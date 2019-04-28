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Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщика

28 апреля 2019, 17:40
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию от Французской федерации футбола за удар болельщика после финального матча Кубка Франции с «Ренном». Огорченный поражением бразилец вступил в перепалку с фанатом и ударил его кулаком в лицо.

Если наказание вступит в силу, Неймар пропустит минимум пять матчей.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
28 апреля в 19:15
не оправдываю Нея , но тот бедолага явно что-то убогое ляпнул ведь язык мой как гриться ,враг мой ! значит было за что врезать , как в своё время на чм 2006 один итальянец ляпнул кое что страшное в адрес француза и получил заслуженно , хоть и легко отделался . так и здесь я думаю , не за красивые слова получил по челюсти
Брулин
Брулин
   29 / 954
28 апреля в 19:11
парень зарабатывает дополнительный отпуск. Фан урод, но нельзя поддаваться на провокации.
obana777
obana777
   238 / 954
28 апреля в 18:53
Alex12357
Сегодня 17:46
Пора заканчивать с Французским чемпионатом ,Неймар -тебе не надоел этот КОЛХОЗ?????
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Неймар в любом чемпионате колхозник, как его не пиарь.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 18:30
Сажать его надо.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   92 / 954
28 апреля в 18:12
Дайте как Кантоне в свое время. Дело ведь не в самом ударе, а в свинском поступке по отношению к болельщику. И неважно, оскорблял он кого-то или нет (Кантоне это не спустили)
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
28 апреля в 18:03
не захотел быть в тени болельщика
Ice van Reed
Ice van Reed
   209 / 954
28 апреля в 18:01
Лучше бы оставили Неймара без охраны на 5 минут 1 на 1 с болельщиком, справедливее было наказание
lawr19730
lawr19730
28 апреля в 18:01
Петун покатился по наклонной.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 17:56
можно и больше для профилактики
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   122 / 954
28 апреля в 17:53
ПСЖ попал в точку с приобретением Неймара....)))
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
28 апреля в 17:50
бедный петушок, тока заиграл и теперь грозит дисква на 5 матчей
дурман
дурман
   88 / 954
28 апреля в 17:46
Неймар вышел из тени Месси
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   750 / 954
28 апреля в 17:46
от 5ти...надеюсь минимум 10, и оплатит абонемент чуваку и его друзьям
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
28 апреля в 17:46
Пора заканчивать с Французским чемпионатом ,Неймар -тебе не надоел этот КОЛХОЗ?????
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