Власти Дагестана не помогут «Анжи»

Председатель Правительства Дагестана Анатолий Карибов заявил, что регион отказался дать «Анжи» 650 млн рублей
В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.
Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь.
А Алания там должна быть ровно на тех же основаниях, как и Москва.
А Алания там должна быть ровно на тех же основаниях, как и Москва.
Пока силовика из Москвы мли Питера не назначат так и будет!
Пока силовика из Москвы мли Питера не назначат так и будет!
Жаль, конечно Анжи и болел. Но куда и кому деньги уходят))))
Жаль, конечно Анжи и болел. Но куда и кому деньги уходят))))
его же и назначали министром ? )
Предысторию назначения почитай )
его же и назначали министром ? )
Предысторию назначения почитай )
Дагестан. В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
В операции участвовали сотрудники МВД и ФСБ.
Отмечается, что министра задержали по делу о хищении более двадцати миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров в Дагестане.
Хасбулатов возглавил министерство в прошлом году, сменив Раюдина Юсуфова. Юсуфова обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере.
Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона. В одном из первых выступлений на новой должности он жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики.
Дагестан. В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
В операции участвовали сотрудники МВД и ФСБ.
Отмечается, что министра задержали по делу о хищении более двадцати миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров в Дагестане.
Хасбулатов возглавил министерство в прошлом году, сменив Раюдина Юсуфова. Юсуфова обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере.
Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона. В одном из первых выступлений на новой должности он жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики.
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Было бы хорошо, если б вы это понимали и до этого.
Т.е. понимать то понимают, начали бы уже решать эти проблемы
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Было бы хорошо, если б вы это понимали и до этого.
Т.е. понимать то понимают, начали бы уже решать эти проблемы
Просто в даннный момент когда в республике один за другим коррупционные
снятия с должностей высовываться со спонсированием чревато. Хотя по чесноку,
вполне реально могут 50 на 50, частное+частично бюджетное. Но пока не назрело.
Просто в даннный момент когда в республике один за другим коррупционные
снятия с должностей высовываться со спонсированием чревато. Хотя по чесноку,
вполне реально могут 50 на 50, частное+частично бюджетное. Но пока не назрело.