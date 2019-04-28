Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщика

28 апреля 2019, 17:40

Нападающий ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию от Французской федерации футбола за удар болельщика после финального матча Кубка Франции с «Ренном». Огорченный поражением бразилец вступил в перепалку с фанатом и ударил его кулаком в лицо.

Если наказание вступит в силу, Неймар пропустит минимум пять матчей.