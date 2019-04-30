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«Аякс» обыграл «Тоттенхэм»

30 апреля 2019, 23:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «Аяксу». Ответная встреча состоится 8 мая.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Аякс» 0:1 (0:1)
Гол: ван де Бек 15

«Тоттенхэм»: Льорис, Давинсон Санчес, Вертонген (Сиссоко 39), Алдервейрелд, Ваньяма, Алли, Эриксен, Роуз (Дэвис 79), Триппьер (Фойт 80), Моура, Льоренте
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Вельтман, ван де Бек, де Йонг, Шене (Мазрауи 65), Тадич, Нерес, Зийех (Хунтелар 87)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Тальяфико 30, Вельтман 63

Судья: Лаос Матеу.

Во втором полуфинале сыграют «Барселона» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
вчера в 17:02
Классно сыграли
С победой
Козинак
Козинак ответил Soccer2016
   446 / 954
01 мая в 16:43
Могу Аяксоножницу запустить. Надо?
Козинак
Козинак ответил Князь Московский
   446 / 954
01 мая в 16:41
Сасуолят? Это слово что значит? Это наверное когда Барселона громит Туринский мешок?
сканер
сканер
   244 / 954
01 мая в 15:44
Промес жалеет,что ушёл из такого прекрасного клуба(100%).Удачи Аяксу в ответке дома!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 15:13
Кто остановит?)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил дурман
   15 / 954
01 мая в 14:45
Ты уже пару раз написал что если АЯКС дома забьет один, то "Шпорам" надо 3 забивать. Что правилы изменились что ли ???
Немного неправильно трактовал ) К тому что,
скорее Аякс дома забьет два, чем шпоры....
Дрючик 76
Дрючик 76 ответил ОППАОПА
   575 / 954
01 мая в 14:37
Я не рассист,а говорю лишь наблюдение!А читать ваш ломаный русский только мозг выносить!
Князь Московский
Князь Московский ответил Don Nerazzurri
   13 / 954
01 мая в 13:55
Ну ничего, в следующем сезоне вновь пойдём на ТРЕБЛ Аха)))
Вы треблерасты ещё те, дерзайте. А то картонный ваш требл 2010 уже совсем раскис от соплей и нытья бестолкового глорья. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил Don Nerazzurri
   13 / 954
01 мая в 13:53
ОтаяксиненыеАха)))
Это не актуально. Во-первых Аякс играет в ЛЧ и лидирует в чемпионате. Во-вторых Аякс так же достойно играл и с Баварией и Реалом и ТТХ. А вас сасуолят все кому не лень. Аха-ха)
Soccer2016
Soccer2016
   257 / 954
01 мая в 13:24
Аякс с победой! А когда Аяксбест появится?😂 Сейчас глоры как грибы вырастят)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   798 / 954
01 мая в 13:21
Выскочек из курятника поставили на место)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил zubila
   386 / 954
01 мая в 13:20
Пфф реал барсу мю и сити с псж это не остановит, так что раскупят зная гниль леви и радость на бабло, сколько он уже не дает на трансферы? И отмазы про стадион не катит
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   304 / 954
01 мая в 13:15
Аякс с победой. Если честно, ожидал большего от этого матча. Но сказались кадровые проблемы ТТХ, усталость, а также травма и долгая мед. помощь Вертонгену, после которой игра откровенно разбилась на эпизоды. После перерыва Тоттенхэм больше владел мячом, у Аякса стало много брака, но при этом по-настоящему голевых моментов у голландцев было больше (у ТТХ их считай и не было, кроме одного-двух неплохих стандартов).

