Никто не хочет в Лигу чемпионов

вчера, 23:51

Гонка за третьим и четвертым местами в чемпионате Англии больше напоминает поддавки. «Соккер.ру» - о парадоксальных результатах в топ-шестерке.

Весь мир восхищается тем, как ровно идут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», обыгрывая всех подряд синхронно и сохраняя минимальный разрыв. Не менее удивительно и то, что вытворяют другие обитатели «большой шестерки», которые на четверых разыгрывают две позиции в зоне Лиги чемпионов. Еще пару-тройку месяцев назад «Тоттенхэм» считали чуть ли не теневым фаворитом, полагая, что «шпоры» способны выскочить из-за спин пары лидеров.

Но серия нелепых потерь очков привела к тому, что «Тоттенхэм» вынужден оборонять свою третью позицию от наскоков конкурентов. Тур потерь не стал для «шпор» счастливым исключением. Они дома, на новеньком стадионе умудрились проиграть «Вест Хэму» со счетом 0:1. И нельзя сказать, что по большому невезению – они действительно как минимум не были сильнее «молотобойцев» - середняков, которые не имеют никаких шансов уже чего-то добиться в нынешнем сезоне.

С примерно таким середняком встречался и другой претендент на место в Лиге чемпионов – «Арсенал». «Канониры» бились с «Лестером» на выезде. Ну как сказать бились. Они получали крепких пинков и выглядели хуже любого аутсайдера. Удивительно, конечно. Если не знать, кто в какой форме, то можно было предположить, что топ-клуб играет с командой третьего дивизиона. А на самом деле это «Арсенал» играл против «Лестера».

«Лисы» по всем статьям распотрошили «канониров», которые остались в меньшинстве еще в конце первого тайма и всю игру только отбивались. Если бы не выдающаяся игра Бернда Лено в воротах, то «Арсенал» был бы разгромлен с еще более унизительным счетом и воспринимал бы 0:3 как благодать. Это была одна из самых плохих игр «Арсенала» при Унаи Эмери. И выдали ее «канониры» в самый ответственный момент. Наверное, и сам Эмери не сможет объяснить, что случилось с его командой, которая выглядела на голову слабее «Лестера» и ровным счетом ничего не показывала.

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»):

Мы готовили план на матч. При игре 11 на 11 мы следовали намеченному. Удаление сильно повлияло на наш план. Сложно играть, когда в составе на одного игрока меньше. Красная карточка – главное условие для сегодняшнего поражения. Мы не будем заглядывать в турнирную таблицу. Выиграть Лигу Европы – большая мотивация для нас.

Слова Эмери выглядят жалкой отговоркой, потому что и в равных составах «Лестер» был сильнее «Арсенала», создавал моменты, в ответ на которые лондонцы предлагали нелепые вылазки с читаемыми ходами и задумками. Впечатляет статистика. 24:6 по ударам в пользу «лис», 12:1 по ударам в створ ворот – это просто нечто невероятное. Наверное, невозможно вспомнить, когда в последний раз кто-либо настолько сурово разрывал «Арсенал». Унижение и позор.

Но этими осечками «Тоттенхэма» и «Арсенала» должны были пользоваться «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Точнее, кто-то один из них. «Синие» в случае победы на «Олд Траффорд» сравнялись бы по очкам со «шпорами» и почти гарантировали бы себе Лигу чемпионов. А МЮ в случае победы обходил бы «Арсенал» и приближался бы вплотную к тем же «Челси» и «Тоттенхэму». Но в этой игре случилось половинчатое решение, которое вполне в духе заголовка.

Брать на себя инициативу никто не хочет в этой сумасшедшей гонке. Точнее, хотят все, но оступаются на ровном месте. Встреча с «Челси» как нельзя лучше началась для «Манчестер Юнайтед», который сумел забить быстрый мяч усилиями Хуана Маты, который отметил так свое 31-летие. Быстрый гол позволил МЮ заиграть по счету, в более привычный футбол, а заодно поломать планы Маурицио Сарри, который еще перед игрой твердил, что его устроит и ничья. Но теперь «Челси» вынужден был идти вперед, нарываясь на колкие контратаки «Юнайтед».

И реализация плана «Манчестера» казалась вполне толковой, пока в конце первого тайма грубейший ляп не совершил Давид Де Хеа. Мы не устаем говорить о том, что голова испанца в последние недели точно не на поле – и это очередное доказательство. Даже при самых грубых подсчетах он в последних четырех матчах совершил три результативные ошибки. Это непозволительно для вратаря такого уровня. Именно из-за него «Манчестер» недосчитывается важнейших очков, он подставляет жестко всю команду.

Иначе и не назовешь то, что он вытворяет в последнее время. После простого дальнего удара Антонио Рюдигера Де Хеа просто выронил мяч, подарив его Маркосу Алонсо, который счет сравнял. И после этого уже настал черед «Челси» играть по счету, с чем лондонцы прекрасно справились, доведя дело до ничьей. Она их более чем устроила, особенно с учетом поражения «Арсенала». «Синие» даже немного подобрались к третьему месту «Тоттенхэма» и выиграли больше других на фоне этих осечек конкурентов.

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

У нас были проблемы с дистанцией между игроками. Было слишком много метров между нападающими и полузащитниками, и у нас были проблемы с отбором. Во второй части первого тайма мы были лучше и здорово играли во втором тайме. В концовке у нас был топ-шанс, но мы, к сожалению, не реализовали его. С «Манчестер Юнайтед» непросто здесь играть. Нам нужны две победы. Это нас устроит. Четыре очка в зависимости от разницы мячей. Мы играли в финале Кубка лиги. Мы боремся за топ-4 и сыграем в полуфинале Лиги Европы. Мы проводим хороший сезон. Нужно добиться двух важных целей.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Мы знали, что нам нужно выиграть этот матч. Парни начали его потрясающе, создавали моменты, вышли вперед, а во втором тайме мы ни на секунду не смогли поддержать темп и уровень игры, что был в первом. Это был хороший футбольный матч, обе команды могли выиграть, но, наверное, ничья – справедливый результат. Вероятно, они больше довольны ничьей, чем мы. Нам нужно встряхнуться и выиграть два следующих матча. Никогда не знаешь, очки теряют все и везде. Давид Де Хеа – потрясающий вратарь, давно в клубе, его реакция после игры с «Сити» была правильной, и я был в нем уверен. Он знает, что мог сыграть получше в эпизоде с голом, но такое бывает. Мы поддерживаем друг друга. Нет шансов, что кто-то может обвинить его в потере очков. Таков футбол. Давиду нравится играть, я поговорю с ним, он отреагирует правильно.

Вы, наверное, удивитесь, но попробуйте угадать, сколько матчей на четверых выиграли в последних трех турах «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Попробуйте предположить. Ровно один матч. Это победа «шпор» над «Брайтоном» (1:0) в позапрошлом туре. Всё. Все четыре команды, которым, кажется, нужно кровь из носу выколачивать три очка в каждом поединке, теряют баллы направо и налево, демонстрируя порой само торжество нелепости и ошибок.

Поэтому не стоит удивляться, если в итоге самый неожиданный сценарий реализуется в розыгрыше заветных путевок. Ну и не стоит забывать, что у «Арсенала» и «Челси» есть черный ход – Лига Европы. Пройдя через него, они при определенных раскладах могут втянуть туда и пятую команду чемпионата Англии.