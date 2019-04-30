«Енисей» исполнил мечту болельщика, который хочет стать журналистом

«Енисей» решил сделать приятный сюрприз своему болельщику с инвалидностью Павлу Черноусову. Павел мечтает стать спортивным журналистом.
Красноярский клуб на один матч назначил Черноусова пресс-атташе команды.
История болельщика «Енисея» Павла Черноусова, который хочет стать спортивным журналистом. Мы постарались реализовать мечту Паши и сделали его на один матч пресс-атташе команды. https://t.co/zRTOaqg9E5 pic.twitter.com/7fTvyqiBSZ— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 апреля 2019 г.
После поражения от «Локомотива» «Енисей» по-прежнему остается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ.