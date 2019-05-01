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«Ренн» и «Монако» забили четыре гола на двоих, Головин провел весь матч

01 мая 2019, 21:53
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В рамках 34-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде сыграл вничью с «Ренном».

«Монако» занимает 16 место (33 очка), а «Ренн» расположился на 11 позиции (44 пункта).

Ренн, стадион Роазон Парк

«Ренн» - «Монако» 2:2 (2:0)
Голы: Хуну 3, Хуну 9 - Фалькао 69, Фалькао 75

«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Буриго, Йоханссон (Гелен 80), Камавинга (Бен Арфа 64), Леа Силики (Зеффан 76), Дель Кастильо, Хуну
Главный тренер: Стефан Жульен.

«Монако»: Си, Сидибе, Жемерсон, Бадьяшиль, Балло-Туре, Адриен Силва (Налдо 63), Аолу (Винисиус 46), Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш, Фалькао (Н'Дорам 90+2)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Аолу 35, Бенсебаини 45, Фалькао 64, Буриго 86

Судья: Вателье Эрик.

В прошлом туре монегаски уступили ПСЖ.

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Все комментарии
galem72
galem72
   337 / 954
вчера в 10:58
"...головин провел весь матч..."

Очень "важное" замечание, при том, что упомянутый атакующий игрок никакого отношения к забитым голам не имеет. А о колумбийском авторе шаров, спасшим игру и принёсшим ничью, ни слова в заголовке не сказано. Это так скрепно и пэтриотично! ))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   423 / 954
вчера в 09:42
Фалькао повеселился
Kresi frok
Kresi frok
   112 / 954
вчера в 04:10
Галавин матчи что и есть только проводит, а толку от него абсолютно никакого, бездарный бегунок.
Mangur
Mangur
   766 / 954
вчера в 03:49
Повеселились
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 954
вчера в 02:25
Первая десятиминутка похоронила мой экспресс. Фалькао дал надежду,но...Увы.Ренн даже после сложной кубковой игры был сильнее Монако.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
вчера в 01:30
На очереди Сент - Этьен!!!
Удачи Монако и Саньку!!!
cska plus
cska plus
   18 / 954
вчера в 01:18
Ждёмс дальше.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил mangoх12
   6 / 954
01 мая в 23:18
У филлов сезон по всем фронтам провален.)))
VIPded
VIPded
   282 / 954
01 мая в 23:16
Удачный исход матча. После 2-0 даже и не верилось...
OLESOCC
OLESOCC
   404 / 954
01 мая в 23:11
Головкин провёл весь матч? Да ладно!..
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
01 мая в 23:06
Волевая ничья Монако, отыграться с 2:0 дорого стоит.
Головин не подкачал.
Apsny
Apsny
   45 / 954
01 мая в 23:02
Йоханссон наоборот интересно)
Брулин
Брулин
   29 / 954
01 мая в 22:36
Монако вы отыгрались,с обладателем кубка Франции!С первомаем вас!
Hypnoz
Hypnoz
   103 / 954
01 мая в 22:31
Голвина отправляют в Бельгию, в Серкль Брюгге вроде !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
01 мая в 22:15
Молодцы...отыгрались...!!!!!!!
Головину респект....
Монако же не какой нибудь ПСЖ...чтоб Реннам проигрывать...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 22:09
Да уж, отскочило Монако...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
01 мая в 22:09
Хоть так, после провального старта!
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
01 мая в 22:04
А ведь Ренн выигрывал после первого...
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
01 мая в 22:01
сначала подарили надежду филлам а потом огорчили ))
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 21:59
Когда ничего не грозит, можно и позабивать друг другу.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 21:58
Первые 10 минут просто провалили!!! А потом весь матч пытались отыграться. Смогли ! Молодцы!!!
Саня старался и сыграл в общем то неплохо, при при ударе поскользнулся во втором тайме, а мог забить!
drug01
drug01
   120 / 954
01 мая в 21:58
Головин держись!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 21:54
Фалькао тащер, единственный в Монако, кто не хочет в пердив похоже )
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