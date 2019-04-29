«Бернли» отпустит Харта в чемпионат Франции

Согласно информации английской прессы, голкипер «Бернли» Джо Харт ближайшим летом может сменить клуб.
Знаменитый вратарь провел 19 матчей в АПЛ в этом сезоне, однако потерял место в стартовом составе после возвращения в строй Тома Хитона.
Теперь «Бернли» желает разгрузить зарплатную ведомость. Сообщается, что на Харта претендуют несколько французских клубов.
PS я правда не всегда на 100% прав, но на 99.99 % я близок к истине.
PS я правда не всегда на 100% прав, но на 99.99 % я близок к истине.
PS Я вот говорил и не один раз накой вы это дырище берете, у вас есть Хитон, деньги на ветер блин. Щас Поуп вернется и полегче будет.
PS Я вот говорил и не один раз накой вы это дырище берете, у вас есть Хитон, деньги на ветер блин. Щас Поуп вернется и полегче будет.