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«Крылья Советов»: «Мы рассчитались с Тихоновым»

29 апреля 2019, 16:18

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб выплатил задолженность бывшему главному тренеру Андрею Тихонову. 

Мы рассчитались с Андреем Тихоновым по долгам, по остальным футболистам тоже ведется работа.

Что касается общего финансового положения, оно непростое, но и катастрофы никакой нет. Есть задержки, но всё выплачивается и глобальных проблем у клуба нет. Нигде у нас в футболе просто не бывает, у «монстров» нашего футбола всё нормально, а остальные клубы живут вот так, к этому надо привыкать.

Сам Тихонов ранее заявил, что клуб рассчитался с ним не полностью.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
29 апреля в 16:48
Правда посередине?
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
29 апреля в 16:29
Походу Самара решила кидануть Тишку за неудовлетворительную работу.
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