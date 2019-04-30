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Маляров: «Мы играли лучше „Арсенала“»

30 апреля 2019, 17:37
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Хавбек «Оренбурга» Никита Маляров считает, что команда может попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

Вчерашняя ничья с «Арсеналом» оставила двоякое впечатление. Если смотреть по игре, мы потеряли два очка, нежели сохранили одно. Мы играли лучше, острее, давали больше конкретики, но, к сожалению, пропустили необязательный гол, после которого пришлось отыгрываться. Но мы не только отыгрались, но могли и вырвать победу. 

Изначальная установка была только одна – выиграть, ведь мы играли дома и при своих болельщиках. Мы всегда ставим перед собой задачу побеждать в каждой игре. Лига Европы? Мы, конечно, смотрим в таблицу. Если сможем выиграть в оставшихся играх, думаю, что попадём туда.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
30 апреля в 19:39
Малярова удалять нужно было , а он после голевую отдал . Где справедливость ? Судья был такой .
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
30 апреля в 17:47
Мы всегда ставим перед собой задачу побеждать в каждой игре.
- - - - - -
Ай ни звизди!
Есть две игры, где задача "побеждать" не стоИт))))))
Раньше - Тосно, теперь - вы...
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
30 апреля в 17:45
Оренбург - в пердив.
Или куда-нить вслед за Тосно.
Zlatan35
Zlatan35
   17 / 954
30 апреля в 17:45
зачем эти пустые разговоры, результат 1 1, готовьтесь к следующему матчу
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