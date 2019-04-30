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Стали известны имена новых руководителей «Динамо»

30 апреля 2019, 18:10

Банк ВТБ, как и ожидалось, завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль.

Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов.

Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя Правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора.

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Dinamikk
Dinamikk ответил Риелтор с берегов Невы
   548 / 959
01 мая в 02:25
про пять миллиардов долгов, это конечно новость. Допустим скромно так подкоректировать состав, к примеру на 20 лямов евро. Ну что бы не за выживание бороться, а хотя бы за первую восьмерку. ну это ещё полтора миллиарда. А потянет ли ВТБ?. Настораживает что заявлений нет, всё келейно. Тоесть нет таких медиийных фигур как гинер, галицкий, миллер. А значит никому динамо не нужно.
ВТБ потянет чего хочешь, только уефа их осадило в плане неверно составленных спонсорских статей, нашло лазейку и ковырнули. ваш газпром оказался похитрей, хотя они тоже ходили под прицелом.
Щас все косяки учтены и втб начнет вваливать бабло с новой силой))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   317 / 959
30 апреля в 22:56
про пять миллиардов долгов, это конечно новость. Допустим скромно так подкоректировать состав, к примеру на 20 лямов евро. Ну что бы не за выживание бороться, а хотя бы за первую восьмерку. ну это ещё полтора миллиарда. А потянет ли ВТБ?. Настораживает что заявлений нет, всё келейно. Тоесть нет таких медиийных фигур как гинер, галицкий, миллер. А значит никому динамо не нужно.
gentlewolf
gentlewolf
   242 / 959
30 апреля в 21:46
А Ротенбергу долг отдадут в обмен на его 17 процентов?
gentlewolf
gentlewolf ответил Leningrad 84
   242 / 959
30 апреля в 21:45
За 1 рубль купить 5 миллиардов долгов? Похоже, ВТБ на офигенном крючке у ментов...
ВТБ этот долг и создало, хотя было формально "спонсором"...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил alexamit
   190 / 959
30 апреля в 20:10
Х...на х...менять-только время терять.Там надо 90% состава вместе с Хохловым выгнать,да физподготовку подтянуть,да научить в ворота попадать мимо вратаря,да заставить играть на скорости все 90 минут с плюсом,да выкладываться на поле так,чтобы после игры не тянуло по кабакам шляться-тогда будет толк.А так...лишь бы 12 место за собой застолбить и то будет достижением.
нашим парням легче попасть в штангу. чем в огромные ворота )))
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
30 апреля в 20:09
За 1 рубль купить 5 миллиардов долгов?
Похоже, ВТБ на офигенном крючке у ментов...
alexamit
alexamit
   337 / 959
30 апреля в 19:33
Х...на х...менять-только время терять.Там надо 90% состава вместе с Хохловым выгнать,да физподготовку подтянуть,да научить в ворота попадать мимо вратаря,да заставить играть на скорости все 90 минут с плюсом,да выкладываться на поле так,чтобы после игры не тянуло по кабакам шляться-тогда будет толк.А так...лишь бы 12 место за собой застолбить и то будет достижением.
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
30 апреля в 19:04
Похоронят Динамо.
RIR68
RIR68
   113 / 959
30 апреля в 18:52
труДно понять, что поменяется и в какую сторону, но Друзьям всё равно уДачи (но только не 5 мая)!
Dinamikk
Dinamikk ответил Parovoznic
   548 / 959
30 апреля в 18:51
А прошлые санкции ФФП с вас сняли?
Сняли давно, год отстранения от еврокубков мы уже отсидели, 3 года надзора тоже давно прошли. Теперь опять можем вытворять чего хотим))
ДСА
ДСА
   132 / 959
30 апреля в 18:43
Фигню какую-то за рубль продают. Афера.
Parovoznic
Parovoznic ответил Sem25
   55 / 959
30 апреля в 18:36
Бюджет, а с ним и состав. Это то, что на поверхности. У академии деньги появятся, глядишь, манеж тренировочный построим. В молодежке уже тренера поменяли, свой и заслуженный Новиков (сын), уже сменил ставленника Широкова Корытько. Надеюсь, что деньги будут тратить с умом, будет игра и результат.
А прошлые санкции ФФП с вас сняли?
Sem25
Sem25 ответил shlomo
   315 / 959
30 апреля в 18:34
Будем посмотреть, что изменится в клубе.....
Бюджет, а с ним и состав. Это то, что на поверхности. У академии деньги появятся, глядишь, манеж тренировочный построим. В молодежке уже тренера поменяли, свой и заслуженный Новиков (сын), уже сменил ставленника Широкова Корытько.
Надеюсь, что деньги будут тратить с умом, будет игра и результат.
Parovoznic
Parovoznic
   55 / 959
30 апреля в 18:32
"И началась у них совсем другая жисть!" (с)
Динамо - возвращения в пятёрку. Тем интереснее будет чемпионат.
shlomo
shlomo
   128 / 959
30 апреля в 18:14
Будем посмотреть, что изменится в клубе.....
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