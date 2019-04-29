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Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»

29 апреля 2019, 11:10

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в эфире телевизионного шоу Tiki Taka рассказала о будущем футболиста.

Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в «Интере» на 100 лет, то Мауро - на все 150. Он так и ответил, когда я его спросила. К тому же он моложе.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил Так Себе Аналитик
   109 / 954
29 апреля в 22:58
Летом уйдёт, не такая большая клаузула у него, заплатят
По августовскому контракту отступные вроде 160 млн. Не так уж мало.
Надеюсь что Икарди уйдёт и что спрос на него будет, всё-таки агрентинец входит в топ-10 форвардов мира. Но при составлении контракта в новом клубе учтут печальный опыт Интера.
InterChampion
InterChampion
29 апреля в 22:35
Капитан нужен команде! Мауро, это твоя команда, оставайся!)
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 14:37
закопайте на базе и лысого и икарди и сделайте клумбу - пусть 150 лет лежат и цветут=)
Бабка Нара
Бабка Нара ответил Катерина Измайлова
   138 / 954
29 апреля в 12:46
Хотелось бы. Я постараюсь вытеснить Дарью из тарасовской бани. Денис меня заценит.
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
29 апреля в 12:45
Ох ну и санта барбара, то у ванны был сутенер, теперь она сама сутенер ахах
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова
   77 / 954
29 апреля в 12:44
Великий Спартак его из могилы достанет.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   740 / 954
29 апреля в 12:07
Всяких вот этих Погбунов Икарди просто надо выдворять с футбола, расторгнуть с ними контракты
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 11:55
А жена против...
112910415
112910415
   97 / 954
29 апреля в 11:40
он реально опасен
мечтает получать по контракту даже тогда, когда будет полностью бесполезен !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил RMUKMU
   14 / 954
29 апреля в 11:30
Летом уйдёт, не такая большая клаузула у него, заплатят
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 11:29
В "Интере" уже полное безумие творится. Сначала лысого физрука на 100 лет хотят продлить, теперь ещё это))
Grabovsky
Grabovsky
   797 / 954
29 апреля в 11:21
Долгожительепт
RMUKMU
RMUKMU
   109 / 954
29 апреля в 11:18
Раз нет новостей и слухов о новом контракте, то значит бунт Икарди ни к какому профиту не привёл, да ещё и опустил его в глазах потенциальных покупателей.
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