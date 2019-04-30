ПСЖ с Неймаром уступил «Монпелье»

ПСЖ проиграл «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ (84 очка) уже чемпион, «Монпелье» (54 очка) располагается на пятом месте и борется за место в Лиге Европы.
Монпелье, стадион Стад де ля Моссон
«Монпелье» - «Пари Сен-Жермен» 3:2 (1:1)
Голы: Кимпембе 21 (автогол), Делор 80, Камара 85 - Ойонго 12 (автогол), Анхель Ди Мария 62
«Монпелье»: Леком, Хилтон, Конгре, Мендеш, Шкири, Ле Таллек, Молле (Самбиа 83), Ойонго, Делор (Камара 83), Ляборд
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Маркиньос, Кимпембе, Дагба, Дракслер, Паредес, Бернат, Алвес, Чупо-Мотинг (Курзава 46), Неймар, Анхель Ди Мария
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Кимпембе 29, Бернат 40, Суарес 45+1, Шкири 56, Ле Таллек 72, Дагба 76, Курзава 90
Судья: Лесаж Микаэль.
Напомним, что недавно ПСЖ уступил «Ренну» в финале Кубка Франции.