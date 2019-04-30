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Борис Игнатьев: «К Кононову нужно проявить терпение»

30 апреля 2019, 17:21

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал наставника «Спартака» Олега Кононова.

Доверие выстраивается на начальном этапе. Сейчас Кононов делает все возможное. Он очень хочет, чтобы его команда играла, но, возможно, ему не хватает времени. Ну придет завтра новый тренер, он что, круто поменяет результаты? Как правило, только в двух ближайших матчах это работает, потом все будет как сейчас. Потому что нужно время. К Кононову нужно проявить терпение. Если он не выполнит задачу, тогда будут полные основания его менять.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил Сергей Саныч
   49 / 954
01 мая в 14:05
Собственно и я о том же. Хотя,как то читал интервью Быстрова,так он утверждает,что Кононов,жесткий тренер.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Palex
   23 / 954
01 мая в 12:09
Ты слишком высокого мнения о Кононове,но он не главный решальщик в Спартаке,более того,без ведома Федуна,он и шага не сделает,он ручной тренер. Что касается примера с Клоппом,то он не корректен,так как Юрген ,тренер высочайшего класса,что совсем от слова СОВСЕМ не скажешь о Кононове.
Я хорошего мнения о Кононове,но не для Спартака.
Когда Бесков тихо заходил в раздевалку, все стояли, как будто он удав, а они – кролики. И он тихо говорил: «Ну, сегодня, да, как-то неважно сыграли». И все всё понимали. А у Кононова нет харизмы Бескова, и когда он так говорит, они думают: «Ну и хрен с ним. Сказал, и ладно».
Если Глушаков попросит в раздевалке Кононова принести водички-тот принесёт.
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
01 мая в 11:44
Пусть работает .
beefs
beefs
   196 / 954
01 мая в 11:28
И так лет пять...
-Хостинский-
-Хостинский-
   204 / 954
01 мая в 11:04
Терпите, терпите, конкурентам все проще и проще))
cska1948
cska1948 ответил el777
   94 / 954
01 мая в 10:18
Тоесть...Федун построил стадион, базу, платит миллионы игрокам, привёл Спартак к чемпионству=отслюнявил судьям, договорняки и тп., для того чтобы погубить клуб и свой бизнес.... Хм,,,, сложно и непонятно. Проще было оставить всё как было. И был бы Спартак там где Торпедо Москва. Динамо Киев, говоришь!
Наблюдая деятельность Федуна в СпаМе я невольно пришёл к выводу, что Федун делает всё, чтобы СпаМ не выигрывал титулы. Это моё ЛИЧНОЕ мнение. Можете с ним НЕ соглашаться. Я его ни кому не навязываю.
П.С. Федун родился и вырос в Киеве и в детские, юношеские годы уж точно не был болельщиком СпаМа. Скорее наоборот. А самыми яркими и запоминающиеся события у человека связаны именно с детством и юностью.
el777
el777 ответил cska1948
   715 / 954
01 мая в 09:11
Выскажу сугубо Личное мнение. На мой взгляд Федун купил СпаМ имея две цели: под прикрытием популярного клуба успешно продвигать свой бизнес и как старый болельщик Дин. К., а значит заклятый "друг" СпаМа не давать ему, Спартаку, возможностей стать чемпионом. Факты: 1. Федун увольняет Карпина за то, что тот слишком близко подобрался к "золоту", выиграв "серебро"; 2. Увольняет Карреру в "награду" за не санкционированный выигрыш "золота"; 3. Бесконечная чехарда с руководством клуба, тренерами, игроками, всё это приводит к мысли, что Федун в СпаМе засланный казачок.
Тоесть...Федун построил стадион, базу, платит миллионы игрокам, привёл Спартак к чемпионству=отслюнявил судьям, договорняки и тп., для того чтобы погубить клуб и свой бизнес.... Хм,,,, сложно и непонятно. Проще было оставить всё как было. И был бы Спартак там где Торпедо Москва. Динамо Киев, говоришь!
el777
el777
   715 / 954
01 мая в 09:00
1. Отменить лимит
2.Вернуть Весну-Осень
3. Черчесова в Анжи
4.Разогнать чиновников РФПЛ, Симоняна в огород
5.Разогнать судейский корпус РФПЛ
6.Сократить премьер лигу
7. Вернуть свободу трансляциям футбола России, Кондилаки на Коллыму
8.Выгнать Кононова с Федуном
9. Вернуть Спартак в мозолистые руки Народа
10.Дать люлей Глушакову
Исмет
Исмет
   535 / 954
01 мая в 05:22
Кононов ты не тренер ты 73о
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил VV V
   365 / 954
01 мая в 02:12
Бесплатный совет Федуну: надо повесить красивый пиджак на вешалке и поставить вниз обдув, чтобы колыхался, тогда футболисты Спартака начнут бегать, а то посмотрев на лицо Кононова, они видят жалкое зрелище и хотят ему чем-то помочь.
А может тебя на поле пустить? У тебя же красно-белое сердце.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   365 / 954
01 мая в 02:11
Нужно терпеть, каким бы он ни был, и на каком бы месте не был спартак. Я считаю, что для народной команды лучше всего 16 место, на пользу пойдет.
