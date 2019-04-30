Стали известны имена новых руководителей «Динамо»

Банк ВТБ, как и ожидалось, завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль.
Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов.
Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя Правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора.
Щас все косяки учтены и втб начнет вваливать бабло с новой силой))
Щас все косяки учтены и втб начнет вваливать бабло с новой силой))
Похоже, ВТБ на офигенном крючке у ментов...
Похоже, ВТБ на офигенном крючке у ментов...
Надеюсь, что деньги будут тратить с умом, будет игра и результат.
Надеюсь, что деньги будут тратить с умом, будет игра и результат.
Динамо - возвращения в пятёрку. Тем интереснее будет чемпионат.
Динамо - возвращения в пятёрку. Тем интереснее будет чемпионат.