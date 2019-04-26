РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей

26 апреля 2019, 19:39

Состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС , на котором были рассмотрены инциденты, произошедшие на матчах 25-го тура РПЛ .

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин получил штраф в размере 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время выездной игры с «Ростовом».

По итогам встречи «Рубин» — «Уфа» РФС оштрафовал казанцев на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. По этой же причине «Уфа» будет вынуждена заплатить 40 тыс. рублей.

Московский ЦСКА получил штраф в размере 100 тыс. рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений во время домашнего матча с «Анжи».

Не остались без внимания ругательства болельщиков на игре «Зенит» — «Динамо». Оба клуба будут вынуждены выплатить по 100 тыс. рублей.