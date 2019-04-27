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Президент «Анжи»: «Самая большая зарплата в команде - 10 тыс. долларов»

27 апреля 2019, 23:55

Президент «Анжи» Осман Кадиев назвал самую низкую и самую высокую зарплату в махачкалинской команде.

Самая маленькая зарплата — 30 тысяч рублей у Павла Калошина. Самая большая? Наверное, 10 тысяч долларов.

Что касается долгов, то футболисты получают деньги частично. Нет такого, что они их вообще не видят. Полную зарплату последний раз выдавали в апреле–мае 2018 года.

Я со всеми рассчитаюсь, даже если клуб закроется. Это мой личный долг. Сколько личных средств я потратил на команду? За последние года два, наверное, порядка 4 миллионов долларов.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответил Doping87
   309 / 954
28 апреля в 22:07
Это будет выигрышное решение для всех
grifon2013
grifon2013 ответил сканер
   749 / 954
28 апреля в 21:25
Больше всех в Анжи получает Понсе-это понятно.
Дюпин будет покруче
grifon2013
grifon2013 ответил poodle
   749 / 954
28 апреля в 21:24
за 30 тыщ у меня даже член не встанет,даже если гимн будет играть,так что Кадиев знатно привирает!
Калошин вчерашний дублер,только с этого года играет за основу и кстати неплохо
сканер
сканер
   242 / 954
28 апреля в 16:16
Больше всех в Анжи получает Понсе-это понятно.
poodle
poodle
   265 / 954
28 апреля в 11:24
за 30 тыщ у меня даже член не встанет,даже если гимн будет играть,так что Кадиев знатно привирает!
Doping87
Doping87 ответил Ваня лучший
   91 / 954
28 апреля в 10:27
Тебе говорят если что то требовать от других надо самому быть кристальным примером. Я знаю кто спонсор у Зенита. И у остальных знаю откуда финансы.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 09:58
Неплохая зарплата.
Союзник противников
Союзник противников ответил ДАША Д
   17 / 954
28 апреля в 09:36
30 тысяч рублей - это несерьёзно.
Это тебе,миллионерше.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 09:34
90 процентов населения страны мечтательно вздохнули,услышав "10 тысяч долларов"...
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
28 апреля в 08:29
30 тысяч рублей - это несерьёзно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Doping87
   65 / 954
28 апреля в 02:27
Зайди на официальный сайт УЕФА и посмотри структуру финансирования Зенита. Там 75% спонсорск ие отчисления. Такого процента нет ни у одного клуба РПЛ. А то, что Газпром госструктура знают все
Doping87
Doping87 ответил Ваня лучший
   91 / 954
28 апреля в 01:56
Я тебе ещё раз напишу Газпром спонсирует ОЧЕНЬ МНОГО КЛУБОВ! И причём тут кто и как кого называет "национальное достояние" да как угодно обзови. Факт остаётся фактом что ЦСКА тоже спонсирует я за счёт гос бюджета! Только в разной мере все это происходит. Но и не 10% эта доля, а гораздо больше. Так вот и отдайте эту часть Анжи! А если нет, то и нечего писаниной заниматься.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Doping87
   65 / 954
28 апреля в 01:46
Не надо путать спонсорство (это не более 10% бюджета клуба) и полное его содержание (Газпром и РЖД - госструк уры, которые полностью содержат 2 клуба) . Это совсем другие деньги. Даже спонсором РФС и сборной РФ является Новатэк - частная компания.,а не Газпром. Госкорпорации, которые ты назвал, клубами не владеют. Их не считают и не называют национальным достоянием. Государство если хочет поддерживать футбол, пусть поддержи вает всех через РФС
Doping87
Doping87 ответил vovinho11
   91 / 954
28 апреля в 01:38
👍 Верное решение. Или проще сделать чемпионат Москвы и чемпионат страны отдельно.
Doping87
Doping87 ответил Ваня лучший
   91 / 954
28 апреля в 01:36
Газпром поддерживает более 40 спортивных клубов и организаций. Почитай перед тем как писать. Россети, аэрофлот, рособоронэкспорт контролирует государство, так получается и ЦСКА частично кормится за счет государственных денег. Так пусть и помогут Анжи.
vovinho11
vovinho11 ответил Doping87
   309 / 954
28 апреля в 00:25
Взамен московским
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Doping87
   65 / 954
28 апреля в 00:25
А почему Национальное достояние, принадлежащие государству, не поддержит этот клуб и другие?
vovinho11
vovinho11
   309 / 954
28 апреля в 00:24
Тоже хочу зарплату в 10 тысяч долларов. А я инженер-технолог 2 категории получаю 24 тысячи рублей. Справедливость отсутствует
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 00:19
Если президент клуба заговорил про закрытие, то так оно и будет.
Doping87
Doping87
   91 / 954
28 апреля в 00:14
30к ЗП в РПЛ...которую ещё и не платят. Не верится, а если это правда то игры ждать не стоит. Жаль Анжи. Моё мнение в южных регионах страны должно быть как можно больше фк.
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