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Быстров: «Даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов»

30 апреля 2019, 09:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо05.05.2019 в 16:30 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о состоянии ЦСКА в преддверии матча 27-го тура РПЛ с «Динамо».

Надо быть спокойней, молодежь не всегда стабильна — ей нужно время. Ведь даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов. Команда идет вверху турнирной таблицы, она еще крепчает и в будущем станет сильнее.

О грядущем поединке также порассуждал полузащитник «Динамо» Фёдор Черных.

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RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 16:09
время покажет. пока это только прогнозы.
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
30 апреля в 11:56
Дифирамбы петь дело лестное в зависимости с чем или кем сравнивать. Весну считай провалили. Команда большие молодцы а вот тренер сплошные косяки, а если еще и Влашич уйдет то и Обляков покажется звездой
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Союзник противников
   19 / 954
30 апреля в 11:54
что тьфу,на кого тьфукто сказал,кому сказал.
такие посты не красят ресурс ,лучше не лезть в чужой огрод с фактами из сми ,смешно
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил mihaluch
   69 / 954
30 апреля в 11:44
ЦСКА потихоньку поднимается, в следующем сезоне конкретно будет бороться за чемпионство.
чтобы в РПЛ бороться за чемпионство достаточно не опускаться. любая команда чуть сильнее Виктории Плезень становится чемпионом
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
30 апреля в 11:32
В принципе он прав. После такой кардинальной смены состава перед началом сезона наверное и самые преданные болельщики "ЦСКА" не знали чего ожидать от клуба. Ведь мог быть и провал. А так вполне пристойно идут по сезону,находятся в лидирующей группе. Если бы не поражение дома от "Виктории" то и Евросезон (2 победы над "Реалом", пусть и не в лучших кондициях чего стоят) вполне можно было бы в актив занести. Как минимум в следующем сезоне будет интересно посмотреть за игрой команды. ИМХО.
mikysss
mikysss ответил Красно Синий воин
   146 / 954
30 апреля в 11:26
Даже в этом переходном периоде ЦСКА набрал 7 очков ЛЧ А спартак как всегда опозорился. Не прошел квалификацию ЛЧ опозорившись с ПАОК а потом ещё установил новый антирекорд- заняв 4-ое место в ЛЕ с 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом, Рапидом и Рейнджерс. Вот где несмываемый позор на все времена.
а то что бомжи этому же вильяреалу слились в итоге ты из-за толерантности не пишешь? ах ну да вы же конебомжи одна семья, и у вас 2-е победы над реалом и 4-е место в группе
1asss
1asss
30 апреля в 11:25
качественная селекция
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
30 апреля в 11:00
ЦСКА потихоньку поднимается, в следующем сезоне конкретно будет бороться за чемпионство.
drug01
drug01
   120 / 954
30 апреля в 10:41
Это заслуга тренера и руководителя
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   6 / 954
30 апреля в 10:38
Ну вот например

25процентный клоун
ответ пользователю starche (раскрыть)
26.03.2019, 22:35
Квинси усадит арга [Месси] на скамейку
(Новость про Промеса в Барсе)


Переписанный [SCR_2019]
Жиго вернулся в общую группу "Спартака"
Куда Дешам смотрит, такого центрдефа упускает!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

И это можно всерьёз воспринимать?😂
Промес в Барсу?!
Жиго в сборную Франции?!
Конебомжи не пишут, что Акинфеев вместо Куртуа в Реал!))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 10:34
Даже в этом переходном периоде ЦСКА набрал 7 очков ЛЧ
А спартак как всегда опозорился. Не прошел квалификацию ЛЧ опозорившись с ПАОК а потом ещё установил новый антирекорд- заняв 4-ое место в ЛЕ с 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом, Рапидом и Рейнджерс. Вот где несмываемый позор на все времена.
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   10 / 954
30 апреля в 10:28
Я даже не знаю кто это)...может быть это ты...
Footbolista
Footbolista ответил Великий ЦСКА Москва
   10 / 954
30 апреля в 10:25
А чего смешного?...кони же на 4 месте или я чего то не знаю?)...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Footbolista
   186 / 954
30 апреля в 10:24
Смешно выглядят хряки кричащие про 4-ое место ЦСКА, когда их клуб держится на волоске что бы не вылететь с 5-го места РПЛ.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   6 / 954
30 апреля в 10:23
Ну и у ваших раньше были ники типа ВЕЛИКИЙ СПАРТАК. Но ты скажи мне другое.

