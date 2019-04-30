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Власти Дагестана не помогут «Анжи»

30 апреля 2019, 19:17

Председатель Правительства Дагестана Анатолий Карибов заявил, что регион отказался дать «Анжи» 650 млн рублей

В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.

Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил gentlewolf
   36 / 954
сегодня в 12:16
Но ведь владикавказский Спартак играет в ПФЛ,продолжая историю Алании.
CapitanFlint
CapitanFlint
вчера в 18:16
    valt134
    valt134
       288 / 954
    вчера в 15:56
    «Денег нет! Но вы там держитесь...»
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Саня Локомотив
       250 / 954
    01 мая в 23:47
    Кстате это не прикол:,,Существует Небесная Футбольная Лига для мёртвых клубов" и там выступают Амкар(первый победитель турнира),кировское Динамо,питерского вроде нету,как и Тосно.А Аланию почему похоронил?Владикавказский Спартак выступает ведь во 2-ой Лиге.
    Да, нашел, в Контакте. Любопытно.
    А Алания там должна быть ровно на тех же основаниях, как и Москва.
    nautilus163
    nautilus163 ответил Правдин Семён
       119 / 954
    01 мая в 21:41
    Это ясно. Но способ избежать расхищения должен быть.
    Способ один - обеспечить неотвратимость наказания самыми суровыми методами. А попробуй к ним всю суровость закона примени, так визжать начнут, что их гнобят и тиранят! До ООН дойдут!
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил nautilus163
       82 / 954
    01 мая в 17:43
    Это ясно. Но способ избежать расхищения должен быть.
    nautilus163
    nautilus163 ответил NAZAR 007
       119 / 954
    01 мая в 16:52
    А ты в курсе, что уже новые власти его же и назначали министром ? ) Предысторию назначения почитай )
    Да здесь хоть каждые две недели назначения делай! Итог один, и всем известный!
    Пока силовика из Москвы мли Питера не назначат так и будет!
    nautilus163
    nautilus163 ответил Правдин Семён
       119 / 954
    01 мая в 16:45
    В принципе, верно.Нужно, чтобы дагестанские бизнесмены помогли,а также просто богатые люди,тот же Хабиб может несколько лямов дать деревянных.
    Он же не дурак! Хорошо понимает, что здесь вокруг клуба собрался народ, который глазом не моргнет, любые деньги хапнет, а потом концов их не сыщешь! Не спроста сейчас даже в министерствах Дагестана, СКР работает. Все дотации как в Маракотовой бездне дематериализуются!
    сканер
    сканер
       244 / 954
    01 мая в 16:05
    У Анжи всё будет хорошо!А клоуны в правительстве пусть потом отчитаются о построенных садиках,больницах и остальных соц.объектах!))) Смешно слушать дилетантов-назначенчев,которые в лучшем случае не понимают,что несут.Получается,что все другие регионы,спонсирующие свои клубы(а их 90%) в РПЛ,-враги своих граждан,что-ли?Просто популизм и незнание ситуации,неумение глядеть в будущее!Анжи нужно расчитывать на болельщиков,т.е играть в атакующий футбол,привлекая зрелищностью болел на стадион,но Адиев тупо упирается в оборонительную тактику,спасая счёт,который нужно увеличивать!
    сканер
    сканер ответил ermak6848
       244 / 954
    01 мая в 15:53
    В быту всегда у россиян бытовало мнение что кавказцы дружные... а нет и дэнэг Нет... печально...
    У тебя в роду грузины были?
    морозз
    морозз ответил Agamaga
       95 / 954
    01 мая в 14:55
    Ты в своём уме? Кому нужен такой клуб?
    Ты знаешь дружище, я помню Анжи с супер сильным составом и супер спонсором...в республике должен быть свой футбольный клуб!
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       189 / 954
    01 мая в 13:41
    а куда такие деньги то ?
    Жаль, конечно Анжи и болел. Но куда и кому деньги уходят))))
    grifon2013
    grifon2013 ответил mihaluch
       767 / 954
    01 мая в 13:25
    Дагестан не футбольная страна.В советское время середняк третьего дивизиона. Зачем им футбол когда есть насущные социальные проблемы.
    В 60-х годах в Дагестане был только один пятикратный чемпион мира Али Алиев по вольной борьбе и ни одного олимпийского чемпиона,а сейчас Дагестан дает количество спортивных титулов которое многим странам мира в ближайшее время не получить. А чемпионат России превратился превратился в соревнование денежных мешков Газпром,РЖД,Лукойл и т.д.,таких футболистов как Яшин,Стрельцов,Бобров и др. вряд ли увидим, проще купить афроамериканцев и назвать чемпионат России
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Tommy Lee
       15 / 954
    01 мая в 10:51
    Да им вообще не стоит давать денег. Дагестан. В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова. В операции участвовали сотрудники МВД и ФСБ. Отмечается, что министра задержали по делу о хищении более двадцати миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров в Дагестане. Хасбулатов возглавил министерство в прошлом году, сменив Раюдина Юсуфова. Юсуфова обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере. Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона. В одном из первых выступлений на новой должности он жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики.
    А ты в курсе, что уже новые власти
    его же и назначали министром ? )
    Предысторию назначения почитай )
    Жан-Клод Ван Даг
    Жан-Клод Ван Даг
    01 мая в 08:50
    Не существуют "дагестанские власти", есть "мент у власти"!
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       285 / 954
    01 мая в 08:19
    Половину " спонсоров" уже посадили, другая половина ждет посадки с минуты на минуту, а эти 650 лямов ждут ! Ну клоуны !
    НОЖ
    НОЖ
    01 мая в 07:46
    Правильно!.Лучше эти деньги вложить в школы и своровать!
    Shamil79
    Shamil79
       694 / 954
    01 мая в 07:21
    ясное дело что Кадеву помогать не будут...это его долги. А футболу в Дагестане помочь можно!!!!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       71 / 954
    01 мая в 06:58
    Пусть пасут овец
    Просто идиот
    Просто идиот
       245 / 954
    01 мая в 06:41
    А как же оллах, уже денег не дает?
    Просто идиот
    Просто идиот
       245 / 954
    01 мая в 06:38
    oнжы в пердив, а лучше расформировать.
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       130 / 954
    01 мая в 06:01
    Да им вообще не стоит давать денег.

