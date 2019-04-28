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Сарри: «Я буду уважать решение Азара»

28 апреля 2019, 22:09

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о будущем полузащитника Эдена Азара, который летом может перейти в «Реал».

Я не знаю, спросите клуб. Новый контракт - это проблема. У него остается последний сезон, так что я не знаю. В данный момент для меня это не очень важно.

Я очень доволен Эденом, он прекрасно играет и сражается на поле. Я буду уважать его решение.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ДАША Д
   267 / 954
29 апреля в 18:43
В Реале придется самому отдуваться за всех, в Челси попроще.
в Реале хоть есть забивающее французкое бревно,а в Челси ни французкое ни аргентинское забивать не могут и это так называемые нападающие сборных.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 07:33
В Реале придется самому отдуваться за всех, в Челси попроще.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
28 апреля в 23:22
Гонсало портил всю игру и все атаки Челси,правда их было не так много и даже имея супермомент попал в плечо ДДХ,а ведь мог забить. Возвращайте его в Юву.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
28 апреля в 23:20
Азар не плох,но что-то стал сильно передерживать мяч... Сарри в следующем сезоне пригодится новый блокнот, потому что этот исписанный для нового клуба может и не подойти. Хотя порой создаётся такое впечатление,что этот блокнот имеет более древнюю историю.... Один блокнот для всех клубов.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
28 апреля в 22:51
Азар любую команду усилит, где бы не играл
la_masia
la_masia ответил No problem
   148 / 954
28 апреля в 22:43
Ну давай не будем торопить события) В этом сезоне уже строили игру вокруг Модрича и Реал проиграл все)
No problem
No problem ответил la_masia
   221 / 954
28 апреля в 22:23
Челси уже не тот. Думаю Азар уйдет к Зидану и скорее всего Зидан будет строить новую команду вокруг Азара.
Плоско смотришь друг),
Зизу будет строить команду вокруг другого Модрича.
А Азар это-пришёл подай иди на*^*й не мешай.
No problem
No problem
   221 / 954
28 апреля в 22:20
Зае*** л этот Азар),
сага хуже Бейла епта.
Хочу,уважаю,не скажу....
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   900 / 954
28 апреля в 22:17
Азар все уже отдал Челси, пора что то менять, но точно ли в Реал?
la_masia
la_masia
   148 / 954
28 апреля в 22:11
Челси уже не тот. Думаю Азар уйдет к Зидану и скорее всего Зидан будет строить новую команду вокруг Азара.
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