Ты всерьёз веришь тому, что тут пишут 25%-клоун, Переписанный с кучей ников и тд? =)))
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   10 / 954
30 апреля в 10:22
Про нас?)...это у меня ник "Великий Спартак Москва"?))...
Союзник противников
Союзник противников ответил Дед за ЦСКА
   20 / 954
30 апреля в 10:20
Как СпаМ позорится, на ветке тебя нет, как ветка армейская, ты тут как тут, Игоря поносишь, завидуешь, что он сместил Рената в Клубе Льва Яшина. Для знатока футбола это просто грех))
У него не может быть греха,его состояние близко к медицинской оценке.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   6 / 954
30 апреля в 10:20
Гонор - это про вас. Ни одного трофея в Европе, в 2010-е Локомотив, Рубин, Краснодар лучше в ЕК выступали. О каком величии идёт речь? Селтик ЛЧ брал, и где они сейчас?
Союзник противников
Союзник противников ответил Footbolista
   20 / 954
30 апреля в 10:19
"Не смог" девиз лошадей в ЛЧ...
"Нас там не стояло"-девиз "Спартака" в еврокубках.
Союзник противников
Союзник противников ответил Дед за ЦСКА
   20 / 954
30 апреля в 10:18
Сергей, посети соседнюю ветку "Спартак не смог", на армейской что делаешь? Правильно, какаешь))))
У него давно прогрессирующая диарея.От личных разочарований и безнадёги.И все они похожи на лизоблюда Кафельникова,который сперва писал,что пока Федун у власти,то он не пойдёт на "Открывашку",потом сидел в ВИП-ложе ,а сегодня разразился письмом к Алекперову с кучей просьб :Спасти команду...вернуть Карреру...помочь избавиться от Федуна...Тьфу!!!
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   10 / 954
30 апреля в 10:18
Такие "достижения" даже обсуждать не хочется)...и сейчас кони на 4 месте, а гонору как будто чемпионами стали...стыдно за коней...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   37 / 954
30 апреля в 10:16
Там очень много армейских свиней,все в конских каштанах,а ты не заметил ? Наверное принюхался )
Как СпаМ позорится, на ветке тебя нет, как ветка армейская, ты тут как тут, Игоря поносишь, завидуешь, что он сместил Рената в Клубе Льва Яшина. Для знатока футбола это просто грех))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   6 / 954
30 апреля в 10:15
И тем не менее ЦСКА последний раз из группы ЛЧ выходил в 2012, спартак - в 1998! =)))
viv
viv ответил Footbolista
   265 / 954
30 апреля в 10:14
"Не смог да же в ЛЕ" - новый девиз свиней в еврокубках...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Кейптаунский Аякс
   6 / 954
30 апреля в 10:14
Больше про всякую шваль пиши. Авось и випку дадут.
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 10:11
Быстров завидует.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Кейптаунский Аякс
   186 / 954
30 апреля в 10:10
Иди почитай Софьяна Ханни

Софьян Ханни:"Какая нам ЛЧ, нам бы на пятой строчке удержаться". Бу -га-га.
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
30 апреля в 10:07
"Не смог" девиз лошадей в ЛЧ...
viv
viv ответил Кейптаунский Аякс
   265 / 954
30 апреля в 10:07
    spartach n1
    spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
       2 / 954
    30 апреля в 10:06
    Сергей, посети соседнюю ветку "Спартак не смог", на армейской что делаешь? Правильно, какаешь))))
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