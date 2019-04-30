«Спартак» оштрафован за выламывание фанатами кресел

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов РПЛ по итогам матчей 25-го тура чемпионата России.

«Арсенал» – «Спартак»: болельщики гостей использовали пиротехнику, также на гостевом секторе выломали не менее 93 кресел. Кроме того, на протяжении всего матча на защитном ограждении сидело не менее пяти болельщиков московского клуба. За пиротехнику клуб оштрафован на 125 тыс. рублей, за неправомерную деятельность зрителей, создающую угрозу их жизни и здоровью, штраф 75 тыс. рублей, а за применение имущественного вреда объекту спорта – 50 тыс.



«Енисей» – «Оренбург»: болельщики «Енисея» демонстрировали несогласованный баннер и скандировали нецензурные выражения. За баннер клуб оштрафован на 25 тыс. рублей, за выражения – на 40 тыс. Эпизод с удалением старшего тренера Айткулова перенесён на следующее заседание.



«Крылья Советов» – «Урал»: болельщики «Крыльев Советов» скандировали нецензурные выражения, клуб наказан на 50 тыс. рублей.