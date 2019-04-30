Маляров: «Мы играли лучше „Арсенала“»

Хавбек «Оренбурга» Никита Маляров считает, что команда может попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

Вчерашняя ничья с «Арсеналом» оставила двоякое впечатление. Если смотреть по игре, мы потеряли два очка, нежели сохранили одно. Мы играли лучше, острее, давали больше конкретики, но, к сожалению, пропустили необязательный гол, после которого пришлось отыгрываться. Но мы не только отыгрались, но могли и вырвать победу.

Изначальная установка была только одна – выиграть, ведь мы играли дома и при своих болельщиках. Мы всегда ставим перед собой задачу побеждать в каждой игре. Лига Европы? Мы, конечно, смотрим в таблицу. Если сможем выиграть в оставшихся играх, думаю, что попадём туда.