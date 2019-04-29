«Крылья Советов»: «Мы рассчитались с Тихоновым»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб выплатил задолженность бывшему главному тренеру Андрею Тихонову.

Мы рассчитались с Андреем Тихоновым по долгам, по остальным футболистам тоже ведется работа.

Что касается общего финансового положения, оно непростое, но и катастрофы никакой нет. Есть задержки, но всё выплачивается и глобальных проблем у клуба нет. Нигде у нас в футболе просто не бывает, у «монстров» нашего футбола всё нормально, а остальные клубы живут вот так, к этому надо привыкать.