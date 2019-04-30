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«Барселона» - чемпион, «Реал» проиграл. Итоги 35-го тура Ла Лиги

30 апреля 2019, 00:07

Завершились матчи 35-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» - «Леванте» 1:0
Гол: Лионель Месси 62

«Райо Вальекано» - «Реал» 1:0
Гол: Эмбарба 23 (пенальти)

«Жирона» - «Севилья» - 1:0
Гол: Порту 62

«Валенсия» - «Эйбар» - 0:1
Гол: Шарлес 90+2

«Атлетико» - «Вальядолид» 1:0
Голы: Борха Фернандес 66 (автогол)

«Бетис» - «Эспаньол» 1:1
Голы: Феддаль 90 - Дардер 37

«Атлетик» - «Алавес» 1:1
Голы: Беньят 41 - Бастон 45

«Леганес» - «Сельта» 0:0

«Реал Сосьедад» - «Хетафе» 2:1
Голы: Виллиан Жозе 21 (пенальти), Ойарсабаль 53 - Сейс 89

«Вильярреал» - «Уэска» 1:1
Голы: Форнальс 30 - Авила 78

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рус фан
рус фан ответил Козинак
01 мая в 20:04
Я помню Классико 0:4 без Лионеля,зато Роналду играл))) так что ты слит
Причем здесь Реал и не игрок этой команды Криштиану вместе с классико, где в моем посыле вЫ прочли про это, я написал что если Леонель уйдет каталонские болелы сами увидят свою команду ниже 4-го места и вЫ увидите, так как это время скоро придет можете не сомневаться.
Козинак
Козинак ответил рус фан
01 мая в 16:45
Я помню Классико 0:4 без Лионеля,зато Роналду играл))) так что ты слит
Funny_Smailik
Funny_Smailik
30 апреля в 12:39
Надеюсь такие заголовки будут ближайшие лет двадцать =)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
30 апреля в 06:43
Кто только не опускал Реал.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил рус фан
30 апреля в 06:24
Было бы неплохо Леонеля убрать из каталонской команды, тог да эта команда сама бы себя выкинула из топ 4 в Испании.
скоро придут голландцы...думаешь ты решишь так проблемы реала...

аха-ах)
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
30 апреля в 05:09
Если лео убрать из барсы то это будет все равно сильнее реала.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
30 апреля в 02:30
Реал не догнать
рус фан
рус фан
30 апреля в 00:24
Хетафе пока идет на 4-ом месте вот это весьма сенсационно.
рус фан
рус фан ответил Барсамания1988
30 апреля в 00:23
Было бы неплохо реал выкинуть из топ 4. Так как 3 команде мадрида в лч не место.
Было бы неплохо Леонеля убрать из каталонской команды, тог да эта команда сама бы себя выкинула из топ 4 в Испании.
Барсамания1988
Барсамания1988
30 апреля в 00:20
Было бы неплохо реал выкинуть из топ 4. Так как 3 команде мадрида в лч не место.
Novograd
Novograd
30 апреля в 00:15
Как то нас ратб я все равно с детства за валенсию
drug01
drug01
30 апреля в 00:13
Поздравляем победителей!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
30 апреля в 00:12
В Ла Лиге как и Апл не кто не хочет в Лч)) Все трио претендентов дружно проиграли. Хетафе пока четвертый но следущий матч у них с боевой Жироной, будет интересный! За выжеванее тоже пока не ясно не кто еще не вылетел хотя Уеска скорее всего уже не спастись а вот Райо есть шанс у него все три оставшийся игры с премыми конкурентами если +9 очков то наверно останутся. Посмотрим самую интересную лигу мира это конечно Ла Лигу!!! Даже середнеки здесь играют так как грандам Англии не снилось.
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