    Дагестан. В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.

    В операции участвовали сотрудники МВД и ФСБ.

    Отмечается, что министра задержали по делу о хищении более двадцати миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров в Дагестане.

    Хасбулатов возглавил министерство в прошлом году, сменив Раюдина Юсуфова. Юсуфова обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере.

    Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона. В одном из первых выступлений на новой должности он жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики.
    shlomo
    shlomo
       125 / 954
    01 мая в 06:00
    А ведь ходили слухи, что нашелся спонсор.....журналюги аж слюной брызгали....
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       423 / 954
    01 мая в 03:57
    Решение правильное.Если бы от спасения Анжи зависло наличие тысяч рабочих мест то дотация была бы к месту.А так дело спасения частника ,дело рук частника.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский ответил 95-shishani-95
       423 / 954
    01 мая в 03:55
    В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь. ------------------------ Было бы хорошо, если б вы это понимали и до этого. Т.е. понимать то понимают, начали бы уже решать эти проблемы
    Ну ты и Голова -Хома.
    Agamaga
    Agamaga ответил морозз
       140 / 954
    01 мая в 01:22
    Ты в своём уме? Кому нужен такой клуб?
    Agamaga
    Agamaga
       140 / 954
    01 мая в 01:20
    На хрен такой футбол нужен. Частный клуб, т.е. условный Вася пупкин просит деньжат у бюджета региона, чтоб он развлекался в свое удовольствие и жил ни в чем себе не отказывая. Если бы играли на зарплату 100 тыс всем бы хватило в клубе. А так один путь, закрыть.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил gentlewolf
       36 / 954
    01 мая в 00:50
    Кстате это не прикол:,,Существует Небесная Футбольная Лига для мёртвых клубов" и там выступают Амкар(первый победитель турнира),кировское Динамо,питерского вроде нету,как и Тосно.А Аланию почему похоронил?Владикавказский Спартак выступает ведь во 2-ой Лиге.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       116 / 954
    01 мая в 00:25
    В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь.
    ------------------------
    Было бы хорошо, если б вы это понимали и до этого.
    Т.е. понимать то понимают, начали бы уже решать эти проблемы
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил морозз
       15 / 954
    01 мая в 00:24
    При чём здесь футбол и детские садики со школами, которые уже давно должны быть построены! Неужели в Дагестане нет спонсоров готовых купить клуб и вкладывать в него деньги? Не поверю!
    Здорово, Саныч ! И не верь. Конечно есть. Не горят супер желанием, но есть.
    Просто в даннный момент когда в республике один за другим коррупционные
    снятия с должностей высовываться со спонсированием чревато. Хотя по чесноку,
    вполне реально могут 50 на 50, частное+частично бюджетное. Но пока не назрело.
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