РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей

Состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены инциденты, произошедшие на матчах 25-го тура РПЛ.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин получил штраф в размере 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время выездной игры с «Ростовом».
По итогам встречи «Рубин» — «Уфа» РФС оштрафовал казанцев на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. По этой же причине «Уфа» будет вынуждена заплатить 40 тыс. рублей.
Московский ЦСКА получил штраф в размере 100 тыс. рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений во время домашнего матча с «Анжи».
Не остались без внимания ругательства болельщиков на игре «Зенит» — «Динамо». Оба клуба будут вынуждены выплатить по 100 тыс. рублей.
Не слышал
Не слышал
Только барабан порвался)
Только барабан порвался)
Зенит - за оскорбления 100 т.р.
Кто определяет степень оскорбительности при назначении штрафов ???
Какие факторы служат мерилом ???
Зенит - за оскорбления 100 т.р.
Кто определяет степень оскорбительности при назначении штрафов ???
Какие факторы служат мерилом ???