RomM84
RomM84
   413 / 954
01 мая в 00:33
Хех пусть верят и надеются подольше и уйдут в один день... Аминь... А! Олежаверим!!!
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров ответил Tostao
   833 / 954
30 апреля в 23:42
"К Кононову нужно проявить терпение". Что-то это напоминает? А, точно: "Дайте Валере доработать!" Ну и конечно:"Валера - верим!"
да любому тренеру надо дать возможность поработать. Сейчас надо набрать необходимый состав для Кононова
Garrincha58
Garrincha58
   320 / 954
30 апреля в 23:08
можно потерпеть лет 15 до следующего чемпионства
Tostao
Tostao
   336 / 954
30 апреля в 22:57
"К Кононову нужно проявить терпение".
Что-то это напоминает? А, точно: "Дайте Валере доработать!" Ну и конечно:"Валера - верим!"
VV V
VV V
   303 / 954
30 апреля в 22:54
Бесплатный совет Федуну: надо повесить красивый пиджак на вешалке и поставить вниз обдув, чтобы колыхался, тогда футболисты Спартака начнут бегать, а то посмотрев на лицо Кононова, они видят жалкое зрелище и хотят ему чем-то помочь.
OLESOCC
OLESOCC
   404 / 954
30 апреля в 22:43
Кинул Арсенал, погнавшись за длинным рублём. Что не понятно?!.
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 954
30 апреля в 22:15
Пока Кононов единственный тренер, про увольнение которого я стал думать в момент его назначения...Решать,слава Богу, не мне,так что посмотрим-может быть я не прав.?Я ,к примеру, очень ярым противником назначения Карреры был..
cska1948
cska1948 ответил rparamonov
   94 / 954
30 апреля в 22:08
Да, действительно, не могу понять Вашу мысль. У хозяина Краснодара входит в планы чемпионство, например. Предполагаю, что по логике вещей, и у хозяина Спартака тоже должно входить это в планы. Может я чего то не знаю. Буду признателен, если объясните мне это противоречие.
Выскажу сугубо Личное мнение. На мой взгляд Федун купил СпаМ имея две цели: под прикрытием популярного клуба успешно продвигать свой бизнес и как старый болельщик Дин. К., а значит заклятый "друг" СпаМа не давать ему, Спартаку, возможностей стать чемпионом. Факты: 1. Федун увольняет Карпина за то, что тот слишком близко подобрался к "золоту", выиграв "серебро"; 2. Увольняет Карреру в "награду" за не санкционированный выигрыш "золота"; 3. Бесконечная чехарда с руководством клуба, тренерами, игроками, всё это приводит к мысли, что Федун в СпаМе засланный казачок.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 21:59
А Карреру Глушаков терпеть не стал!!! Теперь вот маются бедолаги.
rparamonov
rparamonov ответил cska1948
   412 / 954
30 апреля в 21:54
Как вы понять не можете? Да именно потому, что Каррера привёл СпаМ к чемпионству, которое в планы Федуна НЕ входило и НЕ входит, он и не заслужил "проявления терпения".
Да, действительно, не могу понять Вашу мысль. У хозяина Краснодара входит в планы чемпионство, например. Предполагаю, что по логике вещей, и у хозяина Спартака тоже должно входить это в планы. Может я чего то не знаю. Буду признателен, если объясните мне это противоречие.
Николай 86
Николай 86
   453 / 954
30 апреля в 21:50
До конца сезона надо оставить, но сейчас уже искать замену. Если его не убрать летом, то придется под него покупать игроков, которые потом будут ненужны новому тренеру. Лучше заплатить неустойку тренерскому штабу, чем потерять деньги на покупке футболистов под Кононова
Evilhuman
Evilhuman
   28 / 954
30 апреля в 21:38
    beefs
    beefs
       196 / 954
    30 апреля в 21:24
    Все мдет нормально, нужно проявить терпение....
    pomor45
    pomor45
       74 / 954
    30 апреля в 21:19
    Чтобы проявлять терпение, надо его иметь. Руководство этим качеством, как правило, не отличается.
    cska1948
    cska1948 ответил Шуnя771
       94 / 954
    30 апреля в 21:18
    Привет Владимир! Фернандес пошел с молотка?)
    Думаю, что с Фернандесом не всё ещё ясно. Но давать советы Гинеру лично я не рискну.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил cska1948
       34 / 954
    30 апреля в 21:12
    Правильно, пахать! Тем боле, что посевная не за горами. Олег, привет!
    Привет Владимир!

    Фернандес пошел с молотка?)
    cska1948
    cska1948 ответил Шуnя771
       94 / 954
    30 апреля в 21:08
    Нет. Надо не "работать", а пахать...)))
    Правильно, пахать! Тем боле, что посевная не за горами. Олег, привет!
    Шуnя771
    Шуnя771
       34 / 954
    30 апреля в 21:06
    "Уволить" - хроническая болезнь Спартака....
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил ЦCКА навсегда
       34 / 954
    30 апреля в 21:05
    Называй как хочешь, но пищевик под его руководством мне нравится :)
    А мну - Нет!))
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