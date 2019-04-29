Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в эфире телевизионного шоу Tiki Taka рассказала о будущем футболиста.

Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в «Интере» на 100 лет, то Мауро - на все 150. Он так и ответил, когда я его спросила. К тому же он моложе.