«Шеффилд Юнайтед» присоединится к «Норвичу» в АПЛ

28 апреля 2019, 17:17

«Шеффилд Юнайтед» стал второй командой, которая обеспечила себе выход в Премьер-Лигу в следующем сезоне. Случилось это благодаря осечке «Лидса», который сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) и уже никак не догонит «клинков».

В АПЛ также вернется «Норвич».

В плей-офф раунде за попадание в элитный дивизион поборются «Лидс», «Вест Бромвич», «Астон Вилла», а также «Дерби» или «Мидлсбро». У обеих команд по 70 очков, однако у коллектива Фрэнка Лэмпарда два матча в запасе, а у «Мидлсбро» только один.