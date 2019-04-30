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Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщика

30 апреля 2019, 12:08
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

В Бразилии сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар может быть исключен из состава сборной за удар болельщика после финального матча Кубка Франции против «Ренна».

Напомним, огорченный поражением своего клуба Неймар повздорил с фанатом, когда поднимался на трибуну для получения медалей финалистов, после чего ударил его кулаком в лицо. За свой поступок форвард может получить от 5 матчей дисквалификации.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите не стал вызывать в национальную команду Дугласа Косту, после того как хавбек «Ювентуса» плюнул в игрока «Сассуоло».

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Tostao
Tostao
   336 / 954
30 апреля в 22:48
Дуглас Коста, Неймар ... тенденция, однако. Может в "консерватории" надо что-то подправить?
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответил Шишанутый
   564 / 954
30 апреля в 22:01
Сборная симулянтов: Дыр Штанген-Пукке-Джесика Альба-Роберта-Ракитич-Видаль-Коутиньо-Бускетс-гном-Суарес-Дембель
кусарес ещё сборную кусающих возглавляет
pomor45
pomor45
   74 / 954
30 апреля в 21:40
Болельщик ещё долго будет рассказывать всем подряд, как ему по рылу заехал сам Неймар.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
30 апреля в 20:56
Бразилия пошла "прицепом"!?)
GKN
GKN
   738 / 954
30 апреля в 19:40
Одним симулянтом меньше будет на поле
post-navigator
post-navigator
   286 / 954
30 апреля в 19:31
Надо было табуретом по голове технично отоварить - и присесть на КПЗ :))
У нас в России так умеют.
Шишанутый
Шишанутый ответил barcamilan
   7 / 954
30 апреля в 18:46
сборная неудачников, шизиков и костоломов Куртуа-Пепе, Рамос, Глушаков-Погба, Озил, Бэйл, Промес-Неймар, Балотелли, Д. Коста, тренер-Унаи Эмери
Сборная симулянтов:
Дыр Штанген-Пукке-Джесика Альба-Роберта-Ракитич-Видаль-Коутиньо-Бускетс-гном-Суарес-Дембель
feris1
feris1
   235 / 954
30 апреля в 18:44
Правильно,надо наказать этого петуха!
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
30 апреля в 18:41
Бред. Бразилия тут кааким боком? Дискавификация касается только Псж.
Брулин
Брулин
   29 / 954
30 апреля в 18:30
честно говоря, Бразилия бнз него канеш обеднеет в атаке, но не критично, а вот атмосферка мб улучшится
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
30 апреля в 17:01
Ничего не потеряют
neomessi
neomessi ответил Слайш
   144 / 954
30 апреля в 16:29
Скорее всего так и будет.
Уж больно он нравиться Пересу.
Слайш
Слайш
   549 / 954
30 апреля в 16:16
Эта курица вообще оборзела.. Сам пришел в псж, сам теперь недоволен и выплескивает это наружу таким вот хамством. На месте псж сгноил бы в дубле, отказав в любых трансферах..

Перес, мы тебя убьем если ты купишь этого питуха...
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   259 / 954
30 апреля в 15:57
ему самое место в сброде куда придатели уходили типо Фигу Бэкхема и прочих Зидунов..
valt134
valt134
   288 / 954
30 апреля в 15:56
Совершенно справедливо.
Zlatan35
Zlatan35 ответил shlomo
   17 / 954
30 апреля в 15:41
Не долго музыка играла....не долго фраер танцевал....:((((
танцевать он будет по любому, этого у него не отнять, но играть так как играл вряд ли
shlomo
shlomo
   125 / 954
30 апреля в 15:36
Не долго музыка играла....не долго фраер танцевал....:((((
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   613 / 954
30 апреля в 15:31
никому не нужен
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
30 апреля в 15:13
Вот и закончилась Карьера петушка)))
Каждый сам виноват в своих глупостх.
Остался бы в Барсе, щас бы праздновал нормальное чемпионство и играл бы в 1/2 ЛЧ.
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
30 апреля в 14:54
Хотелось бы посмотреть на того кто сможет отстранить любимчика миллионов от сборной,так что автор не пори чушь и не делай из себя идиота!!!Вот посмотрел кто проголосовал и вижу что -одни Россияне ,потому-что они боятся Неймара в сборной как чёрт ладана!!!
Alex12357
Alex12357 ответил Верг
   399 / 954
30 апреля в 14:51
глушаков - погба - космический уровень бокс ту боксинга!
ВЫ забыли упомянуть фамилию-ЗИДАН!!!Что-то про тот момент когда Зидана спровоцировал Итальянец-все молчат ,это что забытая часть истории?????????
Neymar 10
Neymar 10 ответил Evilhuman
   224 / 954
30 апреля в 14:42
я написал чуть ли не лучшим а не лучшим ! Да тройка была ужасающей , но с приходом бразильца Месси стал понемногу лениться это чувствовалсь и множество атак начинали либо неймар либо иньеста но завершал их конечно месси , но было видно что он стал менее ярок чем обычно и меньше брал игру на себя даже когда это требовалось . но даже не смотря на то как быстро Неймар стал любимцем каталонии он все равно был тенью месси хоть и очень много матчей вывез на себе но месси это месси он там неоспоримый номер 1 . вот и пришлось ему уйти за новым вызовом но и деньги сыграли не последнюю роль тут не поспоришь .
shur
shur
   657 / 954
30 апреля в 14:28
...аргентина сможет без месси,а вот бразилии неймар просто необходим!
Верг
Верг ответил barcamilan
   448 / 954
30 апреля в 14:26
сборная неудачников, шизиков и костоломов Куртуа-Пепе, Рамос, Глушаков-Погба, Озил, Бэйл, Промес-Неймар, Балотелли, Д. Коста, тренер-Унаи Эмери
глушаков - погба - космический уровень бокс ту боксинга!
Верг
Верг
   448 / 954
30 апреля в 14:25
А когда то это недоразумение сравнивали с зубастиком!
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
30 апреля в 14:21
сборная неудачников, шизиков и костоломов

Куртуа-Пепе, Рамос, Глушаков-Погба, Озил, Бэйл, Промес-Неймар, Балотелли, Д. Коста, тренер-Унаи Эмери
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
30 апреля в 14:17
только не плачь, петушок, и ваще хватит унижать его
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 14:04
Таких клоунов совсем бы от футбола отлучать. Ноль без палочки, а воображает себя царьком...
Evilhuman
Evilhuman ответил Neymar 10
   28 / 954
30 апреля в 14:02
Не был он лучше месси, там на тот момент и Суарес был в расцвете, тройка была сильна, но Неймар не реально распиаренный персонаж, 220 лямов ПСЖ спустили просто на капризного и скандального бразильца
neomessi
neomessi
   144 / 954
30 апреля в 13:46
Может его к Мамеву !
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