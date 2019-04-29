«Бернли» отпустит Харта в чемпионат Франции

29 апреля 2019, 12:22

Согласно информации английской прессы, голкипер «Бернли» Джо Харт ближайшим летом может сменить клуб.

Знаменитый вратарь провел 19 матчей в АПЛ в этом сезоне, однако потерял место в стартовом составе после возвращения в строй Тома Хитона.

Теперь «Бернли» желает разгрузить зарплатную ведомость. Сообщается, что на Харта претендуют несколько французских клубов.