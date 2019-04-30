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Булыкин сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Аякс»

30 апреля 2019, 16:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч голландской команды с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Шансы, считаю, 50 на 50 на проход в финал одной из команд. Понятное дело, что фаворитом является «Тоттенхэм», но у «Аякса» также есть хорошие шансы на проход на том кураже, который у них был в предыдущих играх.

Матч «Аякса» на выезде не играет такую роль, несмотря на то, что на выезде они лучше проводят встречи в плей-офф, чем у себя дома. На таком уровне роль домашнего стадиона не имеет значения.

Вообще в этом году у «Аякса» все удачно сложилось, как, впрочем, и в том, когда они играли в финале Лиги Европы. Такой опыт выступлений и тот опыт, который есть у возрастных игроков, дает им золотую середину.

Понятное дело, что «Аяксу» трудно будет сохранить своих лидеров на следующий сезон. Однако уверен, что они и дальше продолжат раскрывать талантливых футболистов и гнуть свою политику, при которой им удается продавать за большие деньги своих воспитанников.

Мой прогноз на сегодняшний матч — 1:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 954
30 апреля в 22:55
стандартно и ...мимо
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 19:54
Мажор булыкин.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   159 / 954
30 апреля в 19:19
Ттх выиграют 1-0 или 2-1
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил mihaluch
   542 / 954
30 апреля в 19:13
У Булыкина прогнозы частенько сбываются.
это ты называешь прогноз 50/50. я на все матчи дам такой прогнозы и угадаю
Gallardo27
Gallardo27
   759 / 954
30 апреля в 18:58
3:1 будет Тотем
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
30 апреля в 18:22
Аякс выиграет
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
30 апреля в 18:03
У Булыкина прогнозы частенько сбываются.
djemStar
djemStar ответил FILL3286
   436 / 954
30 апреля в 17:25
стыдно за зенит отвильяреаленный
:facepalm:
no comments
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
30 апреля в 17:18
стыдно за зенит отвильяреаленный
drug01
drug01
   120 / 954
30 апреля в 17:13
Аякс посильнее
Sаshа
Sаshа
   178 / 954
30 апреля в 17:02
40/60 в пользу Аякса
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