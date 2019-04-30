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Егоров: «Фернандес сам подлез под руку Фьолусона»

30 апреля 2019, 16:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал момент в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0), когда в штрафной хозяев поля упал защитник армейцев Марио Фернандес.

Сразу после эпизода с рукой Вандерсона пошла атака, где Фьолусон попал локтем в лицо Фернандеса. Здесь ситуация следующая: игрок «Краснодара» выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх. И уже, когда он приземляется, под руку подлез Марио, и получился этот контакт. Это не пенальти. Я понимаю, что у ЦСКА может возникнуть вопрос из-за того, что за похожее нарушение сам Фернандес получал жёлтую, а потом удалялся. Но это другая ситуация, потому что там два игрока выпрыгивали вверх в борьбе за мяч. Марио тогда выставил руку. Здесь игрок «Краснодара» выпрыгивал один, сыграл в мяч, приземляясь задел Марио, который шёл к мячу и подлез под эту руку. Да, неприятный момент, но это не пенальти.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 21:30
Егоров | Иванов не назначил два пенальти в ворота «Краснодара»


Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал некоторые моменты в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0).

«Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.

Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры.
lexatver
lexatver
   289 / 954
30 апреля в 21:13
Да не было естественно там никакого пенальти! Сколько можно мусолить эту тему?
serh62
serh62
   78 / 954
30 апреля в 19:23
еще один дуралей....нужно карточку Фернандесу давать...о чем можно вообще говорить. если у нас и судьи и их верхушка , куплены. это первый случай в истории футбола, что бы обвиняли пострадавшего игрока...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
30 апреля в 18:50
Что, так быстро изменил мнение?
Получил чемоданчик от Галицкого??????
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 18:44
под руку подлез Марио
-----------------------------------------------------------------------
лучше жевать.
cska1948
cska1948
   94 / 954
30 апреля в 18:20
Что толку говорить сейчас, был пенальти, не был пенальти. Сам Егоров насчитал ДВА не поставленных пенальти в ворота Краснодара и ЧТО? Ну насчитал бы он их не ДВА, а ТРИ, разве это изменит результат матча?
mikysss
mikysss
   146 / 954
30 апреля в 17:31
Да хрен вам по всей морде а не пенальти - Зе Луиша руками в наглую валят в штрафной, и судья молчит, хотя Федун купил всех судей, а тут они захотели пенку за просто так
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   43 / 954
30 апреля в 17:21
Не пенальти
Конечно нет
МапС
МапС
   81 / 954
30 апреля в 17:16
Естественное положение рук при прыжке. Вы же не ходите прижав руки к бёдрам (военных не касается - строевой устав не позволяет).
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 17:16
Разве егоров мог сказать, чт то другое.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Zenit_84
   19 / 954
30 апреля в 17:02
не пенальти,но игра должна была быть остановлена и должна была быть оказана первая мед помощь ,ну и разговор с защитником о не спортивном поведении .
Вспомни за что Чакыр разок удалил манкунианца в ЛЧ? тот просто ногу выставил
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
30 апреля в 17:00
Коротко он нашем футболе:
"ситуация следующая: игрок «Краснодара» выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх"
Это цирк товарищи,извините,но человек вверх выпрыгивает один и может локтями размахивать. Позор нашему судейству ,даже внятно защитить ошибку рефери не может
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
30 апреля в 16:37
Не пенальти
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