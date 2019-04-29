Зинченко: «Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ.
В воскресенье нам было очень тяжело, но важнее всего, что мы заработали такие нужные три очка.
Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул.
Талантище но распутный, наглый, жадный, без мозгов-селфи, вечеринки, травмы, дисквалтфикации-Неймар.
Вот так, если есть ум, можно развиваться, добываться, заставлять восхищаться собою.
И имея талантище, стать посмешищем для всех.
Талантище но распутный, наглый, жадный, без мозгов-селфи, вечеринки, травмы, дисквалтфикации-Неймар.
Вот так, если есть ум, можно развиваться, добываться, заставлять восхищаться собою.
И имея талантище, стать посмешищем для всех.
Пашет как Папа Карло, ни понтов ни звёздной болезни.
За сезон добился большего чем все наши игроки которые выступали в Европе.
Пашет как Папа Карло, ни понтов ни звёздной болезни.
За сезон добился большего чем все наши игроки которые выступали в Европе.