Оздоев: «Очень многое для себя я почерпнул именно у Семака-игрока»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал про опыт работы с главным тренером петербургского клуба с Сергеем Семаком.

Мы ведь знакомы с Сергеем Богдановичем очень давно — еще со сборной. Во всех моих командах, где бы я ни играл, мне всегда в пример ставили футболиста Семака. Что с учетом моей позиции не удивительно. Поэтому, когда Сергей Богданович еще выходил на поле — всегда за ним наблюдал. Тот же Семин часто спрашивал: «Ты видел как Семак играет»? «Да», — отвечал. «И что ты заметил?». «Он всегда там, где нужен». «Да!», — говорил Семин, — «вот ты и наблюдай за ним почаще. Семак постоянно в движении и ищет пространство, где может оказаться мяч. В итоге сам в этом месте и оказывается. Получается так, что Семак вроде бы и не работает на максимальных скоростях, но он быстрее всех». По моим наблюдениям, так и получалось. Так что могу сказать — очень многое для себя я почерпнул именно у Семака-игрока. Ведь у меня по сути та же позиция box-to-box, как сейчас принято говорить.