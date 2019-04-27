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Зидан не исключил, что Азар и Неймар могут оказаться в «Реале»

27 апреля 2019, 19:49

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о том, что в мадридский клуб могут перейти полузащитник «Челси» Эден Азар и нападающий ПСЖ Неймар.

Многие игроки хотят приехать сюда и играть за «Реал», но увидим, что произойдет в будущем. Я четко понимаю, чего хочу достичь в следующем году. Мы работаем в этом направлении.

Буду ли я принимать решения по трансферам? Нет. Я не являюсь боссом даже в своем собственном доме! Есть люди, имеющие большое значение для клуба, и они помогают принимать решения. Мы будем с ними работать.

Подойдет ли Азар «Реалу»? Да! Все хорошие футболисты могут играть вместе. Люди говорили, что я несовместим с Юрием Джоркаеффом, но это же глупость!

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 23:13
Поплыл Реал.... без мешковины никуда они не пригодные.... Вам бы Салаха, Мане, Агуэро, Пёнтака, Стерлинга, Кейна и Эриксона, Мбаппе, Азара, Неймара, а ведь всех этих игроков заменял всего лишь ОДИН и он уже в Турине))) получили 100 лямов,а потратить должны лярд.... 24И!!!
Doping87
Doping87 ответил bsww
   91 / 954
29 апреля в 13:16
Не думаю что 250-300 млн € можно отбить на футболках.
bsww
bsww ответил Doping87
   326 / 954
28 апреля в 17:58
Может и так. Но цена/качество, очень дорого обойдётся ракировка.
тогда так называемые "футболки" помогут, он же более медийная персона, нежели Гарет
vastudio
vastudio
   331 / 954
28 апреля в 01:10
Я не исключаю, что Зидан может оказаться в Анжи (Marca.com)
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил ALBA BARCELONA 21
   707 / 954
28 апреля в 00:34
Мбаппе заменит через 4 года Месси.
Месси то он заменить, сложнее с Рони!!!!!!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Romeo 777
   707 / 954
28 апреля в 00:32
"Я не являюсь боссом даже в своем собственном доме"...лучше бы этого не говорил.
Скорее всего не так перевели
Doping87
Doping87 ответил Шишанутый
   91 / 954
28 апреля в 00:05
Продадут или нет не известно, спорить не буду. Но Йович не потянет ЦФ, Бензема да, но одного его не хватает.
Doping87
Doping87 ответил bsww
   91 / 954
28 апреля в 00:02
Может и так. Но цена/качество, очень дорого обойдётся ракировка.
dimagas1
dimagas1
   306 / 954
27 апреля в 23:08
А как их двоих уместить на поле?Они все таки на одной позиции бегают,так что брехня,максимум кого-то одного летом.
NOVA
NOVA
   168 / 954
27 апреля в 22:26
Вини есть!!! так что неймар не надо я думаю!!
bsww
bsww ответил Doping87
   326 / 954
27 апреля в 21:39
Мбапе в 10 раз лучше петушка, зачем Зидану этот дельфин? Тем более нужен ЦФ.
Неймар заменит Бейла
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
27 апреля в 21:33
АЗАР-НЕЙМАР-ВИНИСИУС-это ураган для Барселоны!!!
Romeo 777
Romeo 777
   197 / 954
27 апреля в 21:07
"Я не являюсь боссом даже в своем собственном доме"...лучше бы этого не говорил.
shur
shur
   637 / 954
27 апреля в 20:41
...так к победам нас приучил,что хочется скорей результата!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
27 апреля в 20:27
Мбаппе заменит через 4 года Месси.
parallels
parallels
   3 / 954
27 апреля в 20:00
грядёт страшное зарево, тарасовские позавидуют) скорей бы азар перешёл)
Шишанутый
Шишанутый ответил Doping87
   7 / 954
27 апреля в 19:57
Мбапе в 10 раз лучше петушка, зачем Зидану этот дельфин? Тем более нужен ЦФ.
Мбапе шейхи не продадут. ЦФ Йович будет.
Doping87
Doping87
   91 / 954
27 апреля в 19:53
Мбапе в 10 раз лучше петушка, зачем Зидану этот дельфин? Тем более нужен ЦФ.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
27 апреля в 19:52
Это интересно!
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