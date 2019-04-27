Президент «Анжи»: «Самая большая зарплата в команде - 10 тыс. долларов»

Президент «Анжи» Осман Кадиев назвал самую низкую и самую высокую зарплату в махачкалинской команде.

Самая маленькая зарплата — 30 тысяч рублей у Павла Калошина. Самая большая? Наверное, 10 тысяч долларов.

Что касается долгов, то футболисты получают деньги частично. Нет такого, что они их вообще не видят. Полную зарплату последний раз выдавали в апреле–мае 2018 года.

Я со всеми рассчитаюсь, даже если клуб закроется. Это мой личный долг. Сколько личных средств я потратил на команду? За последние года два, наверное, порядка 4 миллионов долларов.