«Ренн» и «Монако» забили четыре гола на двоих, Головин провел весь матч

В рамках 34-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде сыграл вничью с «Ренном».
«Монако» занимает 16 место (33 очка), а «Ренн» расположился на 11 позиции (44 пункта).
Ренн, стадион Роазон Парк
«Ренн» - «Монако» 2:2 (2:0)
Голы: Хуну 3, Хуну 9 - Фалькао 69, Фалькао 75
«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Буриго, Йоханссон (Гелен 80), Камавинга (Бен Арфа 64), Леа Силики (Зеффан 76), Дель Кастильо, Хуну
Главный тренер: Стефан Жульен.
«Монако»: Си, Сидибе, Жемерсон, Бадьяшиль, Балло-Туре, Адриен Силва (Налдо 63), Аолу (Винисиус 46), Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш, Фалькао (Н'Дорам 90+2)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Аолу 35, Бенсебаини 45, Фалькао 64, Буриго 86
Судья: Вателье Эрик.
В прошлом туре монегаски уступили ПСЖ.
Очень "важное" замечание, при том, что упомянутый атакующий игрок никакого отношения к забитым голам не имеет. А о колумбийском авторе шаров, спасшим игру и принёсшим ничью, ни слова в заголовке не сказано. Это так скрепно и пэтриотично! ))
Очень "важное" замечание, при том, что упомянутый атакующий игрок никакого отношения к забитым голам не имеет. А о колумбийском авторе шаров, спасшим игру и принёсшим ничью, ни слова в заголовке не сказано. Это так скрепно и пэтриотично! ))
Удачи Монако и Саньку!!!
Удачи Монако и Саньку!!!
Головин не подкачал.
Головин не подкачал.
Головину респект....
Монако же не какой нибудь ПСЖ...чтоб Реннам проигрывать...))
Головину респект....
Монако же не какой нибудь ПСЖ...чтоб Реннам проигрывать...))
Саня старался и сыграл в общем то неплохо, при при ударе поскользнулся во втором тайме, а мог забить!
Саня старался и сыграл в общем то неплохо, при при ударе поскользнулся во втором тайме, а мог забить!