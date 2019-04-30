Егоров: «Фернандес сам подлез под руку Фьолусона»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал момент в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0), когда в штрафной хозяев поля упал защитник армейцев Марио Фернандес.
Сразу после эпизода с рукой Вандерсона пошла атака, где Фьолусон попал локтем в лицо Фернандеса. Здесь ситуация следующая: игрок «Краснодара» выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх. И уже, когда он приземляется, под руку подлез Марио, и получился этот контакт. Это не пенальти. Я понимаю, что у ЦСКА может возникнуть вопрос из-за того, что за похожее нарушение сам Фернандес получал жёлтую, а потом удалялся. Но это другая ситуация, потому что там два игрока выпрыгивали вверх в борьбе за мяч. Марио тогда выставил руку. Здесь игрок «Краснодара» выпрыгивал один, сыграл в мяч, приземляясь задел Марио, который шёл к мячу и подлез под эту руку. Да, неприятный момент, но это не пенальти.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал некоторые моменты в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0).
«Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.
Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал некоторые моменты в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0).
«Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.
Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры.
Получил чемоданчик от Галицкого??????
Получил чемоданчик от Галицкого??????
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лучше жевать.
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лучше жевать.
Вспомни за что Чакыр разок удалил манкунианца в ЛЧ? тот просто ногу выставил
Вспомни за что Чакыр разок удалил манкунианца в ЛЧ? тот просто ногу выставил
"ситуация следующая: игрок «Краснодара» выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх"
Это цирк товарищи,извините,но человек вверх выпрыгивает один и может локтями размахивать. Позор нашему судейству ,даже внятно защитить ошибку рефери не может
"ситуация следующая: игрок «Краснодара» выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх"
Это цирк товарищи,извините,но человек вверх выпрыгивает один и может локтями размахивать. Позор нашему судейству ,даже внятно защитить ошибку рефери не может