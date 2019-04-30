Борис Игнатьев: «К Кононову нужно проявить терпение»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал наставника «Спартака» Олега Кононова.
Доверие выстраивается на начальном этапе. Сейчас Кононов делает все возможное. Он очень хочет, чтобы его команда играла, но, возможно, ему не хватает времени. Ну придет завтра новый тренер, он что, круто поменяет результаты? Как правило, только в двух ближайших матчах это работает, потом все будет как сейчас. Потому что нужно время. К Кононову нужно проявить терпение. Если он не выполнит задачу, тогда будут полные основания его менять.
Когда Бесков тихо заходил в раздевалку, все стояли, как будто он удав, а они – кролики. И он тихо говорил: «Ну, сегодня, да, как-то неважно сыграли». И все всё понимали. А у Кононова нет харизмы Бескова, и когда он так говорит, они думают: «Ну и хрен с ним. Сказал, и ладно».
Если Глушаков попросит в раздевалке Кононова принести водички-тот принесёт.
Когда Бесков тихо заходил в раздевалку, все стояли, как будто он удав, а они – кролики. И он тихо говорил: «Ну, сегодня, да, как-то неважно сыграли». И все всё понимали. А у Кононова нет харизмы Бескова, и когда он так говорит, они думают: «Ну и хрен с ним. Сказал, и ладно».
Если Глушаков попросит в раздевалке Кононова принести водички-тот принесёт.
П.С. Федун родился и вырос в Киеве и в детские, юношеские годы уж точно не был болельщиком СпаМа. Скорее наоборот. А самыми яркими и запоминающиеся события у человека связаны именно с детством и юностью.
П.С. Федун родился и вырос в Киеве и в детские, юношеские годы уж точно не был болельщиком СпаМа. Скорее наоборот. А самыми яркими и запоминающиеся события у человека связаны именно с детством и юностью.
2.Вернуть Весну-Осень
3. Черчесова в Анжи
4.Разогнать чиновников РФПЛ, Симоняна в огород
5.Разогнать судейский корпус РФПЛ
6.Сократить премьер лигу
7. Вернуть свободу трансляциям футбола России, Кондилаки на Коллыму
8.Выгнать Кононова с Федуном
9. Вернуть Спартак в мозолистые руки Народа
10.Дать люлей Глушакову
2.Вернуть Весну-Осень
3. Черчесова в Анжи
4.Разогнать чиновников РФПЛ, Симоняна в огород
5.Разогнать судейский корпус РФПЛ
6.Сократить премьер лигу
7. Вернуть свободу трансляциям футбола России, Кондилаки на Коллыму
8.Выгнать Кононова с Федуном
9. Вернуть Спартак в мозолистые руки Народа
10.Дать люлей Глушакову
Что-то это напоминает? А, точно: "Дайте Валере доработать!" Ну и конечно:"Валера - верим!"
Что-то это напоминает? А, точно: "Дайте Валере доработать!" Ну и конечно:"Валера - верим!"
Фернандес пошел с молотка?)
Фернандес пошел с молотка?)