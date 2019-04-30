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«Енисей» исполнил мечту болельщика, который хочет стать журналистом

30 апреля 2019, 10:53

«Енисей» решил сделать приятный сюрприз своему болельщику с инвалидностью Павлу Черноусову. Павел мечтает стать спортивным журналистом.

Красноярский клуб на один матч назначил Черноусова пресс-атташе команды.

После поражения от «Локомотива» «Енисей» по-прежнему остается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   178 / 954
30 апреля в 12:55
достойно, для парня настоящий праздник, молодцы
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
30 апреля в 11:19
Вместо того что бы играть Енисей прикалывается.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
30 апреля в 11:02
Это очень благородный поступок. Браво Енисей.👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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