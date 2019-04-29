Тренер «Лидса» заставил своих игроков пропустить гол

Весьма необычный эпизод случился в матче 45-го тура Чемпионшипа «Лидс» - «Астон Вилла».
На 72-й минуте игрок гостей получил травму, судья не остановил встречу, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч за боковую и почти беспрепятственно забили гол. Между игроками команд произошла потасовка.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса накричал на своих подопечных за несоблюдение правил фэйр-плей и вынудил их сразу же пропустить ответный гол. Так и произошло.
The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲— Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.
Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯
￼ pic.twitter.com/hzoiH4oRBR
Стоит отметить, что ничья лишила «Лидс» шансов на прямой выход в Премьер-Лигу. Эта возможность досталась «Шеффилд Юнайтед».
Эт тебе не тренеришки всякие)))
Эт тебе не тренеришки всякие)))
однако, при невыходе в Премьеру тренера не простят
однако, при невыходе в Премьеру тренера не простят
Никому джетельменство не нужно, много матчей смотрел, когда игрок соперника лежит, а игроки бегут в атаку и забивают, судья не дал свисток игра не остановлена. Гол забит по правилам.
Лидс должен оставаться Лидсом за это его любят и ненавидят в англии, не стоит менять систему клуба и отношения к ним , которые многими годами закладывались.
Никому джетельменство не нужно, много матчей смотрел, когда игрок соперника лежит, а игроки бегут в атаку и забивают, судья не дал свисток игра не остановлена. Гол забит по правилам.
Лидс должен оставаться Лидсом за это его любят и ненавидят в англии, не стоит менять систему клуба и отношения к ним , которые многими годами закладывались.