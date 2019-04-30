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Кирьяков: «Уверен, „Краснодар“ готов к Лиге чемпионов»

30 апреля 2019, 08:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар05.05.2019 в 19:00 Не начался

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар».

Всё в руках «Краснодара». У них впереди непростой матч с «Ростовом», но в целом все оставшиеся соперники «быкам» вполне по силам. «Горожане» должны удержать тот гандикап, который они себе создали. Если упустят эту возможность, то винить останется только себя. «Краснодар» всегда был близок к Лиге чемпионов, но каждый раз оступался в самой концовке. Уверен, клуб готов к турниру такого уровня. Но ему обязательно будет нужно усиление на следующий сезон.

В предыдущем туре «Краснодар» обыграл ЦСКА

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 21:07
Кирьяков, третье место это квалификация ЛЧ!

Ее еще пройти надо будет, квалификацию только ЦСКА всегда проходил!

А вот как Краснодар справится с квалификацией большой вопрос!
Аксинья
Аксинья ответил Groove000
   52 / 954
30 апреля в 15:54
Вряд ли Ростов будет сливаться)
Я не говорю что Карпин будет сливать игру, прост он будет беречь лучших игроков для кубковой встречи...
Evilhuman
Evilhuman
   28 / 954
30 апреля в 12:01
Желаю быкам прямой путевки в ЛЧ ,а паровозы или Цска пусть туда через стыки зайдут
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
30 апреля в 11:37
ЛЧ совсем другой уровень, примеров от нас уже достаточно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 10:14
Между быками и конями 3 очка (2 реальных + преимущество по личным).
И календарь у коней тяжелее. Так что если гинер не сделает какой нить козьей рожи, Краснодар будет в ЛЧ. И хорошо бы со второго места!
Groove000
Groove000 ответил Аксинья
   302 / 954
30 апреля в 10:08
Ростову нужен только Кубок - так что очередные три очка должны быть в копилке Краснодара...
Вряд ли Ростов будет сливаться)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 10:00
Хочу быков в ЛЧ! Хуже московских не выступят, это невозможно...
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
30 апреля в 09:47
Просвистит ещё и третье место,а в ЛЧ порка будет показательной.Ничего удивительного,так и набирается опыт.А хвалебные гимны только вредят команде.
Аксинья
Аксинья
   52 / 954
30 апреля в 09:45
Ростову нужен только Кубок - так что очередные три очка должны быть в копилке Краснодара...
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   46 / 954
30 апреля в 09:38
Хуже парадасов выступят, ничего не выйдет
Sаshа
Sаshа
   178 / 954
30 апреля в 09:32
надо пытаться занять второе место, шансы ещё есть
drug01
drug01
   120 / 954
30 апреля в 09:24
Он готов уже давно!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
30 апреля в 09:09
Ещё квалификацию Лиги Чемпионов нужно пройти, а это не просто.
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