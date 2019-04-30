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«Спартак» оштрафован за выламывание фанатами кресел

30 апреля 2019, 13:41
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов РПЛ по итогам матчей 25-го тура чемпионата России.

«Арсенал» – «Спартак»: болельщики гостей использовали пиротехнику, также на гостевом секторе выломали не менее 93 кресел. Кроме того, на протяжении всего матча на защитном ограждении сидело не менее пяти болельщиков московского клуба. За пиротехнику клуб оштрафован на 125 тыс. рублей, за неправомерную деятельность зрителей, создающую угрозу их жизни и здоровью, штраф 75 тыс. рублей, а за применение имущественного вреда объекту спорта – 50 тыс.

«Енисей» – «Оренбург»: болельщики «Енисея» демонстрировали несогласованный баннер и скандировали нецензурные выражения. За баннер клуб оштрафован на 25 тыс. рублей, за выражения – на 40 тыс. Эпизод с удалением старшего тренера Айткулова перенесён на следующее заседание.

«Крылья Советов» – «Урал»: болельщики «Крыльев Советов» скандировали нецензурные выражения, клуб наказан на 50 тыс. рублей.

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Все комментарии
djemStar
djemStar ответил 161регион
   459 / 959
30 апреля в 17:34
Вот этого я ни когда не пойму,зачем калечить стадионы,выламывать кресла,кидать предметы на поле и т.д. если даже твой клуб проиграл.....считаю это верх 56изма.....интересно,эти парняги дома у себя тоже палят круги от унитаза и вырывают дверцы у холодильника если дома нечего пожирать)))
Они поэтому дома и не смотрят матчи своей псевдокоманды. Иначе жить было бы негде. Там же что не игра - то позор.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
30 апреля в 16:48
Дикари!
cska plus
cska plus
   20 / 959
30 апреля в 16:27
Что за дикари.
kust07
kust07
   82 / 959
30 апреля в 16:24
Надо голову руководству отломать,или по джбану надавать хорошенько,а кресла тут не при чем.
RIR68
RIR68
   113 / 959
30 апреля в 16:24
в Туле спартачей нужно размещать на крыше стадиона. не жалко!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 959
30 апреля в 15:37
Свиньи еще и вандалы, таким тупоголовым нужно вводить запрет на стадион
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   644 / 959
30 апреля в 15:00
Фанаты... фанаты... фанаты. Нецензурные выражения, пиротехника, порча ими имущества. Деградация сознания. Смотрю на их лица во время матчей - пустые глаза, маски вместо лиц. Таких не один или два - сотни. Им не интересен футбол, они его и не смотрят; им надо таким способом показать себя. Самовыражение, так сказать. Поневоле вспомнишь " Дядю Ваню" А.П. Чехова: " В человеке все должно быть...". Печально и страшно за таких молодых людей.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
30 апреля в 14:28
    311
    311
       54 / 959
    30 апреля в 13:54
    Ладно хоть с крыши не прыгали в этот раз!)
    Димoн
    Димoн
       33 / 959
    30 апреля в 13:50
    Стыдно за Спартак))) стыдно за фанатов Спартака)))
    Когда фанаты Зенита аплодируют своей команде,фанаты Спартака стулья выламывают))))
    161регион
    161регион
       191 / 959
    30 апреля в 13:49
    Вот этого я ни когда не пойму,зачем калечить стадионы,выламывать кресла,кидать предметы на поле и т.д. если даже твой клуб проиграл.....считаю это верх 56изма.....интересно,эти парняги дома у себя тоже палят круги от унитаза и вырывают дверцы у холодильника если дома нечего пожирать)))
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