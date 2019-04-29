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Тренер «Лидса» заставил своих игроков пропустить гол

29 апреля 2019, 08:16
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Весьма необычный эпизод случился в матче 45-го тура Чемпионшипа «Лидс» - «Астон Вилла». 

На 72-й минуте игрок гостей получил травму, судья не остановил встречу, а футболисты «Лидса» отказались выбивать мяч за боковую и почти беспрепятственно забили гол. Между игроками команд произошла потасовка.

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса накричал на своих подопечных за несоблюдение правил фэйр-плей и вынудил их сразу же пропустить ответный гол. Так и произошло.

Стоит отметить, что ничья лишила «Лидс» шансов на прямой выход в Премьер-Лигу.  Эта возможность досталась «Шеффилд Юнайтед». 

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
   500 / 954
29 апреля в 16:54
Бьелса велик во всем! Уважуха
Duke_dp
Duke_dp
29 апреля в 13:12
Матерый тренерюга.
Эт тебе не тренеришки всякие)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
29 апреля в 12:26
Красава:)
RMUKMU
RMUKMU
   109 / 954
29 апреля в 11:45
Я полностью солидарен с Янссоном. Такие ситуации совсем не редкость. Если игрок получил травму и выбыл из игры, то останавливать игру или нет решает судья, в команды должны продолжать игру если судья не свистнул, а не махать руками. Игроки Виллы остановились и начали возмущаться - их проблемы. А Бьелса повёл себя как настоящий безумец. Команда пропустить гол недопустима даже в уже ничего не значащем матче.
Viduka
Viduka ответил DXTK
   351 / 954
29 апреля в 11:08
Бьелса как физрук поступил, как говорил Дон Реви "для победы все средства хороши". Если Лидс не выйдет в АПЛ тренеру припомнят это. Никому джетельменство не нужно, много матчей смотрел, когда игрок соперника лежит, а игроки бегут в атаку и забивают, судья не дал свисток игра не остановлена. Гол забит по правилам. Лидс должен оставаться Лидсом за это его любят и ненавидят в англии, не стоит менять систему клуба и отношения к ним , которые многими годами закладывались.
Янссон того же мнения, ибо единственный, кто воспротивился решению Бьелсы, за что получил заслуженную порцию аплодисментов:)
112910415
112910415
   97 / 954
29 апреля в 10:04
поступок благородный, не вопрос
однако, при невыходе в Премьеру тренера не простят
DXTK
DXTK ответил Медив
   140 / 954
29 апреля в 09:54
Шоу для тех, кто не следит за Чемпионшипом. По факту, Лидс там уже никак не получал прямую путевку в АПЛ и никак не вылетал из плей-офф. Могли дать вилланам и три забить ради духа фейр-плей
в плейофф возможно Лидс сыграет с Дерби Лэмпарда.
311
311
   53 / 954
29 апреля в 09:52
Бьелса грибов объелся!)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
29 апреля в 09:47
жесть.
Медив
Медив
   174 / 954
29 апреля в 09:44
В любом случае, плей-офф за последнюю путевку будет огонь. Дерби Лэмпарда, Вилла с Терри, Лидс и Бромики
Медив
Медив ответил DXTK
   174 / 954
29 апреля в 09:41
Бьелса как физрук поступил, как говорил Дон Реви "для победы все средства хороши". Если Лидс не выйдет в АПЛ тренеру припомнят это. Никому джетельменство не нужно, много матчей смотрел, когда игрок соперника лежит, а игроки бегут в атаку и забивают, судья не дал свисток игра не остановлена. Гол забит по правилам. Лидс должен оставаться Лидсом за это его любят и ненавидят в англии, не стоит менять систему клуба и отношения к ним , которые многими годами закладывались.
Шоу для тех, кто не следит за Чемпионшипом. По факту, Лидс там уже никак не получал прямую путевку в АПЛ и никак не вылетал из плей-офф. Могли дать вилланам и три забить ради духа фейр-плей
Медив
Медив
   174 / 954
29 апреля в 09:37
Терри ^_^
Tott_Hot
Tott_Hot
   256 / 954
29 апреля в 09:27
Да уж, там своя драма. Астон Вилле тоже очки кровь из носу нужны
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 09:26
Джентельмены еще не перевелись
DXTK
DXTK
   140 / 954
29 апреля в 09:26
Бьелса как физрук поступил, как говорил Дон Реви "для победы все средства хороши". Если Лидс не выйдет в АПЛ тренеру припомнят это.

Никому джетельменство не нужно, много матчей смотрел, когда игрок соперника лежит, а игроки бегут в атаку и забивают, судья не дал свисток игра не остановлена. Гол забит по правилам.

Лидс должен оставаться Лидсом за это его любят и ненавидят в англии, не стоит менять систему клуба и отношения к ним , которые многими годами закладывались.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
29 апреля в 09:24
и за это тоже мы любим футбол
Groove000
Groove000
   302 / 954
29 апреля в 08:36
Красиво, не поспоришь. Правда, один из ЦЗ все равно хотел помешать. Бунтарь)
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 08:34
Получился договорнняк.
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 08:23
тренер конечно поступил по фейр-плей,но не думаю что все фанаты поступят с ним так же=)
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