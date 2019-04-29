Зинченко: «Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ .

В воскресенье нам было очень тяжело, но важнее всего, что мы заработали такие нужные три очка.

Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул.