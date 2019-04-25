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На матче «Крылья Советов» – «Урал» ожидается 14 тыс. зрителей

25 апреля 2019, 13:02
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

На стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание, посвященное игре 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Урал».

Домашнюю встречу «Крылья» проведут в третьем комплекте формы – серебристых футболках и темно-синих шортах (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в оранжевом комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета).

Организаторы ожидают на матче около 14 тысяч зрителей.

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nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
25 апреля в 19:55
А почему стадион пустой ?
Почему не 45 0000 ?
В Самаре никто не ходит на футбол, все сидят по барам ....
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