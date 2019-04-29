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«Бернли» отпустит Харта в чемпионат Франции

29 апреля 2019, 12:22

Согласно информации английской прессы, голкипер «Бернли» Джо Харт ближайшим летом может сменить клуб.

Знаменитый вратарь провел 19 матчей в АПЛ в этом сезоне, однако потерял место в стартовом составе после возвращения в строй Тома Хитона.

Теперь «Бернли» желает разгрузить зарплатную ведомость. Сообщается, что на Харта претендуют несколько французских клубов.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Left Boy
   140 / 954
29 апреля в 19:37
мда, тренеры Торино, ВХ и Бёрнли нервно курят в сторонке. надо было им сначала твоё мнение узнать по поводу Харта, а потом уже задумываться о трансфере
как только Харт перешел в ВХ я сразу сказал, "ВХ еще с ним хлебнет горя." по середине сезона попал в сборную худших игроков защищая цвета молотков. а после на скамейку запасных. Еще на ЧЕ 16 попал в антисборную турнира, если он крут Почему он даже не третий вратарь сборной Англии, хотя он играл в основе и ВХ и Бернли, пока его не заменили с ним команды ишли на дно без него всплывали даже Пеллегрини не стал его повторно арендовать или выкупать контракт?

PS я правда не всегда на 100% прав, но на 99.99 % я близок к истине.
Left Boy
Left Boy ответил DXTK
   223 / 954
29 апреля в 13:08
мда, тренеры Торино, ВХ и Бёрнли нервно курят в сторонке. надо было им сначала твоё мнение узнать по поводу Харта, а потом уже задумываться о трансфере
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 13:00
Правильное решение.
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
29 апреля в 12:48
Матает Харта только так, может во Франции найдет свою команду!
DXTK
DXTK
   140 / 954
29 апреля в 12:42
Харт не смог заиграть в Торино, ВХ, даже Бернли он не нужен.... еще есть у кого вопросы почему Гвардиола его выкинул из команды........ ? он хорошо играл только когда выступал за Сити, у которых подбор игроков позволяет не думать о том кто у них на воротах, а так он низкого уровня голкипер.

PS Я вот говорил и не один раз накой вы это дырище берете, у вас есть Хитон, деньги на ветер блин. Щас Поуп вернется и полегче будет.
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