сгибает пополам.
Ведь юбилеев симонянов
В ближайшем вовсе не видать,
И только кубки "соли" рьяно
Им остаётся штамповать.
Страна же в дружеском порыве
Уже за сборную радеет,
И лишь один в своём нарыве,
spartach от зависти седеет...)))
Утешалово - это ваше все...
Лет уж 17....18...
Утешалово - это ваше все...
Лет уж 17....18...
Азбуку не забудь
Будем чистописанием заниматься
Азбуку не забудь
Будем чистописанием заниматься
Разговор о вашем великом голеодоре
Разговор о вашем великом голеодоре