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Зинченко: «Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул»

29 апреля 2019, 14:14
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ.

В воскресенье нам было очень тяжело, но важнее всего, что мы заработали такие нужные три очка.

Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
   123 / 954
29 апреля в 18:57
У Зинченко есть скорость Альбы, аккуратность Артура Мело, прилипчивость Ракитича , он хорошо читает игру , чувствует командный ритм . Неплохо владеет пасом. Старателен. И у него есть характер. Всего за сезон он прогрессировал из игрока замены в основного. Ему нужно усилить свои качества и прибавить в уверенности. Ценный игрок , как раз для стиля Сити.
kust07
kust07
   82 / 954
29 апреля в 16:45
успехов Зине
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 16:15
скромный,умный, трудяга, развивает свой талант, добивается успеха-Александр Зинченко.
Талантище но распутный, наглый, жадный, без мозгов-селфи, вечеринки, травмы, дисквалтфикации-Неймар.
Вот так, если есть ум, можно развиваться, добываться, заставлять восхищаться собою.
И имея талантище, стать посмешищем для всех.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
29 апреля в 15:01
Молодец Зинченко.
Пашет как Папа Карло, ни понтов ни звёздной болезни.
За сезон добился большего чем все наши игроки которые выступали в Европе.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   236 / 954
29 апреля в 14:53
Зина красавчик,парень пашет ,как ломовая лошадь,
firtreeman
firtreeman
   152 / 954
29 апреля в 14:28
Из Уфы в Сити попасть - уже фантастика
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