Власти Дагестана не помогут «Анжи»

Председатель Правительства Дагестана Анатолий Карибов заявил, что регион отказался дать «Анжи» 650 млн рублей

В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.

Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь.