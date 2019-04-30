Егоров: «Рука Вандерсона и падение Фернандеса - пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о судействе в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0).

Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти.



Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры.