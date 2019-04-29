«Мне платят не за разговоры», - Погба не стал реагировать на критику

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на слова английских экспертов, которые регулярно его критикуют.
Никаких проблем нет. Этим людям платят за то, чтобы они говорили перед камерой. Я же сосредоточен на том, что происходит на поле.
Они могут говорить что угодно, мне же платят не за разговоры, а за то, чтобы я выходил на поле и боролся за свою команду. Вот и всё.
Адекватный ответ здравомыслящего человека...мог бы быть, если бы мы не знали кто такой Погба.
Адекватный ответ здравомыслящего человека...мог бы быть, если бы мы не знали кто такой Погба.