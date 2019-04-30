Быстров: «Даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о состоянии ЦСКА в преддверии матча 27-го тура РПЛ с «Динамо».
Надо быть спокойней, молодежь не всегда стабильна — ей нужно время. Ведь даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов. Команда идет вверху турнирной таблицы, она еще крепчает и в будущем станет сильнее.
О грядущем поединке также порассуждал полузащитник «Динамо» Фёдор Черных.
такие посты не красят ресурс ,лучше не лезть в чужой огрод с фактами из сми ,смешно
такие посты не красят ресурс ,лучше не лезть в чужой огрод с фактами из сми ,смешно
25процентный клоун
ответ пользователю starche (раскрыть)
26.03.2019, 22:35
Квинси усадит арга [Месси] на скамейку
(Новость про Промеса в Барсе)
Переписанный [SCR_2019]
Жиго вернулся в общую группу "Спартака"
Куда Дешам смотрит, такого центрдефа упускает!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
И это можно всерьёз воспринимать?😂
Промес в Барсу?!
Жиго в сборную Франции?!
Конебомжи не пишут, что Акинфеев вместо Куртуа в Реал!))))
25процентный клоун
ответ пользователю starche (раскрыть)
26.03.2019, 22:35
Квинси усадит арга [Месси] на скамейку
(Новость про Промеса в Барсе)
Переписанный [SCR_2019]
Жиго вернулся в общую группу "Спартака"
Куда Дешам смотрит, такого центрдефа упускает!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
И это можно всерьёз воспринимать?😂
Промес в Барсу?!
Жиго в сборную Франции?!
Конебомжи не пишут, что Акинфеев вместо Куртуа в Реал!))))
А спартак как всегда опозорился. Не прошел квалификацию ЛЧ опозорившись с ПАОК а потом ещё установил новый антирекорд- заняв 4-ое место в ЛЕ с 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом, Рапидом и Рейнджерс. Вот где несмываемый позор на все времена.
А спартак как всегда опозорился. Не прошел квалификацию ЛЧ опозорившись с ПАОК а потом ещё установил новый антирекорд- заняв 4-ое место в ЛЕ с 18-ой командой Ла Лиги Вильярреалом, Рапидом и Рейнджерс. Вот где несмываемый позор на все времена.
Ты всерьёз веришь тому, что тут пишут 25%-клоун, Переписанный с кучей ников и тд? =)))
Ты всерьёз веришь тому, что тут пишут 25%-клоун, Переписанный с кучей ников и тд? =)))
Софьян Ханни:"Какая нам ЛЧ, нам бы на пятой строчке удержаться". Бу -га-га.
Софьян Ханни:"Какая нам ЛЧ, нам бы на пятой строчке удержаться". Бу -га-га.
Наверное принюхался )
Наверное принюхался )