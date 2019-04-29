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Кассано: «Перишич и Икарди должны уйти из „Интера“»

29 апреля 2019, 13:44

Бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано в рамках телешоу Tiki Taka поделился мыслями о нынешнем состоянии «нерадзурри».

На мой взгляд, Спаллетти проделывает отличную работу. Он выполнил задачи, которые перед ним поставили. В прошлом году он вывел «Интер» в Лигу чемпионов, в этом сезоне повторит. Проект должен продолжать развиваться.

С двумя-тремя новичками «Интер» сможет сделать шаг вперед. Думаю, что Конте не придет в клуб, потому что останется Спаллетти.

Как по мне, в конце сезона из команды должны уйти Икарди и Перишич. Мауро - в первую очередь. Он больше клубу не нужен.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
29 апреля в 14:21
Икрди надо гнать метлой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 14:13
Согласен, он тащил команду полтора сезона, такие мерде не нужны. Пусть тонет.
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