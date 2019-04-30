Борис Игнатьев: «К Кононову нужно проявить терпение»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал наставника «Спартака» Олега Кононова.

Доверие выстраивается на начальном этапе. Сейчас Кононов делает все возможное. Он очень хочет, чтобы его команда играла, но, возможно, ему не хватает времени. Ну придет завтра новый тренер, он что, круто поменяет результаты? Как правило, только в двух ближайших матчах это работает, потом все будет как сейчас. Потому что нужно время. К Кононову нужно проявить терпение. Если он не выполнит задачу, тогда будут полные основания его менять.