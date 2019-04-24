Адиев: «Мы реально никому не нужны»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал о проблемах клуба после матча 25-го тура РПЛ с московским ЦСКА .

Нас могут похоронить журналисты и болельщики, но, пока я сижу в этом кресле, сами себя мы не похороним до игры. В каком бы безнадежном положении (турнирном и финансовом) мы ни были, мы — пусть криво и косо, но будем играть, будем прилагать усилия.

Что-то изменилось после моего обращения к правительству Дагестана? Только в худшую сторону, хотя куда уж хуже. После обращения я ждал реакции, но, как я понял, никакой реакции не будет. Мы реально никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц — постараемся, чтобы это выглядело достойно.