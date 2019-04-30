«Барселона» - чемпион, «Реал» проиграл. Итоги 35-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 35-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» - «Леванте» 1:0
Гол: Лионель Месси 62
«Райо Вальекано» - «Реал» 1:0
Гол: Эмбарба 23 (пенальти)
«Жирона» - «Севилья» - 1:0
Гол: Порту 62
«Валенсия» - «Эйбар» - 0:1
Гол: Шарлес 90+2
«Атлетико» - «Вальядолид» 1:0
Голы: Борха Фернандес 66 (автогол)
«Бетис» - «Эспаньол» 1:1
Голы: Феддаль 90 - Дардер 37
«Атлетик» - «Алавес» 1:1
Голы: Беньят 41 - Бастон 45
«Леганес» - «Сельта» 0:0
«Реал Сосьедад» - «Хетафе» 2:1
Голы: Виллиан Жозе 21 (пенальти), Ойарсабаль 53 - Сейс 89
«Вильярреал» - «Уэска» 1:1
Голы: Форнальс 30 - Авила 78
аха-ах)
аха-ах)