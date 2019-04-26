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РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей

26 апреля 2019, 19:39

Состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены инциденты, произошедшие на матчах 25-го тура РПЛ.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин получил штраф в размере 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время выездной игры с «Ростовом».

По итогам встречи «Рубин» — «Уфа» РФС оштрафовал казанцев на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. По этой же причине «Уфа» будет вынуждена заплатить 40 тыс. рублей.

Московский ЦСКА получил штраф в размере 100 тыс. рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений во время домашнего матча с «Анжи».

Не остались без внимания ругательства болельщиков на игре «Зенит» — «Динамо». Оба клуба будут вынуждены выплатить по 100 тыс. рублей.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   295 / 954
26 апреля в 23:46
    Димoн
    Димoн
       33 / 954
    26 апреля в 23:21
    надо вместо Зенита, ЦСКА, Динамо оштрафовать хрюшек на 300 тысяч)))
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    26 апреля в 22:52
    Всех простить, кроме "зеньки"!
    Fleischjager
    Fleischjager ответил cska plus
       359 / 954
    26 апреля в 22:38
    Блин, а федуна нет, несправедливо.
    федуну за эмиграцию нигеров евросоюз еще доплату дает так что все путем
    drug01
    drug01
       118 / 954
    26 апреля в 22:33
    Детишкам на мячи...!
    kukuruzonax
    kukuruzonax
       589 / 954
    26 апреля в 22:26
    Вроде ни разу ничего такого не заряжали на анжи, странно.
    Только барабан порвался)
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 954
    26 апреля в 21:48
    вот интересно, они доказуху предоставляют ?
    МапС
    МапС ответил RIR68
       80 / 954
    26 апреля в 21:43
    точно. с убогих не берут)))
    Оценил шутку юмора :)
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Jeck Denielse
       56 / 954
    26 апреля в 21:41
    Рубин - за оскорбления 50 т.р. Зенит - за оскорбления 100 т.р. Кто определяет степень оскорбительности при назначении штрафов ??? Какие факторы служат мерилом ???
    Болельщики Зенита оскорбили ментов - это двойной тариф!
    RIR68
    RIR68 ответил МапС
       112 / 954
    26 апреля в 21:41
    Типа - от каждого по способностям. У кого сиська больше - того и доят. :)
      МапС
      МапС ответил Jeck Denielse
         80 / 954
      26 апреля в 21:37
      Рубин - за оскорбления 50 т.р. Зенит - за оскорбления 100 т.р. Кто определяет степень оскорбительности при назначении штрафов ??? Какие факторы служат мерилом ???
      Типа - от каждого по способностям. У кого сиська больше - того и доят. :)
      серый1925
      серый1925 ответил За адекватность
         299 / 954
      26 апреля в 21:31
      Полагаю что в по результатам следующего тура (решений КДК РФС) смогут с размахом и 1-е и 9-м мая отметить.
      Сто пудов
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил ДСА
         4 / 954
      26 апреля в 20:53
      А где Спартак????
      Спартак идет отдельной строкой и на него отдельная комиссия. Гыгыгы
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 954
      26 апреля в 20:51
      Рубин - за оскорбления 50 т.р.
      Зенит - за оскорбления 100 т.р.

      Кто определяет степень оскорбительности при назначении штрафов ???
      Какие факторы служат мерилом ???
      wingback
      wingback
         145 / 954
      26 апреля в 20:45
      спартак пора штрафовать за позор...
      МапС
      МапС
         80 / 954
      26 апреля в 20:41
      Странно, что Спартак не влетел, типа даже традиции утерял... Обидно... :(
      Absinthe5
      Absinthe5
         346 / 954
      26 апреля в 20:33
      Цска можно было и дисквалифицировать за то, что он из года в год творит в Европе)
      Питер рулит
      Питер рулит
         85 / 954
      26 апреля в 20:22
      Что б я так жил..дармоеды...
      За адекватность
      За адекватность ответил Аксинья
         68 / 954
      26 апреля в 20:18
      Теперь будет на что КДК РФС Пасху отметить...
      Полагаю что в по результатам следующего тура (решений КДК РФС) смогут с размахом и 1-е и 9-м мая отметить.
      pomor45
      pomor45
         75 / 954
      26 апреля в 20:12
      Выход Сёмина за пределы технической зоны дорогого стоит.
      ДСА
      ДСА
         133 / 954
      26 апреля в 19:56
      А где Спартак????
      Аксинья
      Аксинья
         50 / 954
      26 апреля в 19:50
      Теперь будет на что КДК РФС Пасху отметить...
      cska plus
      cska plus
         20 / 954
      26 апреля в 19:48
      Блин, а федуна нет, несправедливо.
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