Неймар может быть исключен из сборной Бразилии за удар болельщика

В Бразилии сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар может быть исключен из состава сборной за удар болельщика после финального матча Кубка Франции против «Ренна».
Напомним, огорченный поражением своего клуба Неймар повздорил с фанатом, когда поднимался на трибуну для получения медалей финалистов, после чего ударил его кулаком в лицо. За свой поступок форвард может получить от 5 матчей дисквалификации.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите не стал вызывать в национальную команду Дугласа Косту, после того как хавбек «Ювентуса» плюнул в игрока «Сассуоло».
У нас в России так умеют.
У нас в России так умеют.
Дыр Штанген-Пукке-Джесика Альба-Роберта-Ракитич-Видаль-Коутиньо-Бускетс-гном-Суарес-Дембель
Дыр Штанген-Пукке-Джесика Альба-Роберта-Ракитич-Видаль-Коутиньо-Бускетс-гном-Суарес-Дембель
Уж больно он нравиться Пересу.
Уж больно он нравиться Пересу.
Перес, мы тебя убьем если ты купишь этого питуха...
Перес, мы тебя убьем если ты купишь этого питуха...
Каждый сам виноват в своих глупостх.
Остался бы в Барсе, щас бы праздновал нормальное чемпионство и играл бы в 1/2 ЛЧ.
Каждый сам виноват в своих глупостх.
Остался бы в Барсе, щас бы праздновал нормальное чемпионство и играл бы в 1/2 ЛЧ.
Куртуа-Пепе, Рамос, Глушаков-Погба, Озил, Бэйл, Промес-Неймар, Балотелли, Д. Коста, тренер-Унаи Эмери
Куртуа-Пепе, Рамос, Глушаков-Погба, Озил, Бэйл, Промес-Неймар, Балотелли, Д. Коста, тренер-Унаи Эмери