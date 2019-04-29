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Почеттино: «Для победы над „Ман Сити“ одной тактики не хватит»

29 апреля 2019, 15:41

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что необходимо для того, чтобы обыграть «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Конкретного ответа нет, факторов много. Одной тактики здесь не хватит. Нужны технические навыки, способность преодолевать любые обстоятельства в разные моменты матча, и, конечно, немного удачи.

Нам не стоит слишком уж гордиться, но у нас тоже талантливая команда.

Напомним, «Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, а уже через три дня проиграл ему в АПЛ (0:1).

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cannongun
cannongun
   117 / 954
29 апреля в 20:52
сити чемпик, голубая дыра подтвердит
DXTK
DXTK
   140 / 954
29 апреля в 20:05
еще нужен судья и вар.
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