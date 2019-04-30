«Аякс» обыграл «Тоттенхэм»

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «Аяксу». Ответная встреча состоится 8 мая.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Аякс» 0:1 (0:1)
Гол: ван де Бек 15
«Тоттенхэм»: Льорис, Давинсон Санчес, Вертонген (Сиссоко 39), Алдервейрелд, Ваньяма, Алли, Эриксен, Роуз (Дэвис 79), Триппьер (Фойт 80), Моура, Льоренте
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Вельтман, ван де Бек, де Йонг, Шене (Мазрауи 65), Тадич, Нерес, Зийех (Хунтелар 87)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
Предупреждения: Тальяфико 30, Вельтман 63
Судья: Лаос Матеу.
Во втором полуфинале сыграют «Барселона» и «Ливерпуль».
С победой
С победой
скорее Аякс дома забьет два, чем шпоры....
скорее Аякс дома забьет два, чем шпоры....
В ответной игре должен сыграть Сон, поэтому игра в атаке у Тоттенхэма должна быть поживее, но после победы в гостях Аякс теперь однозначно фаворит. 60 на 40 в пользу Амстердама.
В ответной игре должен сыграть Сон, поэтому игра в атаке у Тоттенхэма должна быть поживее, но после победы в гостях Аякс теперь однозначно фаворит. 60 на 40 в пользу Амстердама.
В своё время ты ж вывел славновщину в топ, именно чтобы все поняли, что он обо всех клубах, кроме Зенита, пишет гадости. Я отказался от идеи, тк Манго мне написал, типа мне плевать, за кого там Князь, хочешь якшаться с хейтерами ЦСКА - твоё право.
Хотя я сейчас понимаю бредовость моего замысла. Доказывать что-то людям, у которых каждый, кто плохо пишет о ЦСКА, - спартач, такая же бессмысленная затея, как доказывать что-то людям, для кого любой плохо пишущий о Спартаке - конь. На таких Соккер сейчас и рассчитан.
В своё время ты ж вывел славновщину в топ, именно чтобы все поняли, что он обо всех клубах, кроме Зенита, пишет гадости. Я отказался от идеи, тк Манго мне написал, типа мне плевать, за кого там Князь, хочешь якшаться с хейтерами ЦСКА - твоё право.
Хотя я сейчас понимаю бредовость моего замысла. Доказывать что-то людям, у которых каждый, кто плохо пишет о ЦСКА, - спартач, такая же бессмысленная затея, как доказывать что-то людям, для кого любой плохо пишущий о Спартаке - конь. На таких Соккер сейчас и рассчитан.
И это молодежь!
И это молодежь!