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Оздоев: «Очень многое для себя я почерпнул именно у Семака-игрока»

30 апреля 2019, 16:19

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал про опыт работы с главным тренером петербургского клуба с Сергеем Семаком.

Мы ведь знакомы с Сергеем Богдановичем очень давно — еще со сборной. Во всех моих командах, где бы я ни играл, мне всегда в пример ставили футболиста Семака. Что с учетом моей позиции не удивительно. Поэтому, когда Сергей Богданович еще выходил на поле — всегда за ним наблюдал. Тот же Семин часто спрашивал: «Ты видел как Семак играет»? «Да», — отвечал. «И что ты заметил?». «Он всегда там, где нужен». «Да!», — говорил Семин, — «вот ты и наблюдай за ним почаще. Семак постоянно в движении и ищет пространство, где может оказаться мяч. В итоге сам в этом месте и оказывается. Получается так, что Семак вроде бы и не работает на максимальных скоростях, но он быстрее всех». По моим наблюдениям, так и получалось. Так что могу сказать — очень многое для себя я почерпнул именно у Семака-игрока. Ведь у меня по сути та же позиция box-to-box, как сейчас принято говорить.

Ранее Оздоев рассказал, как относится к критике со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 20:15
Начали Семаку в зад заглядывать - поняли, что в УФУ Сергея не попрут пока! Переобулись 45-е!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
30 апреля в 17:36
Не ожидал от Оздоева такой прыти. Гыгыгы
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   237 / 954
30 апреля в 17:15
всё правильно
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
30 апреля в 16:32
Теперь уж так не черпают.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
30 апреля в 16:22
И молодец, что сейчас заиграл!
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