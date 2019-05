Тренер «Лидса» заставил своих игроков пропустить гол

Весьма необычный эпизод случился в матче 45-го тура Чемпионшипа «Лидс» - «Астон Вилла».

На 72-й минуте игрок гостей получил травму, судья не остановил встречу, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч за боковую и почти беспрепятственно забили гол. Между игроками команд произошла потасовка.

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса накричал на своих подопечных за несоблюдение правил фэйр-плей и вынудил их сразу же пропустить ответный гол. Так и произошло.

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR