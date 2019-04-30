Булыкин сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Аякс»

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч голландской команды с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Шансы, считаю, 50 на 50 на проход в финал одной из команд. Понятное дело, что фаворитом является «Тоттенхэм», но у «Аякса» также есть хорошие шансы на проход на том кураже, который у них был в предыдущих играх.

Матч «Аякса» на выезде не играет такую роль, несмотря на то, что на выезде они лучше проводят встречи в плей-офф, чем у себя дома. На таком уровне роль домашнего стадиона не имеет значения.

Вообще в этом году у «Аякса» все удачно сложилось, как, впрочем, и в том, когда они играли в финале Лиги Европы. Такой опыт выступлений и тот опыт, который есть у возрастных игроков, дает им золотую середину.

Понятное дело, что «Аяксу» трудно будет сохранить своих лидеров на следующий сезон. Однако уверен, что они и дальше продолжат раскрывать талантливых футболистов и гнуть свою политику, при которой им удается продавать за большие деньги своих воспитанников.

Мой прогноз на сегодняшний матч — 1:1.