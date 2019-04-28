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Фанаты «Енисея» смогут бесплатно посетить матч с «Локо»

28 апреля 2019, 10:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Официальный Твиттер «Енисея» сообщает, что билеты на гостевой сектор матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» будут бесплатными. Болельщики красноярской команды разместятся на 17-м секторе.


Ранее команды показали формы на эту встречу. 

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
28 апреля в 12:46
Вот и хорошо
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
28 апреля в 11:28
Все равно проиграют.
drug01
drug01
   117 / 959
28 апреля в 11:14
Нужна помощь болельщиков!!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
28 апреля в 10:59
Молодцы!
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
28 апреля в 10:57
Хорошее решение!!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
28 апреля в 10:54
Благородно, да и праздник Великий!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
28 апреля в 10:51
Бесплатные билеты....показ "Игры Престолов"....
Кикнадзе и Ко уж не знают как народ заманить...на игры скучные...но очкиприносящие...))
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
28 апреля в 10:48
Опять бесплатные билеты.
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
28 апреля в 10:47
Хороший подарок на Праздник светлой Пасхи !!!
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