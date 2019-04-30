Кирьяков: «Уверен, „Краснодар“ готов к Лиге чемпионов»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар».
Всё в руках «Краснодара». У них впереди непростой матч с «Ростовом», но в целом все оставшиеся соперники «быкам» вполне по силам. «Горожане» должны удержать тот гандикап, который они себе создали. Если упустят эту возможность, то винить останется только себя. «Краснодар» всегда был близок к Лиге чемпионов, но каждый раз оступался в самой концовке. Уверен, клуб готов к турниру такого уровня. Но ему обязательно будет нужно усиление на следующий сезон.
В предыдущем туре «Краснодар» обыграл ЦСКА.
Ее еще пройти надо будет, квалификацию только ЦСКА всегда проходил!
А вот как Краснодар справится с квалификацией большой вопрос!
Ее еще пройти надо будет, квалификацию только ЦСКА всегда проходил!
А вот как Краснодар справится с квалификацией большой вопрос!
И календарь у коней тяжелее. Так что если гинер не сделает какой нить козьей рожи, Краснодар будет в ЛЧ. И хорошо бы со второго места!
И календарь у коней тяжелее. Так что если гинер не сделает какой нить козьей рожи, Краснодар будет в ЛЧ. И хорошо бы со второго места!