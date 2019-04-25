На матче «Крылья Советов» – «Урал» ожидается 14 тыс. зрителей

На стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание, посвященное игре 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Урал».
Домашнюю встречу «Крылья» проведут в третьем комплекте формы – серебристых футболках и темно-синих шортах (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в оранжевом комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета).
Организаторы ожидают на матче около 14 тысяч зрителей.
Почему не 45 0000 ?
В Самаре никто не ходит на футбол, все сидят по барам ....
Почему не 45 0000 ?
В Самаре никто не ходит на футбол, все сидят по барам ....