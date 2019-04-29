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«Мне платят не за разговоры», - Погба не стал реагировать на критику

29 апреля 2019, 14:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на слова английских экспертов, которые регулярно его критикуют.

Никаких проблем нет. Этим людям платят за то, чтобы они говорили перед камерой. Я же сосредоточен на том, что происходит на поле.

Они могут говорить что угодно, мне же платят не за разговоры, а за то, чтобы я выходил на поле и боролся за свою команду. Вот и всё.

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Все комментарии
hoper
hoper
   742 / 954
01 мая в 12:27
Тогда этот сезон полина должен был отыграть бесплатно.Как впрочем и предыдущий
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   620 / 954
29 апреля в 21:30
за разговоры платят его Агенту))) он не плохо наговорил про переход в МЮ, теперь в Реал. а потом всё возвращается на круги своя,только за бесплатно.
Rizo1
Rizo1
   255 / 954
29 апреля в 20:22
По ходу платят за причёску!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
29 апреля в 18:48
пожалуй Погба хотя бы разговорами должен отрабатывать свою большую зарплату.Потому что если не разговоры,то только за причёску остаётся платить.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
29 апреля в 16:24
Судя по твоему наплевательскому отношению у игре, тебе и не за неё платят.
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 15:26
Они могут говорить что угодно.... И сам же плачет, что он негр.
la_masia
la_masia ответил Юрий Сенатов 1
   148 / 954
29 апреля в 15:15
Я бы добавил к твоим словам еще фразу:

Адекватный ответ здравомыслящего человека...мог бы быть, если бы мы не знали кто такой Погба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   654 / 954
29 апреля в 15:09
Адекватный ответ здравомыслящего человека.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   236 / 954
29 апреля в 14:51
Боролся !!!Вот и всё ,но этого никто не видит.
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