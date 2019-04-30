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Егоров: «Рука Вандерсона и падение Фернандеса - пенальти»

30 апреля 2019, 16:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о судействе в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0).

Если мы говорим о моменте, когда прошёл прострел от Набабкина и мяч попал в руку Вандерсона, то арбитру Иванову следовало назначить пенальти. Конечно, это было тяжело увидеть, потому что руки были перед грудью и своей спиной Вандерсон перекрыл обзор. Было бы легче, если бы мяч поменял направление или ушёл на угловой. Здесь руки были перед грудью, было лёгкое касание, но руки увеличили объём тела, поэтому следовало назначить пенальти. 

Также был момент во втором тайме, когда после подачи углового Каборе завалил в штрафной Марио Фернандеса руками. В этом случае тоже нужно было назначить пенальти. Судья Иванов хорошо двигался, контролировал игру, но мы имеем две ошибки, которые повлияли на ход игры.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   421 / 954
01 мая в 08:26
Галицкий просто дисконт карту Магнита дал судье на 15 лет скидка 95%))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 21:36
Краснодар не может, судья поможет!
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 18:42
работай над квалификацией судей, а не раздавай интервью.
cska1948
cska1948 ответил Дед за ЦСКА
   94 / 954
30 апреля в 18:13
А я об этом писал в антисборной тура. до признания Егорова, меня не поняли. Правда, что Иванов в обоих случаях был слеп в пользу быков. Посмотрим какую оценку он получит.
Какую бы оценку Иванов не получил, нам от этого не легче.
cska1948
cska1948 ответил Ваня лучший
   94 / 954
30 апреля в 18:11
А я, как мне кажется, могу сказать, что проиграли из-за грубой ошибки Акинфеева, который отдал пас сопернику, что сломал план на игру и все пошло не так. Мелочей в футболе не бывает. А пенальти ещё забить надо.
Вроде Писарев, на разборе этого матча сказал, что по картинке из-за ворот Акинфеева было видно, что кто-то из нападающих находится в выгодном положении и поэтому Игорь поспешил с ударом, а удар у него не получился. Но то, что этот гол предопределил дальнейших ход матча это очевидно.
cska1948
cska1948
   94 / 954
30 апреля в 18:07
Как говориться: - Дорога ложка к обеду и после драки кулаками не машут.

Главное не что Егоров сказал, а какой счёт на табло и в протоколе матча.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 17:51
Ты в низшие лиги тоже заглядывай иногда, такой спектакль разыграли :)
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
30 апреля в 17:34
А я, как мне кажется, могу сказать, что проиграли из-за грубой ошибки Акинфеева, который отдал пас сопернику, что сломал план на игру и все пошло не так. Мелочей в футболе не бывает. А пенальти ещё забить надо.
RamonCSKA
RamonCSKA
   347 / 954
30 апреля в 17:32
краснодао победил заслуженно, не вижу смысла судей обсуждать
МапС
МапС
   81 / 954
30 апреля в 17:29
Какая несправедливость... я аж прослезился, так коников жалко...
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 17:25
Дело прошлое.
mangoх12
mangoх12 ответил AmIIIeR89
   33 / 954
30 апреля в 17:13
Ой, да какая теперь разница, хотя, думаю, что рука Вандерсона не тянула на пенку
там не только рука Вандерсона, Влашичу карточки особенно первую на мустом месте дал , а грубость Каборе не пресекал
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
30 апреля в 17:10
ахахаха сам его назначал на этот матч типа не знал чем это закончится)) Теперь тупые отмазки лепит.

denmig
denmig
   488 / 954
30 апреля в 16:31
Питермен
Питермен
   22 / 954
30 апреля в 16:29
Вся страна видела, как судья тащил колхозанов!
Надоело Галицкому в ЛЕ играть, вот и перекупил судей Федуна
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   89 / 954
30 апреля в 16:27
Ой, да какая теперь разница, хотя, думаю, что рука Вандерсона не тянула на пенку
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
30 апреля в 16:26
А я об этом писал в антисборной тура. до признания Егорова, меня не поняли.
Правда, что Иванов в обоих случаях был слеп в пользу быков.
Посмотрим какую оценку он получит.
beefs
beefs
   196 / 954
30 апреля в 16:25
Отменить игру и переиграть с удалением Каборе...
Zimka
Zimka
   568 / 954
30 апреля в 16:16
Момент с рукой там без ВАР нечего ловить, лайнсмен был на другой стороне, а главный ничего не увидит с его ракурса. Вопрос другой пенальти ли удар локтем или нет?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 16:12
Позор твоим продажным свистунам!
drug01
drug01
   120 / 954
30 апреля в 16:11
Нам не легче теперь жить....
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