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Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

23 апреля 2019, 09:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура чемпионата России.

На прошлых выходных форвард отметился дублем в ворота «Краснодара» и принес своей команде победу (3:2). Дзюба набрал 62,1 % голосов болельщиков.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   874 / 954
24 апреля в 16:34
Пока Артёмка забивает,
И счёт ведёт своим голам,
spartach от злости умирает,
Его сгибает пополам.
Ведь юбилеев симонянов
В ближайшем вовсе не видать,
И только кубки "соли" рьяно
Им остаётся штамповать.
Страна же в дружеском порыве
Уже за сборную радеет,
И лишь один в своём нарыве,
spartach от зависти седеет...)))
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
23 апреля в 23:16
С тем что дзюба лучший просто невозможно спорить, даже пупсики согласны.
saha100
saha100 ответил ПерекатиПоле
   132 / 954
23 апреля в 19:31
зенит и сам любимчик. Особенно в Европе. Все хотят его заполучить:)))
dok66
dok66
   688 / 954
23 апреля в 19:29
Лучшая игра в туре. Два гола в игре - вполне все логично
saha100
saha100 ответил Jeck Denielse
   132 / 954
23 апреля в 19:26
Что за глупые отмазки? А кубок России с Ростовом тоже слили? Посмотрим как вас осенью будут драть Аустрии с апоэлами и тоже будете говорить что слили :))))))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Jeck Denielse
   304 / 954
23 апреля в 18:43
))))) утешать...))) Утешалово - это ваше все... Лет уж 17....18...
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    23 апреля в 17:38
    В классном матче сделал дубль - логично
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответил подрыватель пуканов
       201 / 954
    23 апреля в 16:26
    Шары разуй.
    4RT
    4RT
       252 / 954
    23 апреля в 16:21
    По версии пользователей "вконтакте"! Ха-ха-ха!!!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    23 апреля в 16:16
    Желаю Дзюбы новых успехов
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
       8 / 954
    23 апреля в 16:01
    ))))) утешать...)))
    Утешалово - это ваше все...
    Лет уж 17....18...
    Capitan555
    Capitan555
       625 / 954
    23 апреля в 15:56
    Главное,чтобы опять корону не одел...и пешком по полю не ходил....
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       10 / 954
    23 апреля в 15:43
    Ну можешь и так себя утешать))...
    Исмет
    Исмет
       538 / 954
    23 апреля в 15:24
    Позорник стал лучшим?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    23 апреля в 15:19
    Глядя на игру Зенита в этом матче лишний раз убедился....Что игры с испанским колхозом в ЛЕ просто слили за ненадобностью....
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       107 / 954
    23 апреля в 15:07
    Заслужил заслужил ничего ни скажешь
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    23 апреля в 15:02
    Кони перестали голосовать, игры неудачные у них. А так бы Чалов или легенда 43 были...
    амурец
    амурец
       83 / 954
    23 апреля в 14:51
    все верно две плюхи быкам много стоят
    ermak6848
    ermak6848
       196 / 954
    23 апреля в 14:50
    Да пусть будет лучшим... я не против
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       81 / 954
    23 апреля в 14:49
    В Зените нелепый, склочный Хрюн превратился в настоящего Льва и любимца всей страны!
    Шуnя771
    Шуnя771
       34 / 954
    23 апреля в 14:39
    За сколько месяцев?)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    23 апреля в 14:00
    Прорвало в самом важном матче сезона...
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       100 / 954
    23 апреля в 13:26
    Дзюбе долго не покорялись рекорды. Обновив их теперь попрет.
    beefs
    beefs
       191 / 954
    23 апреля в 13:13
    Началось...
    makkie
    makkie
       11 / 954
    23 апреля в 12:55
    Раз в год и Дзюба стреляет... а то аж с октября не забивал :D
    МКС
    МКС ответил Grabovsky
       149 / 954
    23 апреля в 12:54
    Че там как ваш зулс колотит в каждом матче?
      МКС
      МКС ответил Jeck Denielse
         149 / 954
      23 апреля в 12:52
      Да куда Дзюбе до Зе Луиша........тот по 10 месяцев не забивал...))))) А второй ваш "голеодор"..)))))Луис..)))Адриано..)))) с апреля по ноябрь ...7 месяцев....15 игр....по воротам попасть не мог..))) Дзюба хоть пользу приносит своими действиями в атаке...... Ваши же лежат на газоне 80% игрового времени....выпрашивая пенальти...)))
      Ну мы же не обсуждаем наших "лежачих" выпрашивателей

      Разговор о вашем великом голеодоре
      spartach n1
      spartach n1 ответил Багров-брат
         2 / 954
      23 апреля в 12:39
      Такой Дзюбиньо нужен российскому футболу...)))
        drive45
        drive45
           640 / 954
        23 апреля в 12:29
        Игра была лучшей в этом чемпионате.Зенит победил благодаря Артему-значит все верно.Дзюба-лучший игрок тура.Зенит в этом году будет в зените.
        Caniggia
        Caniggia
           59 / 954
        23 апреля в 12:16
        Без б.
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