В ответной игре должен сыграть Сон, поэтому игра в атаке у Тоттенхэма должна быть поживее, но после победы в гостях Аякс теперь однозначно фаворит. 60 на 40 в пользу Амстердама.
Козинак
Козинак ответил Lionel Messi-10
   446 / 954
01 мая в 12:48
Что-то поздно ты людей будишь ))
Исечка привет, как ты думаешь Ливерпуль сегодня 5 или 6 голов Барсе положит?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил fanliverpoolfan
   41 / 954
01 мая в 12:37
Что-то поздно ты людей будишь ))
Sadjon
Sadjon
   726 / 954
01 мая в 12:21
Аякс молодцы, ребята вы реально крутые.....
Козинак
Козинак
   446 / 954
01 мая в 12:02
Этот год, это год Апсни. Похоже две его любимые команды сыграют в финале. И Аякс и Барселона.
abrek123
abrek123
   76 / 954
01 мая в 11:18
Хорошая была игра но нечего не ясно, после забитого гола тотенхем смотрелся не хуже аякса, я понимаю что аякс осторожней стал играть не пропустить но если дома будут так играть может всякое случится 1-0 скользкий счет...
VORON GLASS VORON GLASS
VORON GLASS VORON GLASS
01 мая в 11:12
Хотя я сейчас понимаю бредовость моего замысла. Доказывать что-то людям, у которых каждый, кто плохо пишет о ЦСКА, - спартач, такая же бессмысленная затея, как доказывать что-то людям, для кого любой плохо пишущий о Спартаке - конь. На таких Соккер сейчас и рассчитан.
DAD81
DAD81
01 мая в 11:12
Браво аяксиды! Очень рад их успехам. Слишком затянулись годы забытья в Европе. Вперёд Аякс, в финал ЛЧ! На стадионе имени Кройфа играть плохо просто нельзя. Удачи!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
01 мая в 11:04
Блинд ущел из МЮ в АЯКС за победой в ЛЧ
GKN
GKN
   738 / 954
01 мая в 10:57
Неудержимые
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   6 / 954
01 мая в 10:52
Я думал тебя просить расчехлить свою пушку на комментарии ряда пользователей, не особо лицеприятные о "Народной команде", в целях, чтобы некие сомневающиеся видели, что боление этих людей за команду Кононова - ложь. Топ-комментов нет, но двузначные цифры всё равно привлекают внимание.

В своё время ты ж вывел славновщину в топ, именно чтобы все поняли, что он обо всех клубах, кроме Зенита, пишет гадости. Я отказался от идеи, тк Манго мне написал, типа мне плевать, за кого там Князь, хочешь якшаться с хейтерами ЦСКА - твоё право.

Хотя я сейчас понимаю бредовость моего замысла. Доказывать что-то людям, у которых каждый, кто плохо пишет о ЦСКА, - спартач, такая же бессмысленная затея, как доказывать что-то людям, для кого любой плохо пишущий о Спартаке - конь. На таких Соккер сейчас и рассчитан.
ошалевший
ошалевший
   372 / 954
01 мая в 10:51
аякс ожидаемо выиграл,главное чтобы по счёту не стал играть в ответке
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
01 мая в 10:47
Браво Аякс! С победой!!!
311
311
   53 / 954
01 мая в 10:38
Без корейца не тянет Тоттенхем!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
01 мая в 10:22
Травокуры красавцы в этом сезоне.
И это молодежь!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   62 / 954
01 мая в 10:18
Аякс с выездной победой! Но Тоттенхэм это английский клуб, а они сражаются. Удачи Аяксу!!!
d_fincher
d_fincher ответил Jeck Denielse
   169 / 954
01 мая в 10:03
4 гола Баварии.... 5 голов Реалу... 3 гола Ювентусу.... Выездная победа над Тотенхемом - сегодня... Аякс - опровергатель теории "Сильный клуб-богатый клуб".... Очень богатые клубы 4-х чемпионатов не смогли ничего противопоставить Аяксу... Футбольная Европа сошла с ума в финансовом плане - почаще бы появлялись вот такие Аяксы и устраивали бы подобную взбучку мешкам....доказывая что деньги не главное.... Несомненно евро-футбо-нувориши поглотят и эту голландскую команду раскупив её до винтиков...но главное уже случилось.....они остались ни с чем со своими многомиллионными вложениями...и ожиданиями... Удачи Аяксу в финале !!!!!!!! P,S,Оказыается есть и другой путь развития...альтернативный...и чтоб быть успешной командой необязательно передавать стомиллионного условного пешехода Погбу из клуба в клуб...)))
Тебе, как болельщику Зенита, верю.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Князь Московский
   428 / 954
01 мая в 09:56
А айнтрахтнутые? Аха-ха)
Ну ничего, в следующем сезоне вновь пойдём на ТРЕБЛ Аха)))
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