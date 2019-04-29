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Луческу: «Мои слова о Лобановском были ошибкой»

29 апреля 2019, 12:10

Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу принес извинения за свои слова о том, что Валерий Лобановский незаслуженно занял 6-е место в списке величайших тренеров в истории по версии France Football.

Жалею, что так вышло и прошу прощения. Не представлял, что будет такой резонанс. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером. Он был важным тренером, потому что он создал систему.

«Динамо» тех времен было командой системы. Их счастье, что у них был такой классный тренер как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой.

Я действительно немного удивился месту Лобановского, когда общался с журналистом о рейтинге. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил STVA 1
   121 / 954
29 апреля в 21:37
Успокойся , пить не надо было Игорьку . Все , больше на твой бред отвечать не намерен .
Я не Бред Пит,ты ошибся.Не отвечай Бреду конечно.Прошу Вас,ведите себя культурно,не стоит уподобиться Бреду!
STVA 1
STVA 1 ответил ALBA BARCELONA 21
   43 / 954
29 апреля в 21:23
Успокойся , пить не надо было Игорьку . Все , больше на твой бред отвечать не намерен .
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 21:04
Лобановский - гений своего времени...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил STVA 1
   121 / 954
29 апреля в 20:35
Ты мне не тыкай. В то время , когда Беланов становился лучшим игроком мне было 16 лет и я болел за Д(К). Ну а писать я буду то , что считаю нужным .
Ты не должен писать то,что считаешь нужным,ты же в зрелом возрасте.Почему себя плохо ведешь,хочешь сразу драться,убивать,не делай этого.Беланов был бедный.
Князь Московский
Князь Московский ответил ALBA BARCELONA 21
   13 / 954
29 апреля в 19:12
Лобановакого можно поставит на первое место,так как он игроками Украины с мизерными зарплатами,не уступал по игре западным грандам.Как писал Биланов,после победы в кубке уефа им дали премии по 500 долларов и они были рады.Посмотрите зарплыты игроков Зенита и как они позорятся в Европе и сравните с Д Киев Лобановского.Он лучший в мире всех времен
В украине ногомячисты днонамо и шахтаря получали не меньше, чем в игроки топ-клубов Европы. Суркисы-жидобендеровцы и ринатка - татарожид.
STVA 1
STVA 1 ответил ALBA BARCELONA 21
   43 / 954
29 апреля в 19:12
Ты мне не тыкай. В то время , когда Беланов становился лучшим игроком мне было 16 лет и я болел за Д(К). Ну а писать я буду то , что считаю нужным .
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил STVA 1
   121 / 954
29 апреля в 16:39
Во времена БИланова не было игроков украины , а были игроки СССР и жили довольно неплохо .Не надо говорить про мизерные з-ты . А вот то что он тренер от Бога , про это разговору нет .
Все игроки Динамо Киев тогда были украинцами а Биланов будучи лучшим игроком Европы,не мог себе купить двухкомнатную квартиру в Киеве.Сначала,слушай их,что они говорят а потом пиши.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Vave666
   121 / 954
29 апреля в 16:36
Однако у тебя в фаворе заграничная барселона! И прям вот все глоры ник себе выбирают такой, чтобы все видели: Вот он я, вот я и вот барселона, это всё мы, я и барселона, да я - барселона! Месси блин))
Я смотрю настоящий футбол.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
29 апреля в 15:35
Попутал румын чего то.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 15:10
Светлая память Валерию Васильевичу Лобановскому
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 15:08
Многие ошибаются, но немногие извиняются. Извинился это уже хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 14:58
Спохватился вовремя
морозз
морозз
   94 / 954
29 апреля в 13:49
Цыган быстренько переобулся, Лобановский это могиканин футбола...его система поставила Динамо Киев в разряд топ клубов Европы, а работа в сборной серебро Европейского чемпионата!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 13:47
Не удивительно такое неуважение Лучески к коллеги по цеху. Тот, кто повращался в "проекте" лазурном, способен на любые пакости!
lexatver
lexatver
   289 / 954
29 апреля в 13:25
По конспектам Лобановского играют до сих пор! Это лучший тренер в истории футбола! И ниипет!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
29 апреля в 13:18
За языком надо следить, чтобы потом не извиняться...
STVA 1
STVA 1 ответил firtreeman
   43 / 954
29 апреля в 13:15
Согласен на все 100%!
STVA 1
STVA 1 ответил ALBA BARCELONA 21
   43 / 954
29 апреля в 13:13
Во времена БИланова не было игроков украины , а были игроки СССР и жили довольно неплохо .Не надо говорить про мизерные з-ты . А вот то что он тренер от Бога , про это разговору нет .
firtreeman
firtreeman ответил ALBA BARCELONA 21
   152 / 954
29 апреля в 13:11
Лобановакого можно поставит на первое место,так как он игроками Украины с мизерными зарплатами,не уступал по игре западным грандам.Как писал Биланов,после победы в кубке уефа им дали премии по 500 долларов и они были рады.Посмотрите зарплыты игроков Зенита и как они позорятся в Европе и сравните с Д Киев Лобановского.Он лучший в мире всех времен
Избыточные бабки часто только портят игроков. Ну и потом мастерством-то те игроки не уступали миллионерам, несмотря на то что им по 500$ платили. Да и 500$ в совке в те времена это совсем не те же самые 500 баксов, что сейчас.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
29 апреля в 13:06
что ж ты цыган сдал назад?
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
29 апреля в 13:03
Великий тренер , бренд Советского Союза . Он делал результат,
кто бы там что не говорил . И о каких бы договорняках, сливняках
и прочих ...няках не шла бы речь, Валерий Васильевич -икона футбола.
В общем и целом, конкуренции в чемпионате СССР особо то и не имел .
Стратег, мозг, аналитик и творец, светлая память мэтру мирового футбола !
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
29 апреля в 13:03
Зенит испортил не одного человека
edubokom
edubokom
   696 / 954
29 апреля в 12:56
Принято
Vave666
Vave666 ответил ALBA BARCELONA 21
   665 / 954
29 апреля в 12:30
Лобановакого можно поставит на первое место,так как он игроками Украины с мизерными зарплатами,не уступал по игре западным грандам.Как писал Биланов,после победы в кубке уефа им дали премии по 500 долларов и они были рады.Посмотрите зарплыты игроков Зенита и как они позорятся в Европе и сравните с Д Киев Лобановского.Он лучший в мире всех времен
Однако у тебя в фаворе заграничная барселона! И прям вот все глоры ник себе выбирают такой, чтобы все видели: Вот он я, вот я и вот барселона, это всё мы, я и барселона, да я - барселона! Месси блин))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
29 апреля в 12:19
Лобановакого можно поставит на первое место,так как он игроками Украины с мизерными зарплатами,не уступал по игре западным грандам.Как писал Биланов,после победы в кубке уефа им дали премии по 500 долларов и они были рады.Посмотрите зарплыты игроков Зенита и как они позорятся в Европе и сравните с Д Киев Лобановского.Он лучший в мире всех времен
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