Адиев: «Мы реально никому не нужны»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал о проблемах клуба после матча 25-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Нас могут похоронить журналисты и болельщики, но, пока я сижу в этом кресле, сами себя мы не похороним до игры. В каком бы безнадежном положении (турнирном и финансовом) мы ни были, мы — пусть криво и косо, но будем играть, будем прилагать усилия.
Что-то изменилось после моего обращения к правительству Дагестана? Только в худшую сторону, хотя куда уж хуже. После обращения я ждал реакции, но, как я понял, никакой реакции не будет. Мы реально никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц — постараемся, чтобы это выглядело достойно.
И народ к вам потянется
И народ к вам потянется
А жаль ...
А жаль ...
Пожили на широкую ногу, руководство набило карманы, всё баста.
Пожили на широкую ногу, руководство набило карманы, всё баста.