Сарри: «Я буду уважать решение Азара»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о будущем полузащитника Эдена Азара, который летом может перейти в «Реал».

Я не знаю, спросите клуб. Новый контракт - это проблема. У него остается последний сезон, так что я не знаю. В данный момент для меня это не очень важно.

Я очень доволен Эденом, он прекрасно играет и сражается на поле. Я буду уважать его решение.