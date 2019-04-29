Почеттино: «Для победы над „Ман Сити“ одной тактики не хватит»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что необходимо для того, чтобы обыграть «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Конкретного ответа нет, факторов много. Одной тактики здесь не хватит. Нужны технические навыки, способность преодолевать любые обстоятельства в разные моменты матча, и, конечно, немного удачи.

Нам не стоит слишком уж гордиться, но у нас тоже талантливая команда.