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Адиев: «Мы реально никому не нужны»

24 апреля 2019, 22:07

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал о проблемах клуба после матча 25-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

Нас могут похоронить журналисты и болельщики, но, пока я сижу в этом кресле, сами себя мы не похороним до игры. В каком бы безнадежном положении (турнирном и финансовом) мы ни были, мы — пусть криво и косо, но будем играть, будем прилагать усилия.

Что-то изменилось после моего обращения к правительству Дагестана? Только в худшую сторону, хотя куда уж хуже. После обращения я ждал реакции, но, как я понял, никакой реакции не будет. Мы реально никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц — постараемся, чтобы это выглядело достойно.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
25 апреля в 13:22
Нечего и плакаться, раз никому не нужны. Не вы первые разваливаетесь, не вы последние...
nautilus163
nautilus163 ответил Байкал-38
   119 / 954
25 апреля в 08:45
Достали уже плакаться, будьте наконец то мужиками. Всем давно понятно, что клуб с такими долгами никому не нужен. Пожили на широкую ногу, руководство набило карманы, всё баста.
Менталитет такой! Дэнга ест, значит будэт игра. Дэнэг нэт, значит их надо выпросить, что бы снова растащить и снова просить!
nautilus163
nautilus163
   119 / 954
25 апреля в 08:40
На клаву то нажимать, вы все горазды. Языком поддерживать и визжать, тоже. А вот натурально поддержать, вас всех ЖАБА душит. Пусть лучше дядя чужой раскошелится. Не поддерживающие, а клоуны. Не болелы, а позорище! ))))))
RamonCSKA
RamonCSKA
   336 / 954
25 апреля в 05:37
а ведь на деньги роьерто карлосов, виллианов и тд анжи мог существовать еще лет 100
saviola_09
saviola_09
   905 / 954
25 апреля в 04:24
А мне надоел этот Анжи: из года в год одни проблемы. Пусть лучше придёт другой клуб из другого региона, может интересней чемпионат будет. А то как посмотришь с кем играет - всё, аутсайдер и смотреть нет интереса.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 23:45
Кинули значит бакланы "Анжи", а ведь накануне игры с ними обещали помочь!
МКС
МКС
   149 / 954
24 апреля в 23:20
Осталось только начать сливать игры за еду

И народ к вам потянется
сканер
сканер
   242 / 954
24 апреля в 23:05
Не "МЫ",а "ТЫ" с твоей оборонительной тактикой-Адиев!Но преданные болельщики и после тебя клуб не бросят.Причём есть ещё 2 антипоклонника,они то уж точно не бросят))).Удачи Анжи без Адиева!
Zimka
Zimka
   561 / 954
24 апреля в 22:49
Если нет денег и спонсоров надо играть в лиге ниже и своим трудом и игрой возвращать интерес, слишком много было финансовых неприятностей после Керимова надо возвращать доверие спонсоров.
Kuprin
Kuprin
   340 / 954
24 апреля в 22:46
Назару нужны, остальное не важно
nautilus163
nautilus163
   119 / 954
24 апреля в 22:41
Он прав! Вообще никому!
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
24 апреля в 22:38
к сожалению видимо дни клуба сочтены...
А жаль ...
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 22:36
Пора за соседями...
Vadik
Vadik
24 апреля в 22:26
Дай Бог Анжи пройти лицензирование в ФНЛ. С такими долгами сложно что-то сделать. Республиканским властям клуб не нужен. Это факт!
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
24 апреля в 22:23
Достали уже плакаться, будьте наконец то мужиками. Всем давно понятно, что клуб с такими долгами никому не нужен.
Пожили на широкую ногу, руководство набило карманы, всё баста.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
24 апреля в 22:19
И ладно бы потом ФНЛ и свои местные воспитанники, но похоже вообще там больше ничего не будет.
спартак 1987
спартак 1987
   227 / 954
24 апреля в 22:19
анжи ведёт переговоры с газпромом, чтобы труба стала их спонсором...нет, нам хватает оренбурга ручного в чемпионате, в фнл ребята пора вам
Правдин Семён
Правдин Семён
   93 / 954
24 апреля в 22:18
Очень жаль. Керимову стоит вновь взять Анжи под крыло,но с более разумными тратами.
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
24 апреля в 22:14
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    24 апреля в 22:14
    Ну так надо сворачиваться.
    Аксинья
    Аксинья
       50 / 954
    24 апреля в 22:14
    Не переживай следующую игру Валера вам сольет...
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