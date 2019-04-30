Быстров: «Даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о состоянии ЦСКА в преддверии матча 27-го тура РПЛ с «Динамо».

Надо быть спокойней, молодежь не всегда стабильна — ей нужно время. Ведь даже в этом переходном сезоне у ЦСКА не было длительных спадов. Команда идет вверху турнирной таблицы, она еще крепчает и в будущем станет сильнее.