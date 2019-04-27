Зидан не исключил, что Азар и Неймар могут оказаться в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о том, что в мадридский клуб могут перейти полузащитник «Челси» Эден Азар и нападающий ПСЖ Неймар.

Многие игроки хотят приехать сюда и играть за «Реал», но увидим, что произойдет в будущем. Я четко понимаю, чего хочу достичь в следующем году. Мы работаем в этом направлении.

Буду ли я принимать решения по трансферам? Нет. Я не являюсь боссом даже в своем собственном доме! Есть люди, имеющие большое значение для клуба, и они помогают принимать решения. Мы будем с ними работать.

Подойдет ли Азар «Реалу»? Да! Все хорошие футболисты могут играть вместе. Люди говорили, что я несовместим с Юрием Джоркаеффом, но это же глупость!