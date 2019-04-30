Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщика

30 апреля 2019, 12:08

В Бразилии сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар может быть исключен из состава сборной за удар болельщика после финального матча Кубка Франции против «Ренна».

Напомним, огорченный поражением своего клуба Неймар повздорил с фанатом, когда поднимался на трибуну для получения медалей финалистов, после чего ударил его кулаком в лицо. За свой поступок форвард может получить от 5 матчей дисквалификации.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите не стал вызывать в национальную команду Дугласа Косту, после того как хавбек «Ювентуса» плюнул в игрока «Сассуоло».