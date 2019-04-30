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ПСЖ с Неймаром уступил «Монпелье»

30 апреля 2019, 21:53
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ проиграл «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ (84 очка) уже чемпион, «Монпелье» (54 очка) располагается на пятом месте и борется за место в Лиге Европы.

Монпелье, стадион Стад де ля Моссон

«Монпелье» - «Пари Сен-Жермен» 3:2 (1:1)
Голы: Кимпембе 21 (автогол), Делор 80, Камара 85 - Ойонго 12 (автогол), Анхель Ди Мария 62

«Монпелье»: Леком, Хилтон, Конгре, Мендеш, Шкири, Ле Таллек, Молле (Самбиа 83), Ойонго, Делор (Камара 83), Ляборд
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Маркиньос, Кимпембе, Дагба, Дракслер, Паредес, Бернат, Алвес, Чупо-Мотинг (Курзава 46), Неймар, Анхель Ди Мария
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Кимпембе 29, Бернат 40, Суарес 45+1, Шкири 56, Ле Таллек 72, Дагба 76, Курзава 90

Судья: Лесаж Микаэль.

Напомним, что недавно ПСЖ уступил «Ренну» в финале Кубка Франции.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 12:22
Парижане доги катать начали или буков обувать...
VORON GLASS VORON GLASS
VORON GLASS VORON GLASS
01 мая в 11:11
команда а не один игрок ,если зависть к таланту НЕЙМАРА ,то обратись на первый канал ,они умеют грязью поливать!!!Идёт полноценный слив Тухеля!
abrek123
abrek123
   76 / 954
01 мая в 11:08
Передес Зенитовский устроил проигрыш своей команды,как так можно играть в своей штрафной как у ребенка конфетку отобрали и забили победный гол)))
galem72
galem72
   337 / 954
01 мая в 09:37
Получается, зря бразил болельщика ударил. Прав тот был! ))
spartach091
spartach091
   218 / 954
01 мая в 08:13
Хилтон из Монпелье уже лет 10 в этом клубе
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
01 мая в 04:40
ПСЖ скоро вообще сдуется.
Romeo 777
Romeo 777
   194 / 954
01 мая в 04:33
Лидера команды не было, Мбаппе.
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
01 мая в 00:46
Почему Мбаппе не играл?
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
01 мая в 00:37
Они что, соревновались в том, кто больше себе забьёт?
дурман
дурман
   90 / 954
01 мая в 00:05
Кого теперь ударил ???
дурман
дурман
   90 / 954
01 мая в 00:04
Кого теперь ударил ???
juvenale
juvenale ответил Ruslik1982
   38 / 954
01 мая в 00:01
Буфон... мог бы повесить перчатки еще пару лет назад и уйти легендой, так нет, ЛЧ захотел и сча уйдет дыркой
уйдет чемпионом франции
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 954
30 апреля в 23:27
Ней даже без Мбаппе в тени Монпелье ))
mikysss
mikysss
   146 / 954
30 апреля в 23:26
Ну дак не мудрено, когда вместо Мбапе или Каванни эту девочку выпускают
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
30 апреля в 23:06
Буфон... мог бы повесить перчатки еще пару лет назад и уйти легендой, так нет, ЛЧ захотел и сча уйдет дыркой
112910415
112910415
   97 / 954
30 апреля в 22:44
у чемпиона Франции сильный характер ! )
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   361 / 954
30 апреля в 22:38
Неймар как новый Айфон , время обновление )
Neymar 10
Neymar 10
   224 / 954
30 апреля в 22:26
Псж с Неймаром ... как будто до этого матча с Неймаром не проигрывали и не пропускали мячей а тут ... ай яй яй проиграли да ещё и с Неймааароом ! Шок без регистрации и смс ! немыслимо просто . ну не хочет команда играть с тухлым во главе ! пока не придёт топ тренер с жестким уставом типа Симеоне или моур этих бедолаг дисциплине не приучить .
neomessi
neomessi
   144 / 954
30 апреля в 22:25
Все равно не интересно, можно было не проинформировать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Alex12357
   19 / 954
30 апреля в 22:03
и Паредеса
Zely
Zely
   297 / 954
30 апреля в 22:01
Да забудьте вы про Неймана, у парниша забил на футбол! В Реал его, вместе с Погба, Балателли, Какорина до кучи с Мамаевым Вот это банда получиться
da da da
da da da
   233 / 954
30 апреля в 22:00
Лига1 ТОП,ПСЖ поиграл больше матчей чем Барселона,Cити и Ливерпуль.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 22:00
Допинывают сезон !!!
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
30 апреля в 21:59
Нет ну правда ,Кембеле второй матч забивает в свои ворота ,а виноват НЕЙМАР ,чудо да и только!!!
Artuom
Artuom ответил Alex12357
   205 / 954
30 апреля в 21:59
Вот этому автору звиздануть по рогам,что ты гад всё суёшь везде НЕЙМАРА ,играет команда а не один игрок ,если зависть к таланту НЕЙМАРА ,то обратись на первый канал ,они умеют грязью поливать!!!Идёт полноценный слив Тухеля!
В точно такой же ситуации ты Мбаппе критиковал, а не всю команду. А как только Неймар - сразу вся команда виновата)))
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
30 апреля в 21:57
Вот этому автору звиздануть по рогам,что ты гад всё суёшь везде НЕЙМАРА ,играет команда а не один игрок ,если зависть к таланту НЕЙМАРА ,то обратись на первый канал ,они умеют грязью поливать!!!Идёт полноценный слив Тухеля!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
30 апреля в 21:57
Нэймар уже в Реале
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
30 апреля в 21:57
А что удивительного? Капризная Нейшмара бесполезная вещь.
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