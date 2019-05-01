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Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции

01 мая 2019, 21:59

Завершились матчи 34-го тура чемпионата Франции.

«Монпелье» - ПСЖ 3:2
Голы: Кимпембе 21 (автогол), Делор 80, Камара 85 - Ойонго 12 (автогол), Анхель Ди Мария 62

«Марсель» - «Нант» 1:2
Голы: Балотелли 25 - Мутуссами 22, Жиротто 50

«Сент-Этьен» - «Тулуза» - 2:0
Голы: Берич 2,10 

«Кан» - «Дижон» 1:0
Гол: Фаджр 67

«Амьен» - «Страсбур» 0:0

«Лилль» - «Ним» 5:0
Голы: Реми 51, Бамба 64, Челик 70, Пепе 80, Фонте 90

«Ницца» - «Генгам» 3:0
Голы: Атал 9, 68, 73

«Анже» - «Реймс» 1:1
Голы: Мансо 71 - Кафаро 63

«Ренн» - «Монако» 2:2
Голы: Хуну 3, 9 - Фалькао 69, 75

«Бордо» - «Лион» 2:3
Голы: Бриан 34, Де Превиль 38 - Депай 14, Корне 67, Дембеле 85

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
01 мая в 23:38
Парижу чемп уже не интересен.
Kuprin
Kuprin
   339 / 954
01 мая в 23:21
Хуже только Сериал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 22:40
Неплохая результативност в этом туре...
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