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Ковтун: «„Спартак“ сейчас очень уязвим в обороне»

30 апреля 2019, 17:26

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает, что команда может закончить сезон на позитивной ноте.

В чем причина неудач «Спартака» в последних матчах? Думаю, что здесь комплекс причин. Команда никак не может приобрести внутренний характер и преодолеть какие-то проблемы. Плюс состав все время тасуется – убираются те, кто провалил предыдущий матч. Результат бывает, когда команда уверена в себе. Но в матче с «Рубином» не было завершения, хотя гости давали играть. Но «Спартак» сейчас очень уязвим в обороне.

Есть ли у меня доверие к Кононову? Когда происходят такие периоды, всегда возникают вопросы к тренеру, но я считаю, что ему еще надо поработать. Только после сезона надо принимать решения. Понятно, что клуб и болельщики хотели получить результат быстро. Сейчас внутри клуба происходят какие-то вещи, и болельщики тоже недовольны. Если Кононов преодолеет эти вещи, то может закончить сезон на позитивной ноте.

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Все комментарии
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров ответил Leningrad 84
   826 / 959
30 апреля в 23:23
Причем не только "уязвим в обороне", но еще и никакой - в нападении...
ну если половина состава не хотят играть то тяжко... но в итоге всех поменяют.
Gunther
Gunther ответил Parovoznic
30 апреля в 21:14
А вместо Кононова чё купите?
а зачем? Федун ему доверяет так пусть строит новый клуб
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
30 апреля в 20:27
Причем не только "уязвим в обороне", но еще и никакой - в нападении...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
30 апреля в 19:34
Почему только сейчас пищевик уязвим в обороне?
Это продолжается давно, ещё с 0/0/1:18 и 0:7
mortid
mortid
   324 / 959
30 апреля в 18:33
Да не сейчас, а лет так дцать уязвим на "заднем дворе", вы что-то проспали, господин Ковтун.
Parovoznic
Parovoznic ответил makkie
   55 / 959
30 апреля в 18:30
Народнее некуда :)
В последнее время при воспоминании о Спартаке у меня словосочетание "народная команда" почему-то ассоциируется со словами "народные артисты" )
makkie
makkie ответил Parovoznic
   11 / 959
30 апреля в 18:24
А-а, типа "народная команда"?
Народнее некуда :)
Parovoznic
Parovoznic ответил makkie
   55 / 959
30 апреля в 18:20
Есть, но мало кого интересуют - Спартак обсуждают при любой погоде :)
А-а, типа "народная команда"?
makkie
makkie ответил Parovoznic
   11 / 959
30 апреля в 18:13
Чёта на Соккере так много Спартака! У нас в РФПЛ и другие команды есть!
Есть, но мало кого интересуют - Спартак обсуждают при любой погоде :)
Parovoznic
Parovoznic ответил Gunther
   55 / 959
30 апреля в 17:43
ничего вот летом купим новых игроков, наберет форму Жиго и будет все супер.
А вместо Кононова чё купите?
Gunther
Gunther ответил VV V
30 апреля в 17:41
Можно подумать, что свиная холестериновая бляшка Спартак, была когда-то неуязвима в обороне.....аха-ха-ха....
ничего вот летом купим новых игроков, наберет форму Жиго и будет все супер.
VV V
VV V
   312 / 959
30 апреля в 17:38
Можно подумать, что свиная холестериновая бляшка Спартак, была когда-то неуязвима в обороне.....аха-ха-ха....
Parovoznic
Parovoznic
   55 / 959
30 апреля в 17:38
Чёта на Соккере так много Спартака!
У нас в РФПЛ и другие команды есть!
cska plus
cska plus
   20 / 959
30 апреля в 17:28
Позорники.
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