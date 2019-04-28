Фанаты «Енисея» смогут бесплатно посетить матч с «Локо»

Официальный Твиттер «Енисея» сообщает, что билеты на гостевой сектор матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» будут бесплатными. Болельщики красноярской команды разместятся на 17-м секторе.
Ранее команды показали формы на эту встречу.
Официальный Твиттер «Енисея» сообщает, что билеты на гостевой сектор матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» будут бесплатными. Болельщики красноярской команды разместятся на 17-м секторе.
Кикнадзе и Ко уж не знают как народ заманить...на игры скучные...но очкиприносящие...))
Кикнадзе и Ко уж не знают как народ заманить...на игры скучные...но очкиприносящие...))