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«Шеффилд Юнайтед» присоединится к «Норвичу» в АПЛ

28 апреля 2019, 17:17
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Шеффилд Юнайтед» стал второй командой, которая обеспечила себе выход в Премьер-Лигу в следующем сезоне. Случилось это благодаря осечке «Лидса», который сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) и уже никак не догонит «клинков».

В АПЛ также вернется «Норвич».

В плей-офф раунде за попадание в элитный дивизион поборются «Лидс», «Вест Бромвич», «Астон Вилла», а также «Дерби» или «Мидлсбро». У обеих команд по 70 очков, однако у коллектива Фрэнка Лэмпарда два матча в запасе, а у «Мидлсбро» только один.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
29 апреля в 02:02
Хотел чтобы вышли оба клуба из Йоркшира, и Лидс и Шефф Ютд, но видимо Лидс опять решил идти сложным путем, надеюсь Whites выйдут через плей офф.
DXTK
DXTK
   140 / 954
28 апреля в 21:44
Лидс так и не хочет в АПЛ..........
RMUKMU
RMUKMU
   109 / 954
28 апреля в 18:20
Стремительно клинки взлетели. За 3 года из третьей лиги в первую.
А неудачливые Уэнсдэй постепенно двигались от статуса аутсайдера к середняку, только на 4 год стали претендентами, а теперь скатились обратно в середину.
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 17:38
Молодцы!
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 17:29
Молодцы, поздравления!
Indian
Indian
   684 / 954
28 апреля в 17:29
Лидс выйдет в АПЛ через плей-офф, и наведет порядок в биг-4
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